Kitarō Nishida, filósofo japonés: “La verdad no se encuentra en los objetos, sino en el acto mismo de buscarla”

Para el filósofo japonés Kitarō Nishida (1870-1945), la existencia humana no debe entenderse como un conjunto de elementos estáticos o verdades absolutas esperando ser descubiertas. Según el material analizado en El Club de los Libros Soñadores, la tesis central de su pensamiento radica en que “la verdad no se encuentra en los objetos, sino en el acto mismo de buscarla”, una máxima que subraya cómo el proceso de indagación y la vivencia consciente poseen una jerarquía superior a cualquier conclusión definitiva o conceptual. En esta línea, Nishida sostiene que la realidad es un flujo constante donde la distinción entre quien observa y lo que es observado se disuelve.

Este concepto se articula en su teoría de la “experiencia pura”, un estado de consciencia anterior a cualquier juicio intelectual, donde la verdad habita en el momento previo a que la mente humana segmente el mundo en dualidades. Al respecto, el medio Cuerpomente señala que el filósofo buscaba recuperar una mirada infantil, libre de los sesgos que impone el lenguaje y la estructura del yo adulto, con el objetivo de permitir experimentar la realidad en su forma original. Para Nishida, este escenario donde las distinciones desaparecen se denomina “basho”, o “lógica del lugar”, un campo ontológico donde la subjetividad y la objetividad se integran en la nada absoluta.

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Kitarō Nishida nació el 17 de junio de 1870, cerca de Kanazawa, Japón. Su formación temprana estuvo profundamente marcada por los clásicos chinos y el confucianismo, valores que lo acompañaron incluso cuando integró el pensamiento occidental en su madurez. El medio Britannica registra que su carrera académica fue tan errática como brillante: debido a una enfermedad ocular, debió abandonar la educación formal en varias ocasiones, pero persistió en un estudio autodidacta intenso. Esta etapa, que él mismo describió como la más feliz de su juventud, culminó con su ingreso a la Universidad de Tokio en 1891.

Tras años como docente en escuelas secundarias, su consagración llegó con la publicación de su obra fundamental, Zen no kenkyū (Un estudio del bien, 1911). Este libro sintetizó su formación en la meditación zen con la fenomenología y la psicología de William James. Fue nombrado profesor en la prestigiosa Universidad Imperial de Kioto en 1910, institución donde consolidó la llamada Escuela de Kioto. Allí desarrolló su madurez filosófica y enfrentó las críticas tanto de nacionalistas durante la Segunda Guerra Mundial, quienes cuestionaban su estilo influenciado por occidente, como de pensadores marxistas y racionalistas que tildaban su metafísica de oscurantista.

Zen no kenkyū fue la obra más importante de Kitarō Nishida Amazon

Su trayectoria intelectual se divide en diversas etapas, desde su enfoque psicológico inicial hasta su sofisticada “lógica del lugar” aplicada al mundo histórico. Incluso en sus últimos años, al presenciar la devastación de la guerra, Nishida mantuvo una actitud reflexiva, inspirándose en los textos bíblicos hebreos para contemplar la tragedia. Falleció el 7 de junio de 1945 en Kamakura y dejó un legado que, según El Club de los Libros Soñadores, representa la piedra angular de la filosofía japonesa moderna al intentar tender un puente definitivo, aunque complejo y a menudo debatido, entre las tradiciones espirituales orientales y el rigor analítico de la filosofía europea.