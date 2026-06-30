Reformó un piso de los años 70 y supo usar a su favor algunos detalles de época

Paula Loughry y Arq. Eugenia Cides Por 30 de junio de 2026 00:05 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Cuando la arquitecta Laura Cachau y su marido llegaron a este departamento proyectado por Roberto Aisenson en los años 70, enseguida entendieron todo su potencial. Sin embargo, persistían dos elementos que les generaban ciertas dudas: las palmeras que rodeaban el edificio y la chimenea revestida con listones de bronce. Cuatro meses de obra más tarde, eso que en un principio no los convencía terminó definiendo el carácter del proyecto.

Uno de los grandes aciertos de la dueña de casa fue la decisión de recuperar la chimenea de listones de bronce original de 1970 Santiago Ciuffo

Cuando la gente llega, lo que más me pondera es la chimenea. Tratamos de complementar el estilo de los años 70 con toques modernos para darle calidez y fluidez al espacio.” — Arq. Laura Cachau, Estudio MMC, dueña de casa y responsable de la reforma

La arquitecta Laura Cachau, dueña de casa y responsable de la reforma Santiago Ciuffo

“Las palmeras me empezaron a gustar tanto que las repliqué en muchos elementos; la atmósfera botánica aporta un aire fresco, que era lo que buscábamos. Con la chimenea pasó algo similar: elegimos recuperar el bronce y terminó siendo un foco que genera mucha luz y elegancia. A partir de ahí pensé la decoración con toques dorados”, explica Laura Cachau, dueña del departamento y de Estudio MMC.

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Sillón en L de lino blanco (diseño Estudio MMC) con almohadones (Rouge Maison). Sillones y lámpara de pie (Landmark). Alfombra (Mihran). Cortinas en gasa de lino (Zanav) Santiago Ciuffo

El resultado es un hogar donde los elementos originales dialogan con una estética contemporánea, en una combinación tan natural como inesperada.

El livingcito del balcón y su fondo frondoso Santiago Ciuffo

Poner en valor

En el palier, cuadro bordado (Estudio Polonia) Santiago Ciuffo

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Por el ventanal del living se asoman las palmeras, disparador de toda la decoración. En el palier, el ícono se traslada a un cuadro bordado.

El living comedor, convenientemente integrado Santiago Ciuffo

Entre el living y el comedor había una pared revestida en vidrio oscuro. Con la intención de ampliar sin resignar independencia, se la reemplazó por un panel de listones de madera.

“Todos los cuadros que tengo en el departamento son de mi mamá, Patricia Guerra, que es artista plástica. Me encanta el arte y creo que sus obras acompañan muy bien los espacios”, asegura la dueña de casa.

Mesa de comedor (Landmark). Sillas con fundas de tussor (Estudio MMC). En la cabecera, silla tapizada en cuadrillé (De Levie) Santiago Ciuffo

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Junto al living, además, se diseñó un ambiente que funciona como escritorio, sala de estar o espacio de TV, según el momento. El mueble enchapado en roble natural era original del departamento y se restauró y adaptó al espacio de la televisión.

El escritorio tiene un sofá con funda desmontable en tussor (De Levie). Almohadones (De Levie y Zanav). Mesa baja de dos piezas: una en petiribí y la otra con tapa de mármol de Carrara (Estudio MMC). Alfombra (Mihran). Apliques de pared (Iluminación Agüero). Cortinas estilo americanas (Sunset) Santiago Ciuffo

Golpe de impacto

“El toilette es el lugar para jugársela y hacer algo distinto; por eso decidí intervenirlo todo con el mismo empapelado: puerta, techo y paredes”.

Empapelado (Tinta Chini). Mesada en ‘Negro Brasil Leather’ con bacha incorporada (Estudio MMC) Santiago Ciuffo

“Me mantuve siempre dentro de los tonos tierra y de estilo botánico, para que cada espacio tenga su identidad pero que también tengan una lógica”, asegura.

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Lo que perdura en el tiempo

“La cocina pasó a ser nuestro lugar de encuentro. Elegí hacerla clásica porque quería que perdurara en el tiempo y no me cansara”, asegura Cachau.

La cocina fue completamente actualizada. Santiago Ciuffo

Acá la gran apuesta fue eliminar las alacenas para colocar ventanales que permitan el ingreso de luz natural.

La bacha y la vista al verde, combinación ganadora Santiago Ciuffo

Para el comedor diario se diseñó un banco a medida y una mesa con patas en petiribí y tapa de microcemento que se acompañó con un empapelado en una de las paredes.

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Mesa y banqueta (MMC). Sillas (Landmark). Empapelado (Bardo) Santiago Ciuffo

Repensar los espacios

Otra de las modificaciones que responde estrictamente al cambio en las necesidades y costumbres fue la que hicieron en la antigua dependencia de servicio y baño, que se transformaron en un estar para sus hijas.

Almohadones (De Levie). Cuadro de Patricia Guerra Santiago Ciuffo

En una de las paredes de la sala de estar se armó un mueble para la TV, mientras que el sofá cama lo convierte en cuarto de visitas cuando las chicas invitan amigas a dormir.

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Lámpara de pie (Frontera). Mueble de televisión (Estudio MMC) Santiago Ciuffo

Hilo conductor

En el dormitorio principal se retoma la temática botánica y los detalles en dorado. “La cama y las mesas de luz vienen de nuestro primer departamento; decidimos conservarlas porque nos encantan y fueron un regalo de mi abuela”, asegura.

Empapelado (Bardo) con la ropa de cama (West Elm) y pie de cama de lana (Elementos Argentinos) Santiago Ciuffo

El empapelado marca el tono tropical, aunque la ropa de cama (West Elm) lo vuelve más invernal. Un sillón individual hace que el mueble de TV se convierta en escritorio o dressoire según la necesidad.

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Sillón (Landmark) y mueble de televisión (MMC) Santiago Ciuffo

Pensar a futuro

“Fui seleccionando materiales antes de elegir el departamento y uno de ellos fue el piso cuadriculado: me enamoré cuando lo vi y lo compré sabiendo que lo iba a poner en el baño de las chicas. Lo tengo guardado desde hace un año”, asegura la dueña de casa.

Pisos calcáreos (Noi Estudio). Mueble en melamina ‘Teka Ártico’ de Faplac. Espejo (Estudio MMC). Aplique (Iluminación Agüero). Grifería (Peirano) Santiago Ciuffo

En cuanto a los espacios de sus hijas, la arquitecta aceptó la transición natural que impone el momento: es una etapa en que ellas están pasando de la niñez a la adolescencia.

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Respaldo de cama (Estudio MMC). Ropa de cama y almohadones (Pottery Barn e Ikea). Santiago Ciuffo

“En la casa anterior, los cuartos eran más aniñados; así que ahora estamos viendo qué le gusta a cada una”, confiesa Cachau.