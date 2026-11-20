Las casi cinco hectáreas densamente arboladas del parque Florentino Ameghino, en Parque Patricios, supieron ser la quinta de la familia de Remedios Escalada de San Martín y, más tarde, en 1871, se convirtieron en la última morada de muchas víctimas de la epidemia de fiebre amarilla. Una década después, el predio se transformó en uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

En frente a ese histórico pulmón se levanta Di Berni Ristorante y ocupa una espléndida casona de 1928, con patio andaluz, clásicas cerámicas florales y fuente. Allí, Bernardino Barreiro Maza, conocido por todos como “Berni”, terminó de concretar un sueño que había comenzado mucho tiempo antes.

El paraguayo Bernardino Barreiro Maza, alias Berni, es el artífice de este exitoso restaurante

El risotto con osobuco es uno de sus platos emblemáticos

“Llegué solo a Buenos Aires a los 19 años. Soy paraguayo, me crié en el campo. Todo me daba miedo. No sabía ni cómo viajar. Por suerte me esperaba un tío que me fue orientando. Al principio fue una lucha muy grande”, relata Berni sobre su llegada a estos pagos.

Primero trabajó en una fábrica, pero pronto comprendió que quería otro destino. Buscaba aprender un oficio, construir una profesión. Así llegó a Michael, un restaurante del Microcentro, y en paralelo comenzó a estudiar cocina. La formación fue importante, aunque Berni sostiene que la gastronomía exige algo más que conocimientos técnicos: “Esto no es solo estudiar. Es pulmón, ganas y mucha pasión.”

Años después terminó trabajando en cocinas prestigiosas como Cipriani, La Parolaccia Trattoria y Piegari, experiencias que moldearon el estilo que hoy distingue a Di Berni.

De la cocina prestada a la casona andaluza

Chipirones a la Berni

En plena pandemia, cuando todo parecía detenido, fue Evelin, su hija, quien le sugirió hablar con una hermana religiosa para pedirle prestada la cocina de un colegio. Berni ya gozaba de cierto prestigio y los pedidos no dejaban de crecer. Se acercó al Hogar del Pino, sobre la calle Vieytes, entre Constitución y Pavón. Le explicó a la monja superiora que quería seguir trabajando, que tenía muchos clientes. La respuesta fue tan simple como generosa: “Mirá, hijo, la cocina es tuya.” Le entregó las llaves y puso a disposición las instalaciones de la institución, que permanecía vacía por las restricciones sanitarias. Incluso pudo desarrollar una huerta donde cultivó zapallos, papas, lechuga y rabanitos.

Al principio trabajaban Berni, su esposa Máxima y su hija. Después se sumaron antiguos compañeros de Piegari que habían quedado sin empleo. Algunos preparaban los pedidos y otros se encargaban de repartirlos.

La casona histórica se levanta justo en frente del parque Florentino Ameghino

Cuerdas de guitarra artesanales con albóndigas de carne

Las mesas del patio andaluz son las más demandadas

Tiempo después, apareció este local frente al parque que lo enamoró. “Uno de los motivos por los que elegí esta casona de estilo andaluz fue su patio interno. Además, me siento muy bien en este barrio, que forma parte de mi historia en la Argentina”, relata.

Aunque el barrio ya no es aquel de los años 30, poblado de industrias y conventillos donde convivían trabajadores e inmigrantes, todavía conserva ese espíritu característico del sur porteño, marcado por la cercanía y la ayuda mutua entre vecinos.

Los mozos de Di Berni son como los de antes, muy simpáticos y con gran oficio

Las pastas caseras, estrellas de la carta

Los gnocchi, los tagliatelle y otras especialidades aparecen una y otra vez en las reseñas de los clientes como platos memorables. También destacan las cuerdas de guitarra con albóndigas y el risotto con osobuco.

Entre las propuestas más elogiadas figuran además los fettuccini con tinta de calamar y camarones, los raviolones negros de salmón y los clásicos ravioles de ricota y espinaca.

Fettuccini con tinta de calamar y camarones

En Harry Cipriani, el célebre restaurante italiano que funcionó en Posadas y Libertad, Berni aprendió junto a los cocineros Silvano y Roberto Ottini. “Siempre fui curioso y observador. Miraba cómo trabajaban los demás, prestaba atención a cada movimiento y trataba de descubrir los secretos de cada preparación. Aprendía sin preguntar porque los chefs suelen ser muy celosos de sus recetas.”

Sin embargo, fue desarrollando una identidad propia. Hoy no se limita a reproducir recetas. Trabaja sobre las presentaciones, las combinaciones y las salsas. Mientras que en Cipriani predominaba una cocina italiana más sutil, enfocada en preservar el sabor original de los ingredientes, Berni fue incorporando su propia interpretación.

Antipasto, con variedad de fiambres y quesos, ideal para arrancar

Lo suyo podría definirse como una síntesis entre el bodegón porteño y la tradición de la trattoria italiana. “Siempre trato de darle un toque personal a cada receta. Todo lo pruebo antes de servirlo. Entre los platos más pedidos está el risotto con osobuco. También ofrezco milanesas de lomo o peceto, bife de chorizo y ojo de bife. Para el final, tiramisú, flan, mousse de pan y panqueques de manzana o dulce de leche.” Las porciones son generosas y están pensadas para compartir.

Los azulejos de estilo andaluz que adornan las paredes

Su idea de restaurante no termina en la carta. Le gusta salir de la cocina, acercarse a las mesas y preguntar cómo estuvo la comida. Si el cliente queda satisfecho, disfruta. Si algo salió mal, se lo toma de manera personal. “Así como me alegra que alguien valore mi comida, me afecta profundamente que un cliente se vaya disconforme porque un plato no era lo que esperaba. Pongo el alma en lo que hago”, asegura.

Los platos son muy abundantes y se sirven en ollas, como para compartir

Berni nunca olvidó el consejo que su padre le dio antes de partir hacia Buenos Aires en 1992: tener paciencia, pedir ayuda cuando fuera necesario y confiar en que el trabajo llegaría. Lejos de su familia y de la vida rural en la que creció, esas palabras se convirtieron en una guía que marcó su camino. Hoy aplica esos valores en su restaurante, donde apuesta por dar oportunidades a jóvenes que recién comienzan, porque sabe lo que significa empezar desde abajo.

Ahora sueña con sumar propuestas culturales, como cenas show de tango, músicos en vivo y bailarines que recorran el salón. Quiere que Di Berni sea también un espacio de encuentro para el barrio.

El cocinero del Diez

Entre los hitos de su carrera también figura haber cocinado para Diego Maradona durante la pandemia. El contacto llegó a través de Matías Morla, entonces apoderado del exfutbolista. Durante varios meses preparó desde su casa los platos que luego retiraba el chofer de Maradona.

En el salón hay un retrato de Diego Maradona

“En ese momento trabajaba en Piegari, sobre la calle Posadas, cuando me llamó Matías Morla. Me dijo que estaban comiendo mal y necesitaban resolver las comidas diarias porque casi todo estaba cerrado. Acepté. Cocinaba en mi casa, que quedaba a unas doce cuadras, y el chofer de Maradona retiraba los pedidos. La primera reacción de Morla fue muy halagadora. Me dijo: ‘Berni, nos cambiaste la vida, a mí, a mi familia y a Maradona’. A Diego le preparaba lo que más le gustaba: milanesas, fideos con albóndigas, canelones a la piamontesa, ranas a la provenzal y asado. En realidad comía de todo. Me hacía feliz saber que disfrutaban de mi comida.”

Di Berni

Santa Cruz 20, Parque Patricios, CABA.

Instagram: @diberni.ristorante

Teléfono: 11 2607-0469.