Como trabaja con diseño y energías renovables, quería una casa eficiente que pudiera sostenerse en base a energía solar. Para eso contactó al estudio Mas Conceptual y juntos dieron forma a esta casa en el barrio La Concepción, de Luján.

Dicen que el cliente perfecto no existe, pero el caso de Juan Otero y Estudio Mas Conceptual parece la excepción que confirma la regla. Hace años que los Arq. Ignacio Deveaux y José Luis Castellón proponen una arquitectura centrada en el diseño eficiente. Que alguien como Juan Otero, que se formó en ingeniería y trabaja en diseño de vehículos a medida, se acercara al estudio para encomendarles el proyecto de su nueva casa fue la oportunidad para desplegar todo su talento.

Aunque el diseño de la fachada es uno de los aspectos más llamativos de la casa, los aspectos técnicos y la eficiencia energética son el orgullo de los arquitectos de Estudio Mas Conceptual. Maia Croizet

“Creo que entre idas y vueltas tardamos casi un año en terminar el proyecto, después quedó guardado durante un tiempo”, cuenta Otero. Con pedidos tan específicos como el del uso de acero corten para la fachada o las aberturas con puente térmico y un sistema on grid de paneles solares, esta casa en Luján, ciudad natal de los arquitectos, los animó a llevar los principios del estudio al máximo de sus posibilidades.

La cocina articula la casa y comparte el mismo ambiente con el living. Contrario a lo que se supone, esta planta abierta no conforma el área social de la casa sino el privado. Maia Croizet

"Trabajo con diseño y es lo que más me gusta: cada vez que viajo miro tendencias y averiguo novedades. Por eso teníamos algunas cuestiones definidas en cuanto a los materiales y algunos aspectos más técnicos también." Juan Otero, dueño de casa

Aunque se ve muy net, la cocina está super equipada. Detrás de las puertas del mueble se esconden los electrodomésticos y equipamiento: "Quería que todo estuviera a mano, no tener que estar sacando y guardando las cosas continuamente" Maia Croizet

“Para el mueble de la cocina, sabía exactamente donde quería cada cosa: lo tenía estudiado al milímetro. Llegué a mandarles dibujos hechos en autocad a los arquitectos para que se lo pasaran a los carpinteros”

Detrás de las puertas de diseño minimalista se esconden la despensa y una estación de café y de pastelería con todo su equipamiento. Maia Croizet

Los muebles de la cocina fueron encomendados a unos carpintero de Luján que trabajaron en madera de roble americano maciza y enchapada. Cada estación y estante fue estudiada al milímetro por el dueño, de casa.

Las estaciones de café y pastelería están escondidas, cuando no están en uso son imperceptibles Maia Croizet

Cálida y funcional, la cocina es el centro de la casa. La cerámicas son de Nelipot y las banquetas de Marini Estudio. Maia Croizet

Aprender del pasado

“Esta no es la primera casa que nos construimos, ya habíamos hecho una antes”, cuenta el dueño de casa. El dato no es menor, porque igual que la mayoría de las personas que pasaron por esa situación, Juan sabía qué haría distinto y lo puso en práctica. “Quería una casa de una sola planta. Quizás sea porque viví muchos años en casa de dos pisos pero me gusta más”, argumenta. La elección del terreno había sido guiada por ese deseo, lo compraron años antes de empezar el proyecto sabiendo que era lo suficientemente grande como para construir una casa así. El otro pedido más importante en cuanto al diseño de la planta fue que la cocina, que es el lugar que más usan, tuviera un lugar central.

El quincho es el lugar en el que suelen recibir amigos. Parrilla, barra y banquetas altas (Home Project) generan el ambiente ideal. Maia Croizet

Público y privado

Pensando en esta cocina protagonista que pidieron los dueños, se diseñó una planta abierta integrada con el living. Sin embargo, hubo algo particular en la manera de enfocarlo: aunque es el centro de la casa, no se incluye en el área social sino todo lo contrario. “Queríamos que ese ambiente fuera parte del espacio más familiar y privado, mientras que el quincho, con su parrilla y comedor fueron los espacios en los que se reciben invitados”, explican.

Punto de contacto entre el garage, el quincho y la cocina, el patio ofrece un híbrido entre exterior e interior. "Es muy práctico cuando viene gente, pero también lo usamos mucho para comer" Maia Croizet

Para salir del quincho al patio se diseñó una puerta levadiza plegable que protege la abertura y funciona como un techo cuando llueve, además de que no ocupa espacio cuando está abierta.

La mesa y las sillas del patio son de Brauer, el mantel es africano. Maia Croizet

La division de tabiques de hormigón actúa como fuelle entre el patio y la avenida principal del barrio. Además de sumar vista, el patio ofrece una entrada independiente al quincho, da ventilación a la cocina y funciona como jardín de invierno cuando bajan las temperaturas, ya que tiene sol directo y reparo.

Una vista del patio desde la planta alta. Cuando están cerradas, la puerta del quincho y la del garage son casi imperceptibles.

Materializar el deseo

“El pedido más particular que nos hicieron fue el del revestimiento en acero cortec: un material increíble que en la Argentina prácticamente no se usa”, cuenta Deveaux. Para el arquitecto, lo más interesante es la condición mutable que hace que cada año que pasa se lo vea distinto. La búsqueda de materiales que se enriquecieran con el paso del tiempo en vez de deteriorarse era fundamental tanto para los arquitectos como para el dueño de casa.

La vista de la casa desde el jardín, con sus líneas puras y materiales sin revestimiento. Maia Croizet

El mueble del cuarto fue diseñado un tiempo después por los dueños de casa, que eligieron una madera en un tono más oscura que la de la entrada y cocina.

Almohadones, acolchado y pie de cama son estampados a mano por Mercedes Segura. Maia Croizet

En el toilette se apostó por un revestimiento en el mismo acero que la fachada, la elección de los materiales y texturas era un punto clave para los dueños de casa.

En el baño se retoma el concepto del acero, aunque acompañado de una paleta cálida. Maia Croizet

Invertir a futuro

“La decisión de hacer una casa sustentable o energéticamente eficiente no pasa por una cuestión económica; o por lo menos no en el corto plazo”, explican los arquitectos. Sin embargo, en este proyecto ese fue un punto de partida. De las paredes a las losas y aberturas todo se ajusto a ese principio. En ese sentido, según Deveaux la elección de aberturas de aluminio con ruptura de puente térmico fue fundamental. En parte gracias a eso, se pudo plantear un sistema eléctrico on grid conectado a paneles solares.

Por sus características, la madera necesita de mucho mantenimiento en exteriores, de ahí que el pedido de que solo usara puertas adentro. La mesa y las sillas de la cocina son de Marini Estudio. Maia Croizet

“Entre las referencias que mencionó Juan estaba este estilo “japandi”, una mezcla de japonés y nórdico, que a ellos les gustaba. De ahí que eligiéramos una madera clara, como es el roble americano, para los muebles de la cocina y la entrada”

Desde la entrada principal se ve el living y la escalera que conduce al family. Maia Croizet

En la elección de materiales se buscó el equilibrio entre lo funcional, eficiencia y estética. Así apuntaron al hormigón visto, el acero cortec y PVC símil madera para exteriores, mientras que puertas adentro se sumó calidez con la madera de roble americano.

Los parasoles de acero cortec, ya más intervenidos por el paso del tiempo. Maia Croizet

La casa a medida

“Hicimos esta casa después de la pandemia y esa experiencia de pasar tanto tiempo en casa nos ayudó a entender cosas que queríamos”, cuenta Juan Otero. Amante de la cocina, Juan empezó a fermentar masa madre y amasar mucho antes de que el fenómeno cautivara multitudes y es uno de esos aficionados que puede pasar horas en su cocina. Esa experiencia, que lo guio en el diseño de un lugar accesible, la aplicó al resto de lacasa. Así surgió la idea de un family en el que los bastidores, pinturas, mats de yoga y juegos de mesa estuvieran al alcance de la mano.

Espacio de juego, estudio y atelier, lo único que se hizo en la planta superior fue un family y una terraza ideal para practicar yoga o mirar el atardecer. Maia Croizet

“La idea del espacio arriba era que se pudiera subir a pintar, hacer yoga o jugar un juego de mesa sin que implique un esfuerzo. Cuando las cosas están a mano es más probable que se usen que si están en un ropero y hay que sacarlas y guardarlas cada vez”

Espacio ideal para disfrutar de la puesta del sol y hacer yoga, la terraza es parte del espacio de esparcimiento. Maia Croizet

“Como estudio, somos más técnicos que interioristas: para nosotros lo primordial es eso. Por supuesto que hay una búsqueda estética que también es fundamental, pero siempre queda sujeta a lo más técnico”

Los Arquitectos José Luis Castellón e Ignacio Deveaux, de Estudio Mas Conceptual, fueron responsables del proyecto y la obra. Maia Croizet

Junto a la terraza la instalación de paneles solares que proveen de energía la casa. Maia Croizet