El Macondo real: Así es el pueblo que inspiró a García Márquez y llegó a Netflix

Lo primero que hay que aprender a leer si uno viaja a cualquier pueblo del Caribe colombiano es por cuál vereda de las calles conviene caminar. Si, por apurar el paso y eludir la estrechez de la sombra, uno elige andar por el sol, acabará hundido en el sopor de las temperaturas agobiantes y con un surco ardiente en la coronilla de la cabeza.

Lo segundo que hay que aprender a leer es el libro Cien años de soledad, obra cumbre del realismo mágico latinoamericano que ha vuelto a cobrar vida gracias a la serie de Netflix, bajo la dirección de Alex García López, Carlos Moreno y Laura Mora. No es prudente pensar que esta producción sea solo ficción: en estas latitudes, lo que está hecho para asombrar a otros es, muchas veces, parte del vivir cotidiano.

Playa del Malecón turístico, con las sierras de Santa Marta de fondo

Lo tercero es dejar de lado el celular, porque estas ciudades se recorren libro en mano. Así me lo demuestran Valentina Granados y Néstor Ramos, fundadores de la agencia Neiway, quienes desarrollaron la ruta Tras las Huellas de Gabo en el Caribe colombiano, un recorrido de siete días por Aracataca, Santa Marta, Ciénaga, los Pueblos Palafitos, Barranquilla y Cartagena.

Con la postura erguida que caracteriza a las bailarinas, Valentina se apoya sobre el asiento del copiloto en nuestro tramo de hora y media entre Barranquilla y Ciénaga. Tiene en sus manos el libro Gabito, el niño que soñó a Macondo, de Aída García Márquez, la hermana del escritor. De las páginas asoman decenas de banderitas de colores que señalan frases y descripciones, y buscan el punto de encuentro entre lo que Gabo narró y lo que la historia documenta. A medida que recorramos, las irá citando.

Banco Gabo en Plaza Centenario

Iglesia de San Juan Bautista

En la Plaza del Centenario, rodeados de iguanas de metro y medio que toman sol a sus anchas, nos encontramos con Osmiro Giménez Obispo, el guía local que nos conducirá por las calles del Macondo real. Apenas llega, cuenta que cuando el periodista británico de la BBC Richard McColl conoció Ciénaga dijo: “Realmente esta es la capital del realismo mágico”, no solo por su arquitectura republicana de la bonanza bananera, sino por la cantidad de historias y personajes reales que Gabriel García Márquez fue tomando de aquí para tejer Cien años de soledad.

“Tú sabes que él armó un rompecabezas. Recorrió el Caribe colombiano y empezó a tomar personajes y vivencias, y los fue guardando. Muchos de ellos están basados en hechos reales. Entonces, podemos decir que Ciénaga es magia, pero nosotros creemos que es realidad convertida en magia, porque lo que él escribió no es irreal, son hechos reales”, inicia Osmiro.

Interior colonial del Hotel Remedios la Bella Gloria Montanaro

Valentina suma al inicio del recorrido la lectura de un capítulo del libro de Aída que ayuda a crear un nexo biográfico entre el autor y la zona, cuando el pequeño Gabo y su abuelo debían pasar por Ciénaga, muchas veces en lancha desde Bocas de Aracataca hasta el puerto de la ciudad:

“En una lancha pequeña se navegaba desde Barranquilla, se atravesaba el río Magdalena, por unos caños plagados de mosquitos y taruyas verdes, lodazales en noches muy oscuras y a veces con tempestades y fuertes brisas, hasta llegar a Ciénaga, donde se tomaba un carro que conducía hasta Santa Marta. En horas de la mañana siguiente, se tomaba el tren que se introducía en las plantaciones de banano y por pequeños pueblos que eran anunciados en las estaciones con tablillas, como aparecen hoy en las carreteras. […] Entre esas fincas que pasábamos se leía el nombre Macondo, escrito en una hoja de peltre, de donde Gabito lo tomó para usarlo en sus novelas y relatos”.

Las calles de Ciénaga

Su vínculo con la ciudad no se limitó allí. Años después, cuando trabajaba como periodista en Barranquilla, García Márquez se hizo amigo de Álvaro Cepeda Samudio, escritor cienaguero, autor de La casa grande, lo que lo trajo de vuelta a Ciénaga una y otra vez. Allí fue afinando el “rompecabezas” de personajes y anécdotas reales con el que terminó delineando una ciudad imaginaria, cuyas coordenadas en el libro (sierra al oriente, mar al norte, ciénagas al sur, la gran ciénaga al occidente) coinciden con la ubicación real de lo que Osmiro elige llamar “el Macondo primitivo”.

1. El Balcón Colonial: la casa de Álvaro Cepeda Samudio

Aquí, sobre la Plaza del Centenario y frente a la Alcaldía, sigue en pie El Balcón Colonial, una de las principales joyas de este Centro Histórico. Se desconoce el año exacto de su construcción, pero al menos hay registro de su existencia desde 1842.

Balcón Colonial de Ciénaga

Si bien ya no conserva sus tradicionales balcones de madera y hierro forjado, la propiedad se encuentra protegida como Monumento Nacional por ser un bien cultural que honra la memoria de Cepeda Samudio. Fue allí donde vivió su infancia junto a su madre, Sara Samudio, quien en 1932 montó una pensión donde se hospedaban las personas que esperaban el buque a vapor para cruzar la ciénaga.

El encanto del Balcón Colonial reside en que, aunque los García Márquez no durmieron allí, algunas versiones sostienen que sus paredes y las historias de sus huéspedes sirvieron como el gran “laboratorio oral” de donde Cepeda Samudio recopiló el material humano para escribir La casa grande. Cuando Gabo y Cepeda se hicieron amigos entrañables en Barranquilla en 1948, fusionaron los recuerdos de Aracataca y Ciénaga para revolucionar la literatura colombiana.

2. La Casa de Remedios la Bella, hotel boutique

El interior del Hotel Remedios La Bella Gloria Montanaro

La casona donde hoy opera este hotel, en el que se ha hospedado hasta Carlos Vives, fue construida hacia 1910, durante el apogeo socioeconómico y cultural de Ciénaga, ligado a la bonanza bananera. Su estructura de estilo arquitectónico republicano se caracteriza por techos altos, ventanales amplios y patios centrales.

Sus habitaciones no tienen número sino nombres de personajes femeninos de la obra de García Márquez. La decoración interior integra simbolismos alegóricos de la obra literaria, combinando piezas de época, artesanías colombianas y detalles que evocan la atmósfera de los pueblos de la zona bananera.

Mural de Aureliano Buendía y Remedios La Bella.

El nombre del alojamiento rinde tributo directo al personaje de “perturbadora belleza” de Cien años de soledad, que ascendió en cuerpo y alma al cielo mientras doblaba una sábana de bramante en el patio.

Este personaje, señala Osmiro, es un collage de al menos dos personas reales y un episodio de carnaval: la historia de Visitación, una indígena de La Guajira llevada a la casa de la abuela de Gabo, que se fugó con un vendedor ambulante y, para no admitir la fuga, la familia excusó la desaparición diciendo que “salió al patio y se la llevó el cielo”; Rosario Barranco Fajardo, una mujer muy bella de la Sierra Nevada que murió soltera porque los hombres se consideraban indignos de ella; y la coronación de la mismísima Barranco en 1926, durante un reinado de belleza que generó una disputa entre familias aristocráticas por la corona.

3. El Palacio Azul, donde se coronaban las reinas

Esquina del Palacio Azul

“Esta casa vio los bailes más suntuosos de la Ciénaga de los años treinta”, cuenta Osmiro parado frente a la fachada azul añil. El Palacio Azul fue sede del exclusivo Club Córdoba, escenario de las galas donde la aristocracia local dirimía sus disputas de poder; y también, según el relato popular, de la encendida controversia entre familias tradicionales por la coronación de Rosario Barranco Fajardo.

La memoria local atribuye la casa a la familia Henríquez Díaz-Granados, que la pintó y adecuó con motivo del reinado, buscando asegurar el triunfo de su propia hija como reina del carnaval y así imponer el prestigio de su estirpe sobre los demás clanes en disputa. El plan no funcionó: fue Barranco Fajardo quien finalmente se llevó la corona.

Osmiro vincula este episodio y esta casa con la mítica llegada de la comparsa de Fernanda del Carpio, la reina que irrumpe en el carnaval de Macondo desde el altiplano para disputar el reinado, en un pasaje que termina en una sangrienta balacera. Hay, además, un segundo guiño con la novela: la fachada azul añil surgió como resultado de una apuesta. Sus dueños, liberales, dijeron que si su partido perdía pintarían la casa de azul, el color simbólico del Partido Conservador. Y perdieron.

Casualmente, al llegar a Macondo, el corregidor Apolinar Moscote exige pintar de azul todas las fachadas de las casas para imponer la autoridad conservadora sobre el espíritu libre del pueblo.

Años después, a comienzos de los años 50, mientras trabajaba en El Heraldo de Barranquilla, Gabo también habría de pasar algunas temporadas hospedado aquí. Uno de sus hermanos vivía en un departamento de El Palacio Azul y su estilo italiano habría inspirado la reforma y ampliación de la casa de los Buendía en la novela.

4. La antigua estación del ferrocarril, donde ocurrió la masacre de las bananeras

Estación del Ferrocarril de Ciénaga Gloria Montanaro

Aunque rodeado por puestos callejeros y vendedores ambulantes, este es el punto de mayor peso histórico del recorrido y el que García Márquez plasma de manera más literal en la novela. Osmiro sitúa aquí, con precisión, la escena del capítulo en que el capitán lee el Decreto Número 4 desde el techo de la estación, firmado por el general Carlos Cortés Vargas, y da la orden de disparar tras el célebre grito de José Arcadio Segundo: “Les regalamos el minuto que falta, disparen, cabrones”.

El nombre del general no es invención literaria: Carlos Cortés Vargas fue, en la vida real, el jefe civil y militar puesto a cargo de la Zona Bananera para sofocar la huelga de los obreros de la United Fruit Company que estalló a fines de noviembre de 1928 y llegó a movilizar a entre 25.000 y 30.000 trabajadores. Los huelguistas se concentraron en esta estación de tren de Ciénaga a la espera de una respuesta del gobierno a un pliego de nueve puntos.

Este lugar aparece plasmado de manera literal en la obra de García Márquez Gloria Montanaro

En la madrugada del 6 de diciembre de 1928, tropas al mando del general abrieron fuego contra la multitud congregada allí. El número real de víctimas nunca se estableció con certeza: el propio Cortés Vargas habló de nueve muertos; otras fuentes de la época mencionaron cifras muchísimo más altas, que van de varios cientos a más de 2.000.

García Márquez optó por un número simbólico de 3.000 muertos, que multiplica varias veces la cifra oficial y subraya precisamente esa distancia entre la versión del poder y la memoria popular. En el relato, José Arcadio Segundo hará lo posible, hasta el final de sus días, por no olvidar esa cifra.

5. Ruta del general Cortés Vargas hacia Prado Sevilla

Las calles de Ciénaga

Tras el tiroteo en la estación de Ciénaga, el general avanzó con sus tropas hacia Prado Sevilla, sede de los directivos extranjeros de la United Fruit Company. Según Osmiro, disparaban contra quien llevara machete, “utensilio de trabajo” y no arma en las fincas bananeras, lo que habría cobrado víctimas entre campesinos ajenos a la huelga.

Fuentes históricas confirman que esa misma noche hubo, en efecto, un enfrentamiento armado en Sevilla, con al menos un muerto. Hoy pueden visitarse allí las antiguas edificaciones de zinc donde vivían los gerentes de la compañía.

6. La “Casa del Diablo”

La Casa del Diablo es una casa esquinera de 1916 que se mantiene en pie

Esta casa esquinera y de estilo republicano fue construida en 1916 por Manuel Varela, comerciante llegado de Pivijay. Según cuenta la historia, Varela pasó de leñador de mangle a gran hacendado bananero, con línea férrea propia e hijos educados en Europa, un ascenso que generó la leyenda de que, cada año, “Don Manuel” sacrificaba a un trabajador de su plantación bananera a cambio de prosperidad.

Osmiro cuenta la anécdota de que alguien libró en esta esquina una guerra silenciosa durante años contra vecinos que tiraban basura en sus patios abandonados con un cartel de “Prohibido botar basura, multa de 2 millones”, pero nadie lo respetaba. Un día lo cambiaron por uno mucho más persuasivo: “Esta casa tiene la maldición del 666”. La basura, como por arte de magia, dejó de aparecer. También añade al misterio un episodio que él mismo presenció: el intento fallido de sobrevolar la casa con un dron para un proyecto de grabación, que se cayó dos veces.

Este lugar también tiene vínculo con el origen de una leyenda fundacional del vallenato, la música autóctona colombiana: Francisco Moscote Guerra, juglar guajiro conocido como “Francisco el Hombre”, habría trabajado en la finca de Varela, donde el folclore local recogía avistamientos de jinetes sin cabeza, luces, ruidos, un perro negro de ojos rojos y olor a azufre. Sin embargo, se dice que el músico logró vencer al diablo cantándole el Credo al revés.

García Márquez retoma casi textualmente a este personaje en Cien años de soledad: “un anciano trotamundos de casi doscientos años” que difundía noticias cantadas “desde Manaure hasta los confines de la ciénaga”, y que ganó su nombre por derrotar al diablo en un duelo de improvisación.

Al mito diabólico en torno a Varela se suma la donación de los terrenos donde se construyó el colegio San Juan del Córdoba, el primer colegio de bachillerato de la región, al que asistieron muchos alumnos de Ciénaga, entre ellos Osmiro, y en el que, según la tradición local, varios estudiantes sucumbieron a muertes “inexplicables” durante su adolescencia.

7. El obelisco de Ciénaga y el litoral

El obelisco de Ciénaga

Frente al mar, el obelisco del malecón resume en sus cuatro caras toda la geografía que define a Ciénaga: mar, ciénaga, río y aguas termales, las cuatro aguas que, dice Osmiro con orgullo, hacen de este el único territorio “universal” del Magdalena.

La cuarta cara remite a un paraje cercano llamado El Volcán, donde aseguran que Simón Bolívar intentó aliviar su enfermedad pulmonar antes de que lo trasladaran, ya sin remedio, a la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta.

Y frente a los 6,8 kilómetros de costa ininterrumpida que tiene el pueblo, el guía recita de memoria el arranque de la novela: la expedición de José Arcadio Buendía, tras días de viaje, topándose con “un mar gris y espumoso”, y el grito de asombro de José Arcadio al descubrir que Macondo estaba rodeado de agua por todas partes.

“Basta pararse en el malecón para comprobar que García Márquez no inventó ese mar: lo describió tal cual es”, dice Osmiro.

8. Bocas de Aracataca y la Ciénaga Grande

Ciénaga

A aproximadamente una hora de Ciénaga, cruzando la Ciénaga Grande en lancha o rodeando por carretera, queda Bocas de Aracataca: la comunidad en la desembocadura del río Aracataca por la que el abuelo de Gabo lo llevaba, de niño, hacia Ciénaga. Ese mismo río es el que abre la novela, descrito con “piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos” y “aguas diáfanas”.

El pueblo nació durante la Guerra de los Mil Días, cuando sus habitantes huyeron hacia la desembocadura buscando refugio. Hoy pertenece administrativamente a Pueblo Viejo, no a Aracataca. De ahí en adelante se extiende la Ciénaga Grande de Santa Marta, con sus pueblos palafíticos (Nueva Venecia, Buenavista), donde Osmiro sitúa el origen de las “mujeres con torso y rostro humano” de la novela: una alusión a los manatíes que habitaban estas aguas. Junto con Aracataca, esta región se considera hoy el corazón geográfico y simbólico de Macondo.

Al final del viaje, uno comprende el consejo de los guías: el Caribe colombiano no se camina con mapas digitales, sino con los ojos abiertos a la mitología de lo cotidiano.