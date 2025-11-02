Una vivienda con frente de ladrillo, techos inclinados, forma de “casita” y absoluta originalidad

En un barrio cerrado de Escobar, idearon un proyecto con módulos superpuestos y una materialidad clásica revisitada

El último lote de un barrio de Escobar fue el elegido por una familia para construir su nueva vivienda. La normativa era estricta: todos los techos debían ser inclinados. “Las casas más antiguas y tradicionales ya los tenían; las más nuevas los ponían pero como ocultos, disimulados, a regañadientes, algo que no queríamos hacer”, cuentan sobre el proyecto los arquitectos Matías Mosquera y Camila Gianicolo, de Atelier M, que en esta obra hicieron equipo con Nicolás Krause.

Los arquitectos Matías Mosquera y Camila Gianicolo, de Atelier M, sentados en sillones con manta ‘Bambú’ y almohadones con estampados geométricos en blanco y negro (Mercedes Segura Deco). Santiago Ciuffo

¿Qué decidieron? Cumplir con las reglas, pero reinterpretándolas con una mirada actual que permitió ambientes amplios, luminosos y en- lazados con naturalidad. “Por ejemplo, a uno de los volúmenes lo ‘soltamos’ del piso. Flota por arriba y cruza de forma perpendicular los espacios sociales”, explican.

El contrafrente de la casa luce las principales ideas del proyecto. Santiago Ciuffo

Más allá

Los otros elementos fuertes de la obra fueron el ladrillo –presente en las fachadas y muros y techos interiores– y una vista constante hacia los el parque arbolado y los patios, enmarcando una postal.

Los dueños de casa pidieron un living distendido y apartado, para usar en ciertas ocasiones. Todas las carpinterías son de DVH con marcos de PVC (Lusso). Santiago Ciuffo

El límite impuesto fue la oportunidad para explorar cómo hacer arquitectura desde la tradición con un guiño contemporáneo. Y lo llevamos al extremo, con pórticos que muestran un perfil arquetípico de casita” — Arqs. Matías Mosquera, Camila Gianicolo, de Atelier M, y Nicolás Krause

Piso de porcelanato (Syria Cerámicos), alfombras (Seara Ñañay). Como no necesitan revoque, los ladrillos ‘Vista Córdoba’ están pegados a las losas de hormigón y encofrados. Santiago Ciuffo

“Buscamos ser sintéticos. El volumen de los espacios sociales tiene en las paredes y el cielo raso una terminación sin juntas que les da el aspecto de muros de piedra”.

Mesas de centro (Talleres Sustentables). Vasijas (Édition Tupé). Santiago Ciuffo

Imagen mental

Pileta (PiletasGra). Santiago Ciuffo

La forma básica de eso que desde chicos representa un hogar encuentra dos versiones en el contrafrente: la salida del playroom, en ladrillo; la galería, comunicada con la cocina y el sector de parrilla, en hierro.

Bancos y mesas de madera (Lolo & Co) con manta y almohadones (Mercedes Segura Deco). Santiago Ciuffo

El frente de la parrilla se hizo in situ. Banquetas (Estudio Te). Santiago Ciuffo

“Creo que terminamos rompiendo el prejuicio de que,si el techo es inclinado y tenés ladrillo, es una casa vieja. Al final, no son esos elementos los que definen, sino cómo se usan”.

Mesa y sillas de hierro (El Yeite). Santiago Ciuffo

Comunicación

Lámparas colgantes (DA Iluminación). Sillas y banquetas (Estudio Te). Santiago Ciuffo

“Este tipo de casas, típicas de los años 90, muchas veces resultaban oscuras y desconectadas del exterior. Entonces, pusimos el foco para lograr exactamente el efecto contrario”.

La dueña de casa pidió estas dos lucarnas para tener luz cenital al cocinar. Muebles de cocina (San Isidro Interiores). Grifería ‘Epuyén’ (FV). Santiago Ciuffo

Tamices

“La escalera<b> </b>cuelga desde arriba y en el espacio inferior hicimos un cantero. Sumado a las rejas<b> </b>exteriores, todo funciona como un filtro entre la calle y la casa, pero dejando pasar la luz de la tarde”, explican los arquitectos de Atelier M.

Living casa primavera Matías Mosquera Santiago Ciuffo

Los ladrillos tuvieron también otra aplicación: “Con esta alternancia de llenos y vacíos, creamos un límite difuso. Esta pared semitransparente da privacidad sin bloquear ni el aire ni la luz”, explican.

En el cuarto del más chiquito, cuna de madera con manta (Mercedes Segura Deco). Alfombra ‘Estrella’ (Seara Ñañay). Placard a medida (San Isidro Interiores). Santiago Ciuffo

En la planta alta, el escritorio tiene una mesa de trabajo en L que permite elegir la mejor ubicación segúnla hora del día y la luz.

El espacio de guardado (San Isidro Interiores) está principalmente en altura. Santiago Ciuffo

Transición

En la suite principal, la materialidad cambia, con cielo raso blanco y panel de kiri natural, con tablas en dos sentidos, que funciona como cabecera y divisor.

Cama con manta ‘Bambú’ (Mercedes Segura); alfombra ‘Quilt’ (Seara Ñañay). Santiago Ciuffo

Mesas de luz (Talleres Sustentables) y lámparas (Édition Tupé). Santiago Ciuffo

El panel de kiri separa el cuarto del vestidor con un aporte de textura y color sumamente cálido

Santiago Ciuffo

Toques propios

Mueble laqueado en rosa viejo (San Isidro Interiores), alfombra ‘Boho’ (Seara Ñañay), alzada de azulejos vainilla (Syria Cerámicos), grifería de pared (Ágata Faucets). Espejos (La Vidriería). Florero ámbar (Édition Tupé). Santiago Ciuffo

Todos los baños de la casa son diferentes, con detalles, materiales y objetos que los hacen únicos.

Para este toilette, eligieron aplicar terrazo (Quadri) a la pared, que tiene mesada de hormigón hecha en obra. Grifería (Ágata Faucets). Santiago Ciuffo