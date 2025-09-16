LA NACION
Visitamos una casa donde el estilo oriental está sugerido con elegancia

Visitamos una casa donde el estilo oriental está sugerido con elegancia

Sin apelar a muebles laqueados, budas ni lámparas rojas, lo más leve del diseño oriental se impone.

LA NACIONLucrecia Álvarez

En su vertiente más despojada, los espacios de inspiración oriental (especialmente japonesa y coreana) nos convocan por transmitir serenidad. Celebrando el vacío como parte del lenguaje espacial, sus elementos más característicos son los biombos de papel de arroz, los tatamis, las lámparas de papel washi, las cerámicas artesanales, las mesas bajas de madera clara y los arreglos florales ikebana. Los invitamos a ver una obra de Atelier MOP en la que todos esos elementos aparecen de un modo contemporpáneo y argentino.

Junto a la puerta de entrada, "Territorio circular", óleo sobre tela de 160cm de diámetro de Alejandro Argüelles (Galería Praxis). Banqueta de lenga con lustre mate (Atelier MOP)
Circular y con una paisaje de bruma y misterio, la obra de Alejandro Argüelles cobra una posibilidad oriental acompañada por una banqueta diseñada especialmente por el Estudio.

A un paso

Por su trabajo con la luz y su propuesta esencial, la arquitectura japonesa fue (y sigue siendo) una fuente de inspiración para todos los movimientos modernistas occidentales. Si el hall de entrada la sugiere, el living la declara. “Sobre una base neutra y contemporánea, propusimos un interiorismo con un dejo oriental sin caer en la literalidad. En ese sentido, el panel de madera fue un elemento clave”, nos explicaron los arquitectos Rafael Montes de Oca y Hernán Pita, al frente de Atelier MOP.

Trío de mesitas circulares ‘Edén’ con tapas de roble gris (Federico Churba) y florero de cristal color caramelo (Ketha)
Con un diseño de varillas<b> </b>muy bien trabajado para ofrecer llenos y vacíos, claridad y oscuridad, Atelier MOP le dio un contraste armónico al área social.

Sofá de tres cuerpos (Estudio Atmósferas) con funda de lino
Junto a la ventana, una mesa diseñada especialmente por el Estudio para honrar la tradicional ceremonia del té que los dueños practican habitualmente.

Mesa de petiribí con tapa laqueada y butacas de lenga (todo de Atelier MOP) con tapizado de lino y lámpara de pie ‘Bienvenida’ (Federico Churba) con pantalla cónica al estilo sombrero chino
“Del otro lado del panel se creó un espacio de lectura más íntimo, pero que sigue conectado visualmente con el living.

Sillón con apoyapiés y mesa auxiliar de petiribí (todo de Atelier MOP). Lámpara 'Tolomeo' de pie
Comedor con transparencias

El empapelado francés de Élitis (Raldua) enmarca el comedor con mesa de petiribí macizo con lustre opaco (Atelier MOP). Lámparas en opalina blanca (Alvar Iluminación). Como centro de mesa, dos peces Koi en cerámica dorada
Camino a la cocina

En el comedor diario, mesa con tapa laqueada verde (Atelier MOP), sillas tapizadas en cuero (Estudio Atmósferas) y lámpara colgante ‘Cronos’ enchapada en roble claro (Federico Churba).
Verde pistacho, la mesa pone un toque de color intenso en un ambiente donde predominan los tonos claros y la madera.

La cocina plantea una gran isla escalonada con doble función: barra de un lado y superficie de trabajo del otro. Ésta y la mesada son de Silestone ‘Blanco Norte’, mientras que los muebles y estanterías están enchapados en roble natural.
Afuera

“Las formas del jardín se basaron en la repetición de las líneas rectas y los recortes de la arquitectura en canteros, caminos y espacios para estar”, nos contó Eugenia Anaya, encargada del paisajismo.

Un recorrido desmembrado va desde el frente hasta el jardín posterior con un diseño distinto y más suelto
En la galería revestida con piedra San Luis, con el mismo porcelanato de la planta baja, mesa de petiribí (Atelier MOP) con sillas de mimbre de PVC para exteriores (Fontenla).

Los arquitectos Juan Montes de Oca (izq.) y Hernán Pita y la paisajista Eugenia Anaya sentada en un puf de simbol diseñado por Cristián Mohaded
Sector privado

Banqueta de lenga y cama tapizada en pana de algodón (todo de Atelier MOP). Cortinado de lino y seda natural (Stilo Revestimientos)
“Con buena caída sin ser telones, las cortinas de lino con una franja inferior en seda natural generan un ambiente sereno en el dormitorio principal”.

Piso de porcelanato (SBG), mueble de roble de Eslavonia con lustre opaco (Atelier MOP), bachas de apoyo ‘Marina’ (Ferrum) y griferías monocomando altas para la bacha y de ducha modelo ‘Dominic’ (FV)
Por Lucrecia Álvarez
Revista Living
