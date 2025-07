Corrientes: el hotel boutique con detalles de lujo que está en medio del campo y es atendido por sus dueños

Marisa Marroquin y Enrique Lacour son anfitriones en esta edificación monumental, de inspiración británica, que está camino a los esteros del Iberá.

Marisa y Enrique Lacour son anfitriones en el hotel. Guido Piotrkowski

“Enrique quería leer a la altura de los eucaliptus”, me dice Marisa Marroquin para explicar el porqué de la torre. Entonces me invita a pasar a la biblioteca que está en el tercer piso. Las ventanas son amplias, las paredes están tapizadas de libros y hay una silla mecedora. A lo lejos se ve la RN 123, porque estamos en Mercedes, Corrientes, a 20 minutos del centro de esa localidad y en medio del campo, donde este hotel boutique parece un faro en la llanura.

La torre principal de este hotel en medio del campo en Mercedes, Corrientes. Guido Piotrkowski

Levantado entre 2002 y 2011, Torre del Guayaibí no nació para recibir gente. Bueno, en rigor sí nació para recibir, pero no como una posada. Marisa y Enrique Lacour construyeron un gran salón para invitar amigos y, además, una torre con biblioteca. “Siempre fuimos muy fiesteros”, ríe él. Después les dieron forma a los cuartos, que son cinco, y están distribuidos entre la planta baja y el segundo piso. Todo a unos metros de la casa donde viven, en el campo ganadero –Puntas del Guayaibí– que pertenece a la familia Lacour desde mediados del siglo XIX.

Las bibliotecas son parte de los encantos del hotel. Guido Piotrkowski

Atardecer desde el muelle que está en jardín y sobre la laguna del hotel. Guido Piotrkowski

Muy buen chipá, como parte de la gastronomía del lugar. Guido Piotrkowski

“Usamos piedra de los potreros de la zona, eucaliptus enormes para las vigas y un herrero local estuvo a cargo de las arañas y los candelabros. Todo lo ideó Enrique”, comenta Marisa. Mercedeño y lector apasionado, Enrique agrega que la torre y la piedra son inspiración de un viaje por Inglaterra y Escocia.

La charla se suscita mientras tomamos el té en la galería del hotel. Las tazas son de porcelana, los cubiertos de plata y marfil y las servilletas de lino. Al igual que en el baño, donde las toallas de hilo están junto a jabones minúsculos y floreros de plantas nativas, la mesa de Marisa le hace honor al concepto “boutique”. “¿Por qué empezaron a recibir huéspedes?”, les pregunto, extrañada. Parece que un amigo les tiró la idea que terminó madurando en 2012, para el cumpleaños de un tío. Así Marisa, oriunda de Venado Tuerto, dejó la fonoaudiología para dedicarse a la hospitalidad. Pronto descubrió que le gustaba, y mucho. “No todo el mundo tiene vocación para esto”, resume sobre la hospitalidad en este hotel que mucha gente elige para descansar en camino a Iberá, para su ingreso por el portal Carlos Pellegrini.

Desayuno en Torre del Guayaibí. Guido Piotrkowski

Las habitaciones están muy bien decoradas, con ropa blanca de excelente calidad. Guido Piotrkowski

Anfitriona atenta, pero sin invadir el espacio de cada huésped, Marisa nos sugiere disfrutar del atardecer desde el muelle que está sobre la laguna, a unos pasos del hotel. Le hago caso y no sólo me sorprende el canto de decenas de aves que no conozco, sino también que los aguapés sigan florecidos en otoño.

