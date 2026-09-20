Una planta baja en pleno Recoleta que es casi una casa con jardín y pileta

Cuando los dueños de casa contactaron por primera vez a Victoria Romano y Sofía Cal, del Estudio Romano Cal, acababan de comprar una planta baja en Recoleta, que se había renovado para vender. “Habían tenido a su primer hijo, pero con una vida social muy activa. Así que querían hacer un gran quincho con parrilla para poder invitar amigos”, recuerdan ellas.

Sillones (Esclusivo Divano), alfombra (Mihran). Maia Croizet

Y aunque gran parte de sus familias viviera en las afueras de la ciudad, estaban decididos a quedarse en Recoleta. Buscando el difícil equilibrio entre ese deseo y la necesidad del tan preciado “afuera” que los hijos traen, llegaron a esta propiedad con un fondo completamente abandonado.

El falso bow window fue fundamental para aprovechar el sector del living formal y llevar luz al interior. Maia Croizet

“El living comedor tenía una forma difícil: una suerte de pasillo con una parte más ancha con un ventanal a un patio. Para amplificar la luz y el verde, replicamos su diseño con unos espejos y transformamos ese sector en un falso bow window”.

En tramos

Ese quincho fue el inicio de un recorrido que en los siguientes ocho años lo atravesó todo. “Fue un trabajo en tramos que se hizo aprovechando las vacaciones y momentos en que podían dejar la casa”, explican las arquitectas.

Sofía Cal y Victoria Romano, del Estudio Romano Cal. Maia Croizet

Lejos de los cambios impulsados por una necesidad extrema, el motor fueron las ganas de sacar partido al máximo y ajustarlo a una familia en crecimiento. Así, un living comedor estrecho se sectorizó y ganó luz y funcionalidad; un patio descuidado se convirtió en un jardín con quincho, living exterior y pileta; y la cocina (ya renovada) se amplió, mientras que los cuartos de los chicos se reorganizaron.

El diseño del mueble se pensó a la medida de un ambiente angosto. La parte superior mide solo 25 cm de profundidad, la mitad que la consola de la base. Maia Croizet

El living comedor se distribuyó con inteligencia: junto a los ventanales se ubicaron el living y el comedor, mientras que la parte ciega del centro se aprovechó como espacio para ver televisión.

El mueble recorre el ambiente y lo organiza. Para materializarlo se eligió un enchapado en madera de petiribí con una base laqueada poro abierto (Romano Cal) Maia Croizet

Uno de los grandes hallazgos de la obra fue que, sobre un cielo raso del living comedor, había un metro más hasta el techo. “En un ambiente angosto como este, ganar en altura sumó mucho aire y amplitud”.

Para el sector de la cava (Estudio Romano Cal), eligieron puertas vidriadas con marco de aluminio negro y estantes en chapa con un fondo de melamina ‘Viena’ (Faplac). Maia Croizet

“A los dueños les gusta mucho invitar amigos y organizar catas. De ahí que, cuando diseñamos el mueble, propusimos una cava frente al sector del comedor”, explican las arquitectas.

Sobre la mesa del comedor, dos lámparas colgantes (Dimm). Maia Croizet

Menos dosmilero

Aunque la cocina había sido reciclada hacía relativamente poco, tenía todavía un espacio de mejora. La propuesta de la dupla fue sencilla: cambiar las tapas de los muebles y ganar metros de despensa en lo que era el baño de servicio y lavadero original.

La barra de la cocina mantuvo el revestimiento. Ahí se dimensiona el efecto del cambio. Maia Croizet

“Para la cocina, querían este estilo campo. De ahí, el diseño de las alacenas con tiradores y alambre tejido”, detallan las arquitectas. El clásico diseño de revestimientos ‘Subway’ (que ya pasó su momento de gloria) se reinterpretó en la combinación con la melamina verde.

La cocina pasó de ser fría a parecer un diseño de campo. Maia Croizet

“El cuarto de servicio –que funcionaba como depósito– se convirtió en lavadero. Como tenía techos muy altos, en la parte de arriba se hizo una baulera”.

En el lavadero, la puerta de vidrio repartido y pisos de mosaicos refuerza la estética de “cocina clásica” que buscaban los dueños. Maia Croizet

Repensar los espacios

Empapelado (Anima Deco), apliques ‘Suite’ (Manfroni). Acolchados y almohadones (Las Arbit). Maia Croizet

“Los espacios de los chicos son muy chiquitos y además ellos duermen juntos; por eso, en su cuarto original, solo entraban las camas y una mesa de luz. Al ubicarlas en L ganamos mucho espacio al centro”, aseguran.

Las camas en L y muebles a medida, de MDF laqueado en blanco y melamina (Estudio Romano Cal), les permitieron ganar espacio de juego. Maia Croizet

Aunque los cuartos no son grandes, la decisión fue dejar uno como playroom. “Con el tiempo, lo que al principio se usaba como espacio de juego empezó a tener otras funciones, más de escritorio o cuarto de invitados”.

Mueble a medida en MDF laqueado y melamina ‘Seda Giorno’ de Faplac (Estudio Romano Cal). Textiles (Las Arbit). Plafón ‘Alaska’. Maia Croizet

Casa a medida

Cada metro cuadrado se repensó buscando que –aunque está ubicado a pasos del emblemático cementerio y el shopping– el lugar se convirtiera en una casa. “Por supuesto que ningún patio puede reemplazar el parque de un club, pero lograron un buen punto medio entre un departamento y una casa con jardín. Ahí, uno se olvida por completo dónde está: solo se escuchan los pájaros”.

Oasis en la ciudad: la vista del patio deja ver el edificio detrás. Maia Croizet

“Los dueños de casa querían una pileta, pero eran conscientes de que el espacio era poco. Entonces, después de darle varias vueltas al tema, terminamos eligiendo este modelo, más acotado, que incluso dejó lugar para un living”.

Juego de sillones y mesa (Mike Outdoor). Maia Croizet

El quincho fue la primera reforma que hicieron, hace ya ocho años. Equipado con parrilla y una gran mesa, resulta el espacio ideal para recibir amigos y familia.

En el quincho, la medianera de ladrillo al descubierto se acompañó con microcemento y cerramientos de vidrio. Una mesa rústica y sillas ‘Tolix’ acompañan la propuesta de bajo mantenimiento. Maia Croizet

Como toda planta baja, el patio tiene sus momentos de más y menos luz. Siguiendo justamente ese movimiento se decidió dónde ubicar la pileta.