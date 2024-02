Se conocieron cuando eran estudiantes de música y cine. La búsqueda conjunta los llevó a crear Broca, una marca de muebles artesanales que combina las tradiciones en diseño y carpintería de sus familias. Pareja, padres y dupla creativa, acá su historia de amor y diseño.

Lucía Benegas PARA LA NACION

Carola Salomón y Luciano Ianulli no se refieren a si mismos como diseñadores, y si lo hacen enseguida se sienten en la obligación de aclarar que lo suyo es oficio. Quizás tenga que ver con su linaje: Luciano tuvo un abuelo carpintero que le enseñó mucho de lo que sabe y le heredó sus primeras herramientas, mientras que la familia de Carola, los Churba, marcó la historia del diseño local. Sin embargo, cuando se conocieron, hace ya 19 años, eran solo dos estudiantes que no podían anticipar nada de lo que seguiría.

Luciano en el Living de la casa que reformaron junto a Carola. De las ventanas a los pisos y muebles, todo fue hecho con sus manos. Santiago Ciuffo

La historia de Carola y Luciano se remonta a sus 19 años, cuando los presentaron unos amigos en común. “No íbamos a la misma escuela pero éramos de la zona”, cuenta Carola. Corría 2005 cuando empezó el romance que tres años más tarde los llevaría a crear las primeras piezas de Broca. “Empezamos en el jardín de mis suegros, cada uno mantenía su trabajo en paralelo”, se acuerda Carola. Pero, como sucede tantas veces en que el empuje se acompaña de talento, un tiempo después ambos dejaban sus trabajos para alquilar un primer taller al que seguiría lo otro más grande y un local a la calle.

"Cuando nos conocimos Luciano estudiaba música y daba clases de batería y yo estudiaba cine. No hacíamos nada vinculado a esto, pero si cargábamos los dos historias muy relacionadas con ese hacer." Carola Salomón

Hace más de quince años que además de pareja son socios y dupla creativa, ¿se imaginarían compartiendo la vida con alguien que no tenga ningún vinculo o interés por el diseño?

Carola: Justamente por estos otros intereses previos al diseño que teníamos los dos -en el caso de Luciano la música y en el mío el cine, la gastronomía y el diseño gráfico- perfectamente nos imaginamos compartiendo la vida con alguien que no fuera del diseño sino de cualquiera de esos mundos.

Luciano: Nosotros nos dedicamos a esto hace años peor lo hacemos de oficio, porque no somos diseñadores universitarios. Fue algo que se dio desde el hacer, el interés y el instinto. Igualmente, fuera de si somos diseñadores o no, hay muchísimo en lo que nos sentimos colegas porque juntos llevamos adelante este proyecto.

La pareja en el taller de Broca, donde diseñan y fabrican todos sus muebles. gentileza Carolina Colmenero

¿Qué es lo mejor y lo peor de estar casado con un colega?

Carola: Lo peor de estar casado con un colega (que valga la aclaración no estamos casados pero si estamos en pareja hace muchos años y tenemos dos hijas) es que por momentos se hace difícil separar lo laboral de la vida familiar. Ahora que estamos de vacaciones lo logramos, pero en la vida normal muchas veces todo se mezcla.

Luciano: Lo mejor, y supongo que esto es más personal, es que tenemos una buena dinámica y hacemos un buen equipo. Por supuesto que puede haber momentos más complejos, pero no muchos. Con el correr del tiempo fuimos logrando acomodar cada uno sus tareas y nos complementamos bastante bien.

Justamente ahí iba la siguiente pregunta, ¿tienen roles definidos?

Carola: Empezamos hace mucho y en estos años el proyecto fue cambiando y creciendo. Desde un principio Luciano estuvo desde muy centrado en el hacer, por ese conocimiento en la carpintería que tenía y que fue perfeccionando, y su mano es el sello de Broca. Después a medida que fuimos agrandando la estructura y equipándonos tuvimos que organizarnos de distinta manera. Mi rol es muy amplio, como nos pasa a todos los emprendedores, tiene su pata de diseño gráfico, fotos y manejo de redes, pero también abarca los números, presupuestos, empleados y el local.

Luciano: La parte de diseño sí la hacemos en conjunto. Tenemos el taller y ahí se prueban prototipos y vamos viendo, charlando y madurándolo. La planificación semanal también es muy hablada.

"Si bien yo soy del hacer, porque trabajo la madera y es mi oficio, hay un ojo de Carola que se nota en Broca y en casa. Hay algo en el manejo del color y el modo en que arma los espacios que tiene que ver con su gusto." Luciano Ianello

Los muebles de la cocina de su casa, madera natural y mármol de carrara fueron diseñados y hechos por ellos. Santiago Ciuffo

¿Qué pasa cuándo opinan de manera distinta?

Carola: No se suele dar mucho que opinemos de manera opuesta porque tenemos roles bastante definidos: hay cuestiones que resuelve Luciano con libertad y otras que resuelvo yo. Después sí puede pasar que haya algún roce por cuestiones de comunicación algún día pero no es frecuente porque no tenemos diferencias de criterio.

En su comedor, mesa, sillas y lámparas son de Broca. gentileza Carolina Colmenero

Capitalizar las vivencias

Aunque Broca nació en 2008, el año bisagra para la pareja fue 2015: el momento en que nació su primera hija y se embarcaron en la compra y remodelación de una casa de 1930. Como artistas de la madera que son, hicieron un cambio radical que incluyó pisos hechos a mano, aberturas monumentales y una selección de piezas de diseño propias y heredadas que tiene su sello por todos lados.

Cuando uno ve su casa entiende que es el lugar de dos apasionados del diseño, pero supongo que a veces ponerse se acuerdo con un par debe ser complejo...

Carola: Armamos la casa muy en paralelo con nuestro proyecto, de manera que se dio muy naturalmente e incluso se retroalimentó. En broca materializamos todo lo que nos parece necesario, lo que nos gusta o nos gustaría tener, ¡eso es gracias a esa experiencia de vivir juntos!

Luciano: Cuando hicimos la obra de nuestra casa actual fuimos cien por ciento protagonistas: la casa fue nuestro segundo trabajo durante un año. Yo me embarqué en el trabajo de los pisos, todas las aberturas, los baños, los placares… Pero la verdad que se nos da de manera bastante natural y tenemos criterios muy parecidos.

La mesa, las dos butacas escandinavas de petiribí tapizadas en lino verde teñido y la silla de ratán llevan su sello. Igual que los pisos y ventanas. Santiago Ciuffo

¿Tienen un objeto favorito en su casa?

Carola: Tenemos muchos muebles nórdicos de la década del cincuenta y sesenta que heredamos, muchos de mi tío abuelo Alberto, que fuimos combinando con cosas que hacemos y nos encantan. Justamente por eso tenemos muchos preferidos, es difícil.

Luciano: Las ventanas -que no son un mueble- fueron algo que pensamos y diseñamos con mucho detalle y nos gusta como funciona. Después están la chimenea y la salamadra antigua de cerámica que estaba acá que nos gusta también por su uso.

Las ventanas y los muebles heredados son elementos clave en la estética de la casa de Carola y Luciano. Santiago Ciuffo

¿Alguna vez se imaginaron que podían trabar con su pareja?

Luciano: La verdad que no, no lo imaginamos. Si bien empezamos a salir desde muy jovencitos, trabajábamos cada uno con lo suyo. En ese momento ya nos pasó que empezamos a entrelazar nuestras cosas desde la producción en cine y publicidad y vimos que iba bien. Creo que en parte por eso surgió Broca: porque teníamos un lenguaje en común, nos salía bien y disfrutábamos hacerlo, con lo cual estaba bueno compartirlo.

