Haruki Murakami, escritor japonés: “Todo pasa, nadie tiene algo para siempre, así es como tenemos que vivir”

Existen autores que consiguen atravesar generaciones gracias a la profundidad con la que abordan temas universales vinculados a la existencia humana. Entre ellos se encuentra Haruki Murakami, reconocido por sus reflexiones sobre el paso del tiempo, la fragilidad de los vínculos y la necesidad de aceptar que nada permanece para siempre. En varias de sus obras, el escritor japonés invita a pensar la vida desde la impermanencia y la conciencia del presente como camino hacia una mayor tranquilidad interior. Una de las frases que mejor resume esa mirada aparece en su libro Kafka en la orilla (2002), donde escribió: “Todo pasa, nadie tiene algo para siempre, así es como tenemos que vivir”.

Kafka en la orilla, libro de Haruki Murakami

La frase está profundamente ligada a una de las ideas más presentes en la obra de Murakami: el desapego y la aceptación de que todo en la vida es transitorio. A través de esas palabras, el escritor plantea que tanto los momentos felices como los dolorosos son pasajeros y que comprender esa impermanencia puede ayudar a atravesar la vida con mayor serenidad. Sin lugar a dudas, su reflexión funciona como un recordatorio de que nada dura para siempre y que aceptar los cambios forma parte esencial de la experiencia humana.

Haruki Murakami, el escritor japonés que conquistó generaciones con sus reflexiones sobre la vida

Haruki Murakami es considerado uno de los autores japoneses más influyentes y reconocidos a nivel mundial gracias a un estilo literario que combina elementos de la cultura oriental y occidental. A través de sus historias, el escritor suele invitar a los lectores a reflexionar sobre la vida contemporánea, la soledad, los vínculos humanos y la búsqueda de sentido. Sus novelas se destacan por construir personajes introspectivos y melancólicos, atravesados por temas universales como el amor, la pérdida, la identidad y el paso del tiempo.

Haruki Murakami, el autor que logró trascender generaciones con sus libros

Entre sus obras más emblemáticas se encuentran Tokio Blues, Kafka en la orilla y 1Q84, títulos que lograron conquistar lectores de distintas generaciones alrededor del mundo. Su narrativa, muchas veces atravesada por elementos surrealistas y simbólicos, convirtió a Murakami en una figura clave de la literatura contemporánea, capaz de conectar emocionalmente con públicos muy diversos.

Antes de dedicarse de lleno a la escritura, Murakami trabajó como dueño de un club de jazz en Tokio, una experiencia que también marcó gran parte de su universo creativo. Sin embargo, a los 29 años decidió dar un giro en su vida y publicó su primera novela, Escucha la canción del viento, en 1979. A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Mundial de Fantasía por Kafka en la orilla y el prestigioso Premio Jerusalén. Además, su nombre fue mencionado en reiteradas ocasiones entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura, aunque nunca consiguió obtenerlo.