Córdoba: diez restaurantes novedosos, en ascenso y premiados para comer muy bien en las sierras

De la ciudad al campo y parajes tranquilos, opciones de cocineros que apuestan a materia prima de calidad
- 9 minutos de lectura'
Córdoba combina como pocas provincias paisajes serranos, identidad cultural y una escena gastronómica en plena madurez. De la capital a los valles, la cocina cordobesa dialoga con el entorno, el producto y la tradición, pero también se anima a la innovación y al autor. En este recorrido proponemos una selección diversa y cuidada: restaurantes urbanos y de montaña, mesas consagradas y proyectos más recientes, cocinas de fuegos, de pasos, de raíz inmigrante o impronta local. Todas comparten un denominador común: calidad, personalidad y un nivel sostenido que invita a viajar —y a volver— también con el paladar.
El Papagayo
Córdoba Capital
Tiene un récord muy raro: es el restaurante más angosto del país. Pero no sólo eso: es una oda al fine dining y bastión del talentoso Javier Rodríguez. Con más de una década, este recinto largo y estrecho convoca a fans locales y curiosos de paso por la Docta. En rigor, es un pasillo de apenas dos metros y medio de ancho que se adentra hasta el corazón de manzana. Pero es trasponer el umbral para que el efecto pasadizo desaparezca: una vía láctea de pájaros en vuelo parece surcar el cielorraso transparente; en las mesas, las servilletas se exponen sin doblar como una invitación al relax. Hay una cava en altura, una nutrida biblioteca gourmet, obras de arte... y al final, la cocina. Javier Rodríguez, oriundo de Santiago del Estero y fogueado en diversos restaurantes del mundo, es su dueño e ideólogo. En El Papagayo nunca se repite un plato, nunca; basado en menús de pasos, a cada uno lo acompaña un vino específico. El sólido equipo joven que secunda a Javier brinda un servicio intachable, con buen hacer y simpatía.
- De lunes a sábado de 19 a 22.30. Arturo M. Bas 69. T: (351) 641-3655. IG: @elpapagayo69
Txoko
Villa Allende, Córdoba
Cocina vasca de autor que invita con platos deliciosos, ambiente encantador y un servicio personalizado a un paso de la capital cordobesa. Aquí cocina Juan Manuel Cavoret, ex chef ejecutivo de Sagardi Buenos Aires. Bajo la premisa de la cocina vasca, y algo del resto de España, desarrolla platos innovadores, delicados y sutiles, con el sello de su creatividad. Cavoret se inició en el multipremiado restaurante de Martín Berasategui, en el norte de España, y luego pasó por diversos restós con estrellas Michelin. Hace dos años, apoyado por el impulso de su mujer, Anahí Dimo, abrió un lugar propio. Lo recomendable es comenzar compartiendo pintxos: chistorra, langostinos en gabardina, queso de cabra con higos en almíbar y Gilda. Entre los principales se destacan los ravioli de remolacha y el tartare de atún rojo. Los domingos hay paella. Siempre disponibles en carta, la tortilla de papas y las berenjenas con arrope de tuna y cremoso de queso azul.
- Miércoles a sábado desde las 20. Viernes, sábado y domingo, también almuerzo. Av. Roque Sáenz Peña 238. T: (351) 247-5935. IG: @Txoko.Resto
Bros Comedor
Córdoba Capital
Tres amigos adhieren a la distendida fórmula de servir raciones chicas bien ejecutadas, un apoyo a la tendencia “platitos con onda”. Franco Ghione, oriundo de Freyre, mientras estudiaba Derecho en la capital trabajó en un reconocido restaurante y así surgió la idea del negocio propio. Asociado con dos amigos de la infancia, abrieron este espacio con platos típicos del mundo y del país, pensados para picotear y compartir. Inaugurado en febrero de 2020 frente al Paseo Sobremonte, lo llamaron Bros, abreviatura de “Hermanos” en inglés. Un cartel modesto anuncia su existencia en un segundo piso por escalera; el salón es amplio, con mesas disímiles y una paleta de azul, bordó y tonos terracota. Hay guiños a Italia, como la bagna cauda, y otros más lejanos, como la salsa teriyaki. Pastelitos salados, pesca artesanal, carnes de criadores confiables y buenos hallazgos en vinos, sobre todo nacionales.
- De miércoles a domingo, mediodía y noche. 27 de Abril 568. T: (351) 802-9418.
Las Pircas
Mina Clavero, Córdoba
Pablo De Linden y su pareja, Gisela Blanc, están al frente del restaurante serrano que creó María Zamora hace 44 años y cuyo menú, a pedido del público, no pueden cambiar. Desde que arrancó, allá por 1982, María Zamora supo que para sacar adelante ese sitio un poco oculto en el Paso de las Tropas no podía servir minutas. “Nadie viene de Nono a comer una pizza o una empanada”, decía. Así fue que su cabrito fue ganando fama junto con las otras carnes: el cordero, el lomo envuelto en aluminio con jamón y hongos a la crema, la mousse de ananá, los soufflés. Casi sin querer, y mucho antes de que se pusieran de moda, armó un menú de pasos. Y llegaron las familias que iban y volvían al cabo de unos años preguntando por aquellos platos. Hoy, los padres regresan solos porque sus hijos ya no viven con ellos. Algunos emigraron y les hacen videollamada mostrando el lugar, y aquel chivito tan rico que a los que están lejos se les hace agua la boca. María tiene 80 años. Uno de sus hijos, Pablo, con su nuera Gisela y sus nietos han tomado la posta y custodian su legado.
- Todos los días, mediodía y noche. Sólo con reservas con 24 h de anticipación. Paso de las Tropas. T: (3544) 49-8236 / 65-7950 / (3544) 57-0728. IG: @laspircasrest
DiqueSí
La Cumbre, Córdoba
Es el muy grato chiringuito serrano junto al Dique San Jerónimo que fundó Santiago Blondel y que hace muy poco pasó a manos de Sean Towers, creador de Nébula. Emprendedor incansable, Towers consolidó primero una propuesta gastronómica en Villa Giardino y luego puso el ojo en este spot privilegiado de La Cumbre. DiqueSí abrió en 2021 a orillas del dique y propone pasar el día entre caminatas, visitas a la reserva de monos Carayá y buena comida. La carta mantiene el espíritu original: provoleta, empanadas, hamburguesas, pejerrey frito, ensaladas y wraps de pollo. En Nébula, en cambio, se ofrece menú de tres pasos. De marzo a noviembre se abre al mediodía; en verano, de viernes a domingo por la tarde.
- Todos los días, almuerzos en dos turnos: 12 y 14. Se recomienda reservar. Dique San Jerónimo. T: (3548) 41-4168. IG: @diquesi_lacumbre
Belgrano 1340
Villa Cura Brochero, Córdoba
Una propuesta distinta en esta villa cordobesa, que esquiva la comida regional y se despega de parrillas y minutas. El proyecto pertenece al empresario gastronómico Andrés Calderón y funciona desde 2008, a pocas cuadras de la plaza principal. Se destaca la panificación de masa madre y un apartado de entradas muy logrado, como el queso de cabra con higos en chutney. El perfil multicultural aparece en un kofta de cordero con yogur y pan pita. Suele haber pesca del día, como trucha con manteca de hierbas, y creaciones originales como el helado de queso de cabra con brioche. La cava expone vinos de todo el país y también hay un pequeño salón de productos regionales.
- Desde jueves por la noche. Viernes y sábado, mediodía y noche; domingo, mediodía. Pedro Miranda 83. T: (351) 667-5408. IG: @belgrano1340
Lambaré
La Cumbre, Córdoba
La cocina de fuegos es la clave de este nuevo espacio montado en una antigua capilla del hotel Patios de la Cumbre. Mayu Pilsel y Nacho Dematteis, artífices de La Baguala, abrieron en 2025 este restó que resignifica el histórico chalet Lambaré. Con Iván Hawiko al frente, aquí sólo se trabaja con parrilla, horno a leña y plancha. El fuego aporta notas ahumadas y sabores profundos que se expresan en una carta estacional, donde los vegetales tienen gran protagonismo. Cazuelas de cordero de larga cocción, pappardelle con ragú y ojo de bife figuran entre los destacados.
- Viernes, cena. Sábado, almuerzo y cena. Domingo, almuerzo. Bartolomé Jaime 880. T: (3548) 58-0578. IG: @lambare.cocina
De Adobe
San Javier, Córdoba
En el restaurante de la Posada La Matilde, la jefa de cocina Valentina Miranda y su brigada apuestan por una cocina argentina tradicional con ingredientes de huerta propia. Se destacan los gnocchi de calabaza con pesto y rúcula, el bife de costilla a la leña con papas al romero, la trucha con puré de coliflor, el rotolo de gírgolas y acelga y la ensalada de hinojo con cítricos. Los platos dialogan con los vinos orgánicos y biodinámicos de la bodega, como Ladrón de Corazones, corte de Malbec y Tannat.
- En temporada alta, todas las noches; viernes, sábado y domingo también al mediodía. En temporada baja, cierra los lunes. Siempre con reserva previa. RP 14 Km 133,5. T: (351) 302-7415. IG: @deadobe_restaurante
Madre
Villa General Belgrano, Córdoba
Abrió en 2014 y en 2022 cambió de dueños, manteniendo intacta su esencia: una cocina argentina cariñosa, abundante y sabrosa, en homenaje a madres y abuelas. Es una alternativa clara a la gastronomía centroeuropea típica del destino. Al frente están Lucas Vago y sus socios. El pastel de papas es un clásico, junto con ravioles, bondiola de cerdo, milanesa napolitana con huevo frito, pizzas de incorporación reciente y flan con dulce de leche. Los vinos también acompañan el espíritu bien argentino.
- Viernes a martes, de 12 a 14.30; jueves a martes, de 20 a 23. Miércoles, cerrado. San Martín 17. T: (3546) 43-6070. IG: @madrerestaurante
Nakama
Córdoba Capital
Nacido en la Argentina y formado en Japón, Adrián Asato es el artífice de un ramen exquisito que convoca adeptos en una esquina de la Docta. Nieto de inmigrantes japoneses, creció en Parque Chacabuco y viajó por Asia junto a su mujer, Isabel Kim, hasta descubrir en Malasia el ramen que lo marcaría para siempre. Se instaló luego en Osaka para formarse con el maestro Rikisai Miyajima. En 2019 abrió Nakama en Córdoba. Asato y Kim producen sus propios fideos, alcalinos y de trigo, elásticos y esponjosos. El resultado es un culto al umami desde el primer sorbo. Imperdibles las gyozas de cerdo y el pork on nigiri.
- De lunes a sábado, de 12 a 14.30 y de 20 a 23. Duarte Quiroz 399. T: (351) 685-2613. IG: @nakamaramencorner
