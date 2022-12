Pocos metros. En 45m2, una pareja cordobesa hizo su base en Buenos Aires para compartir con hijos y amigos

La ubicación -ideal- en San Telmo y una ambientación que prioriza la versatilidad hacen de este depto un refugio acogedor para dos o cuatro.

escuchar

“El presupuesto era limitado y los requerimientos, muchísimos”, sonríe la arquitecta Andrea Camacho, socia de Binomio Arquitectura, al recordar esta obra, que hasta implicó encontrar el departamento adecuado para satisfacerlos. “Lo reformamos y ambientamos para un matrimonio cordobés que viene cada quince días a Buenos Aires. Querían huellas de su historia en la decoración, plantas, y lugar suficiente para sus dos hijos varones, universitarios. Podía ser que viniera ninguno, ambos o solo uno de ellos con la novia, lo que suponía un desafío interesante en cuanto a las camas”.

Fachada del edificio La Galerie, en el barrio de San Telmo, donde está ubicado el departamento. Javier Picerno

Imposible no preguntar por qué no prefirieron un hotel. “Yo pensé lo mismo, pero a ellos no les resulta cómodo: no siempre saben con anticipación qué día viajan ni a qué hora llegan, y no es raro que cancelen a último momento. Acá no tienen las restricciones del check-in, están en una zona turística con buena gastronomía y cuentan con amenities que les dan expansión y les permiten reunirse con amigos sin tener que mantener algo grande”.

Personal y funcional

Alfombra/awayo que los dueños compraron en Bolivia. El tono gris visón (1030 de Sherwin Williams) es característico del estudio, junto con el negro. Javier Picerno

“Elevamos la altura de la isla y le agrandamos la tapa para que pudiera funcionar como mesa de comedor y no tener que poner una en tan pocos metros”.

Con cajones y sobre ruedas, las camas (Binomio Arquitectura) garantizan flexibilidad y lugar de guardado. Javier Picerno

"Diseñamos dos camas con cajones y rueditas. Si la pareja viaja sola, quedan a 90°; si vienen los dos hijos, se ponen paralelas; si viene un hijo con la novia, se juntan." Arq. Andrea Camacho, de Binomio Arquitectura, a cargo del proyecto

Cuadro de Ricardo Albisini. Hamaca (Increa). Los banquitos (Good Luck Casa) también funcionan como mesas ratonas, de luz, o asiento del escritorio. Javier Picerno

Picaron paredes para esconder los cables de las teles sobre el escritorio y en el cuarto: como no había lugar de apoyo, tuvieron que colgarlas.

Lámparas colgantes de cerámica (De Raíz Deco). Plantas y macetas (Ciudad Naturaleza). Mesa rebatible (Decolibries). Banquetas (Increa). Javier Picerno

“En algún momento vacilamos entre dejar la isla o quitarla para poner una mesa, pero hubiéramos perdido el lugar de guardado bajo su mesada”, revela la arquitecta Camacho.

Estantería y alacena (Irondiz Muebles). Javier Picerno

“Para tener ese toque de hogar que dan las plantas, pusimos unas que no exigen mantenimiento”, dice Camacho, considerando que no se está siempre para regarlas. Javier Picerno

“La mesita rebatible da lugar para sentarse a disfrutar de un café al aire libre. Allí queda la mitad de las banquetas cuando son solo dos visitantes”.

Truco visual

Banquitos de tronco pulido (Arcano eCommerce). Almohadones (Good Luck Casa). Pie de cama y cortinas de gasa (Laura Molina Deco). Javier Picerno

“Vivimos en una casa de campo y odiamos Buenos Aires. ¡Hacé que nos guste estar acá!”, fue el clarísimo y urgente pedido de los dueños. A eso respondió Binomio Arquitectura con fotos de la capital y el interior, madera (Patagonia Flooring Castelar) en el respaldo a medida, textiles artesanales y cortinas generosas con excelente caída (todo de Laura Molina Deco).

“El cabezal de pared a pared y las cortinas que toman todo el lateral (acá superando ampliamente la ventana) fueron recursos efectivos para agrandar visualmente el dormitorio”.

Espejo y mampara (Binomio, Arquitectura). Griferías (FV). Foto de la ciudad (Cuadros Elegir). Toalla de gasa de algodón (UCQ). Javier Picerno

“Para darle amplitud a un baño chico, reemplazamos cortina por mampara y cambiamos el espejo por este, que va de la bacha al techo, por lo que debimos calarlo para amurar la grifería”.

“Al tronquito que funciona como mesa de noche le pusimos ruedas para acceder cómodamente a los cajones bajo la cama”, explica Andrea Camacho. Luz de lectura (Iluminación Online). Lámpara de mimbre (Boutique de Luz).

Plano detallado