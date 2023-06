Ya que estamos: Un nuevo quincho de líneas modernas los animó a hacer otra obra refrescante en una casa clásica

Una pareja decidió construir un quincho que resultó todo un acierto para la dinámica familiar. La experiencia de la obra hecha en el sistema de construcción en seco fue tan buena que aplicaron el mismo sistema para hacer otra reforma.

Con hijos adolescentes y una casa que es centro de reunión de amigos y familia, Catalina Ortiz de Falcao le pidió a la Arq. Lourdes Yarade Saravia, fundadora de Lys Arquitectura (amiga y coterránea salteña), que proyectara “un lugar prolijo para recibir gente” en un sector del jardín alejado de la casa. Se entusiasmaron cuando Yarade Saravia les mostró los bocetos de una caja negra y de líneas puras que concentraba todas las comodidades de una casa. Además, les propuso realizarla con el sistema steel framing, que agiliza los tiempos de trabajo (tardaron tres meses), lo que se traduce en una ventaja económica.

Los cerramientos y los toldos del nuevo volumen son negros para combinar con el color del quincho que está en frente. Daniel Karp

Felices con el resultado de la primera obra, Catalina y Pablo se embarcaron en una nueva remodelación usando el mismo método de construcción en seco: donde estaba la parrilla hicieron un comedor diario y se elevaron hasta la planta alta para sumar baño y vestidor al dormitorio de uno de sus hijos.

Todo empezó aquí

“Desde hacía tiempo mi marido quería tener un quincho, pero, a mí, la idea no me convencía porque me imaginaba que terminaría siendo un depósito de cosas. Sin embargo, ahora que lo tenemos, es el lugar preferido de todos y sobre todo de Pablo, que cada día se hace un tiempo para estar en ese refugio hecho a la medida de sus gustos”, cuenta Catalina.

La caja negra está revestida en placas de cemento que ya vienen pintadas y tienen textura símil madera 'Cedral' (Durlock). Daniel Karp

La estructura se hizo con el sistema steel framing, que garantiza una obra rápida, sustentable y limpia, un aspecto que le interesó especialmente a Catalina, que pasó por varias reformas. En este caso, el revestimiento se usó para exterior e interior, lo que refuerza el aislamiento sonoro y térmico

"Teniendo en cuenta las medidas reglamentarias, planteamos una caja de 40m2 y 3 de alto revestida en placas de color negro para diferenciarla claramente de la casa principal" Arq. Lourdes Yarade Saravia, responsable de la reforma

Como se trata de un lote en esquina, abrieron una entrada independiente y se puede acceder directamente desde la calle. Daniel Karp

“Ahora todo sucede en el quincho. Este es el lugar de encuentro de los chicos con sus amigos, recibimos a mucha más gente y la casa queda intacta”, se alegra Catalina

Las aberturas de PVC (König) con DVH tienen ocho metros de extensión y 4 paños que se esconden en uno solo. Daniel Karp

“Con el mismo piso de porcelanato unificamos el quincho, la galería, la pileta y completamos el sector con un deck de madera”, cuenta la arquitecta.

Mesada de granito negro con tratamiento leather (Marmolería San Jorge). Daniel Karp

“En el interior, priorizamos lo que le gusta al dueño de casa, que es un gran anfitrión: la parrilla con frente de chapa, el horno (Tromen), la barra y le dimos a todo la impronta de un refugio canchero, con materiales actuales y buen diseño”, detalla la arquitecta.

Mesa alta de petiribí con tapa de granito negro leather (Marmolería San Jorge). Banquetas (Sol Palou). Sillón (Yrigoyen). Daniel Karp

El frente varillado que contiene lavavajillas y heladera. Pileta (Mi Pileta). Persianas (Riel Americano). La Arq. Lourdes Yarade Saravia en un quincho que se vive como una segunda casa.

Entusiasmo contagioso

Con el envión de una reforma que resultó un exito, Catalina y Pablo apostaron a ampliar la obra con la idea de brindarles mayor comodidad a sus hijos y de adaptar el hogar a futuras etapas. En síntesis: que los chicos estén en la casa familiar por algunos años más.

“Aprovechamos el espacio que ocupaba la parrilla para generar un comedor diario con salida hacia el jardín y la galería, y avanzamos sobre el balcón del primer piso para agrandar uno de los dormitorios”, explica Yarade Saravia.

El nuevo volumen sumó 15 m2 en la planta baja y otros 15 arriba.

Desde el comedor diario se accede a la galería que perdió metros, pero ganó calidez e intimidad. Daniel Karp

“Cuando la parrilla estaba en la galería, tan cerca de la casa, el resto de los ambientes quedaban detonados”, cuenta Catalina. En la apertura, sobre la mesa baja, artesanía de Noelia Rovedatti.

Juego de living de lapacho (Jimena Piñero Pacheco). Lámparas colgantes de fibras naturales (Compañía Nativa). Daniel Karp

Interiores con lo esencial

“En casa no acumulamos, tenemos lo justo y necesario. Todo pasa tan rápido que no tiene sentido ir detrás de lo último. Me interesan los espacios simples y confortables dentro de lo clásico”, dice Catalina

Mesas bajas enfrentadas (Jimena Piñero Pacheco). Esculturas de Noelia Rovedatti. Sobre el hogar, cuadro de Valeria Sala. Daniel Karp

El living y el comedor, que no son tan frecuentados, tienen varios de los muebles que les regalaron para su casamiento, que −además de ser atemporales− lucen como nuevos.

Lámparas colgantes (Omniluz). Daniel Karp

Mesa con tapa de mármol y sillas de cuero negro, todo en madera de petiribi. Lámparas colgantes (Ikea) traídas de un viaje. Paredes revestidas en 'Cedral' (Durlock) Daniel Karp

“La cocina se comunica con el comedor diario. Me tienta unificar los dos ambientes, pero que estén separados también tiene ventajas”

“La mesada y la barra son de Neolith ‘Mont Blanc’, un material que hace 15 años no estaba tan difundido”, dice Catalina acerca de la cocina que resiste al paso del tiempo. Daniel Karp

Áreas privadas

El dormitorio principal está ambientado con las comodidades de una suite de hotel porque les encanta pasar tiempo aquí. Además de ser un lugar de descanso, tienen un sector de home office.

Acolchados y fundas (Hands Off!). Respaldo con orejas tapizado en tussor (Angelina Linen & Deco). Almohadones (Sol Palou). Mesas de luz (Ximena Piñero Pacheco). Lámparas de mesa (Ikea). Daniel Karp

Gracias a la ampliación de la planta alta, los hijos de la pareja ya no comparten el baño: ahora cada uno tiene su dormitorio en suite.

En el baño del varón, cerámicos hexagonales negros (Syria Cerámicos). Mueble de petiribí (Arq. Lourdes Yarade Saravia). Espejo retroiluminado (Santa Rita Cristales). Mesada de granito negro leather con bacha conformada (Marmolería San Jorge). Grifería (Peirano). Daniel Karp