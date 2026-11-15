Son porteños, crecieron ligados a Tierra del Fuego y apuestan a un resort de lujo

Melitón González del Solar es abogado y vivió siempre ligado a Ushuaia por su padre, un enamorado de la zona. Mientras que Carlos Menéndez-Behety, licenciado en Administración de Empresas, desciende de una de las familias pioneras en la Patagonia austral. Asociados hace ya varios años, celebran un hito para la hotelería patagónica: la llegada a la Argentina de Anantara, la firma de resort de lujo inmersos en la naturaleza, de origen tailandés y famosos por protagonizar la tercera temporada de The White Lotus.

El hotel está en pleno proceso de construcción.

Sobre el Beagle, la zona donde estará emplazado el resort. Osvaldo Peralta

Así será el desayunador frente al canal Beagle.

El desembarco de Anantara Ushuaia Patagonia Resort es posible gracias a Minor Hotels, líder global en el desarrollo hotelero, que confió en MGS Group, el holding argentino de hospitalidad de lujo y desarrollo inmobiliario que lideran Menéndez-Behety y González del Solar. El hotel se emplazará en Costa Susana, la urbanización más austral del mundo, a orillas del canal Beagle, junto al Parque Nacional Tierra del Fuego, y a 20 minutos del centro de Ushuaia, donde la cordillera de los Andes se funde con el bosque andino patagónico.

La construcción del resort plantea el desafío de integrar arquitectura con naturaleza y servicios de excelencia. Anantara Ushuaia Patagonia Resort busca elevarse sobre cualquier otra propuesta del destino. Tendrá 60 habitaciones y suites, un spa, un centro de bienestar, muy buenas propuestas gastronómicas y ofrecerá experiencias vinculadas al destino. La apertura está prevista para el año 2028.

El hotel estará dentro de Costa Susana, la urbanización más austral del mundo.

Las salidas en kayak estarán dentro de la propuesta.

Los espacios comunes serán amplios.

“Tuvimos un crecimiento exponencial. Hoy Costa Susana ya es una comunidad, con más de 120 familias que viven acá, un masterplan finalista del World Architecture Festival y el primer desarrollo carbono neutral de la isla. La llegada de Anantara es un paso natural que corona la urbanización”, asegura Melitón González del Solar, desarrollador y socio de Costa Susana. “Ushuaia ya es un destino de lujo. Solo faltaba una marca global lo dijera. Que Anantara elija el Fin del Mundo para su primer hotel en América del Sur confirma lo que venimos construyendo en Costa Susana: un resort único, frente al canal Beagle, en la puerta de entrada a la Antártida”, agrega Carlos Menéndez-Behety, socio de MGS Group, holding de hospitalidad de lujo y desarrollo inmobiliario que lidera con Melitón González del Solar.

El diseño arquitectónico del resort está a cargo del estudio KLM, con Hernán Maldonado al frente de un equipo de profesionales, mientras que el interiorismo fue concebido por el estudio chileno ANNA Design junto con Instudio. Mientras que el masterplan de Costa Susana está diseñado por Prismática Arquitectura, de Cecilia Senilliani Melchior. La selección de materiales de la región, como lenga, piedra patagónica, cueros y lanas, junto con los fogones y la roca como protagonistas de los espacios comunes, buscará conectar el diseño contemporáneo con la identidad y el paisaje fueguino.

En el resort ofrecerán cabalgatas y otras actividades vinculadas al entorno.

La inauguración del hotel está prevista para 2028.

Menéndez-Behety y González del Solar aman la Patagonia.

“La llegada de Anantara a la Argentina representa un paso significativo en nuestra estrategia de crecimiento en América y nos permite introducir una propuesta de lujo basada en experiencias auténticas y estrechamente vinculadas con el destino”, asegura Christian Daghelinckx, Managing Director America de Minor Hotels Europe & Americas. Por su parte, Diego Chourrout, Regional Managing Director – Cono Sur de Minor Hotels Europe & Americas, apunta: “Junto con nuestros socios locales, estamos desarrollando un proyecto que busca combinar la experiencia internacional de Minor Hotels con las características singulares de uno de los entornos naturales más destacados de la Argentina”.