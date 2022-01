Originalidad pura: Una casa en San Fernando que gira en torno a una escalera impactante, renovada mediante la deco

Las particularidades de esta casa en el bajo de San Fernando empiezan con la llamativa puerta pintada de rojo, en franco contraste con la fachada gris plana. “Genera impacto y te invita a pasar”, dice su dueña, la investigadora social, consultora y autora Carolina Perrot.

El segundo golpe de efecto llega inmediatamente después de cruzar el umbral: una escalera de hormigón macizo, de resonancias casi ancestrales, bañada de luz. Eje central de la obra, da cuenta de dos premisas que se repiten en cada ambiente: la conexión con el afuera y la ausencia de divisiones absolutas (además de su función primordial, separa parcialmente el living del comedor).

Cuando se proyectó la casa, hace quince años, el plan era tener una planta abierta, con áreas definidas por las piezas de mobiliario estrictamente necesarias, minimalismo puro. Pero al cambiar la configuración familiar, Carolina quiso renovar el interiorismo. “Mi mamá es antropóloga; me crié en la cultura del objeto y acá no había casi ninguno. Como buena investigadora, hice un PowerPoint con todo lo que quería ir comprando para sumar calidez”.

“En un punto me di cuenta de que la casa ya no me representaba, era demasiado minimalista. Los libros, las plantas, los objetos decorativos y las alfombras comandaron la nueva ambientación”