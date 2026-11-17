El agua sale de la tierra a 52 grados y nadie necesita bombearla. Brota sola, como una fuerza ancestral, empujada desde las entrañas del valle de Hayakawa, en la prefectura japonesa de Yamanashi, a razón de unos 1600 litros por minuto. Quien intenta sumergir la mano en la vertiente aguanta apenas unos segundos. De esa corriente, que según la tradición no se interrumpió jamás desde comienzos del siglo VIII, vive el Nishiyama Onsen Keiunkan, la posada termal que el Guinness reconoció en 2011 como el hotel más antiguo del mundo.

Pileta termal Keiunkan Hotel

Llegar exige paciencia. Desde la estación de Minobu, un colectivo local remonta durante una hora y media el curso del río entre laderas boscosas y pequeños caseríos. Si el día está despejado, en algún tramo del camino asoma el cono del Fuji. Desde la posada, en cambio, no se lo ve, y el propio hotel se ocupa de advertirlo para no alimentar falsas expectativas.

Hayakawa figura en las estadísticas oficiales como el pueblo con menos habitantes de Japón, al menos entre los municipios de esa categoría administrativa. Son unas 800 personas repartidas en un territorio que es casi todo montaña. En septiembre de 2025 abrió allí el primer konbini, esas tiendas de conveniencia que en las ciudades japonesas aparecen en cada esquina, justo frente al único semáforo del municipio.

Habitaciones de estilo 100% japonés Keiunkan Hotel

Adentro de Keiunkan, el agua manda. La posada no tiene caldera. Los baños, las duchas, las canillas de las habitaciones y hasta el agua que se bebe salen del manantial, sin agregados ni recalentamiento, y el calor que viaja por las cañerías alcanza para entibiar el edificio. La explicación está bajo los pies. Nishiyama se asienta sobre la línea tectónica de Itoigawa-Shizuoka, la gran falla donde se rozan las placas norteamericana y euroasiática, y la presión es tal que hubo que instalar una válvula reductora. La casa aprovecha unos 400 litros por minuto y deja ir el resto. En algunos rincones, los minerales tiñeron de óxido el canto rodado.

Durante siglos, el agua de Nishiyama tuvo fama de curar los males de estómago. Hoy también se la promociona como “agua de belleza”, por la suavidad que deja en la piel.

Las piletas termales son una de las principales atracciones de la posada Keiunkan Hotel

Un fundador improbable

El relato fundacional se sitúa en el año 705, segundo de la era Keiun, un nombre que alude a unas nubes de buen augurio y que terminó bautizando a la posada. Ese año, según la tradición, un noble llamado Fujiwara no Mahito recorría estas montañas en plan de cacería. Encontró agua caliente que manaba entre las rocas, se metió en ella y sintió que el cansancio lo abandonaba. Volvió más tarde para acondicionar él mismo un pozo donde bañarse. La noticia corrió de aldea en aldea hasta llegar a la capital, y una leyenda posterior asegura que en 758 la emperatriz Kōken soñó con aquel manantial y emprendió el largo viaje para sumergirse en él.

Lo que casi nadie cuenta está en la genealogía. Las fuentes japonesas identifican a Mahito con el hijo mayor de Fujiwara no Kamatari, el estadista que fundó el clan que dominaría la corte imperial durante siglos. Ese muchacho, al que la historia conoce como el monje Jōe, partió hacia la China de los Tang con apenas diez años, estudió budismo en Chang’an y regresó a Japón en 665. Murió a los pocos meses, según las crónicas de la época. Ni siquiera llegó a usar el apellido Fujiwara, que su padre recibió del emperador en su lecho de muerte, en 669. El fundador de la leyenda, en suma, llevaba cuatro décadas muerto cuando descubrió el agua.

Yuji Fukazawa convirtió el hospedaje en un ryokan de categoría Keiunkan Hotel

Kenjiro Kawano, el actual dueño, no esquiva la contradicción. Le cuesta imaginar a un cortesano de la capital internándose tan lejos en los Alpes del Sur. “En cierta medida, lo tomo como un romance”, le confesó a una revista de viajes japonesa.

Lo que convenció a los jueces del Guinness fue más terrenal. Una rama secundaria de la familia conserva una lápida antigua con una fecha grabada que corresponde al año 711. Los papeles que podrían haber dicho algo más se los llevó el río. Instalada sobre la orilla del Hayakawa, la posada padeció crecidas a lo largo de los siglos, cuatro de ellas devastadoras solo en el período Shōwa (1926-1989), y en alguna de esas inundaciones el agua arrastró los depósitos donde se guardaban los registros. Por eso la memoria oral recién se vuelve firme en el siglo XVI.

Hasta 2011, el título de hotel más antiguo del mundo lo ostentaba otra posada termal japonesa, Hōshi, abierta en 718 en la prefectura de Ishikawa. Keiunkan presentó su candidatura y se lo arrebató por trece años de diferencia.

Los exteriores del hotel, inmerso en el bosque Keiunkan Hotel

El gong del general

La historia se vuelve más nítida con los samuráis. A mediados del siglo XVI, en plena era de los Estados en guerra, el valle quedaba dentro de los dominios de Takeda Shingen, señor de la provincia de Kai y uno de los guerreros más temidos de su tiempo. La tradición sostiene que vino a bañarse durante la era Tenbun (1532-1555), y Nishiyama quedó en la memoria de Yamanashi como uno de sus “baños secretos”, los manantiales escondidos donde el señor de Kai y sus hombres se reponían de las campañas.

De aquellos años proviene el tesoro de la familia. Es un gong ofrendado a Yuō Daigongen, cuyo nombre puede traducirse como el gran rey de las aguas termales, por Anayama Baisetsu, uno de los célebres 24 generales de Takeda. El donante carga con su propio claroscuro. Anayama era sobrino de Shingen por parte de madre, también su yerno, y gobernaba el Kawachi, la cuenca del río Fuji a la que el Hayakawa le entrega sus aguas. Muerto Shingen, en 1582 abandonó al heredero del clan y se pasó al bando de Tokugawa Ieyasu, una traición que selló la caída de los Takeda. No llegó a disfrutar el cambio. Meses después, en el caos que siguió a la muerte de Oda Nobunaga en el templo Honnō-ji, fue emboscado y asesinado en el camino de regreso a sus tierras.

Keiunkan fue reconocido por Guinness en 2011 como el hotel más antiguo del mundo Keiunkan Hotel

Ieyasu, el hombre al que se había entregado, terminaría unificando Japón y fundando la dinastía de shogunes que gobernó durante más de dos siglos y medio. La posada asegura que también él se sumergió en estas aguas. Dos veces, según la tradición.

Durante los siglos siguientes, Keiunkan funcionó como un tōjiba, uno de esos refugios adonde los japoneses iban a curarse con tiempo. Los huéspedes se instalaban durante largas temporadas y se cocinaban ellos mismos mientras tomaban las aguas. Ese régimen austero, que hoy sobrevive en pocos rincones del país, se mantuvo hasta la generación número 51.

Un heredero con otro apellido

El anfitrión número 52, Yuji Fukazawa, fue el que se animó a cambiarlo todo. Asumió convencido de que vivir solo del agua termal ya no alcanzaba y encadenó reformas hasta convertir la vieja casa de curas en un ryokan de categoría. Le tocó atravesar desastres de todo tipo, al punto de que en la zona llegó a decirse que Keiunkan estaba acabado. En 2011, el mismo año en que llegó el certificado del r, el terremoto de marzo y dos tifones de septiembre le costaron diez días de puertas cerradas. En una carta publicada por la asociación japonesa de ryokan, Fukazawa explicó qué lo sostenía. Sentía que la historia no podía terminar en su generación y se había propuesto no rendirse ante nada.ecord

Su golpe de audacia llegó a mediados de la década de 2000. Mandó perforar sin estudios previos y, a unos 700 metros de profundidad, el agua salió disparada con una fuerza que ubicó a Keiunkan entre los manantiales surgentes más caudalosos de Japón. Fukazawa, divertido, se hacía llamar el Kōbō Daishi de la era Heisei, en alusión al monje del siglo IX al que la tradición popular atribuye haber hecho brotar fuentes en todo el país con un golpe de su bastón.

Esa agua terminó siendo también una aliada inesperada. En el invierno de 2014, una nevada histórica dejó cerca de tres metros de nieve y aisló el valle durante unas seis semanas. Cuando por fin llegaron los equipos de rescate, encontraron los alrededores de la posada despejados. El personal había derretido la nieve con mangueras de agua termal.

Fukazawa no tenía hijos. En Japón, las empresas familiares resolvieron ese problema durante siglos con un recurso muy arraigado, la adopción de un adulto de confianza que toma el apellido de la casa y continúa el linaje. Las 52 generaciones de Keiunkan, de hecho, incluyen herederos adoptados. El candidato era evidente. Kenjiro Kawano había entrado a trabajar en la posada a los 25 años y llevaba más de tres décadas allí. Pero Fukazawa no le pidió que se convirtiera en su hijo ni que cambiara de apellido. Lo importante, sostenía, era que una casa con 1300 años de historia siguiera abierta. Esa era su misión.

El relevo coincidió con años difíciles. Las ventas habían caído cerca de un 40 % en década y media y, en 2017, el negocio pasó a una sociedad nueva mientras la vieja empresa familiar se disolvía. Kawano asumió como anfitrión número 53 y admitió que la presión fue enorme. Hizo cambios que su antecesor no habría imaginado. Fukazawa jamás daba entrevistas, y Kawano le abrió las puertas a la prensa. Sumó personal que habla inglés y encargó 50 futones de dos metros, yukatas más amplios y pantuflas de talles grandes para los viajeros extranjeros más altos.

Su receta de longevidad es casi ascética. La casa, dice, se dedicó a una sola cosa y nunca se dispersó. Cuando sobra dinero aparece la tentación de expandirse, y cuando falta, la de buscar otros negocios.

A la hora de la cena, la cocina confirma que el mar queda lejos. El menú, que la casa llama banquete de la montaña profunda, prescinde a propósito de los pescados de mar y apuesta por lo que da el valle. Hay truchas del Hayakawa, yuba (la delicada película que se forma al calentar la leche de soja) y fideos amasados con harina de bellota, a los que la tradición local atribuye el don de la longevidad que buscaban los ermitaños de la montaña. La carne de Kōshū, de categoría A5, se cocina en la mesa sobre placas de lava del Fuji, un material que ya no puede extraerse desde que la montaña fue declarada Patrimonio de la Humanidad, en 2013. Debajo de la carne espera una hoja con el nombre de la posada calado en caracteres japoneses. Solo se revela cuando el plato queda vacío.

Después llega el ritual del baño. Keiunkan tiene seis, cuatro de ellos al aire libre, frente al río y a la pared de la montaña. El agua sigue llegando como siempre, sin que nadie la caliente, desde la grieta donde se tocan dos placas tectónicas. Empezó a correr, si se le cree a la tradición, siete años antes de que se terminara de escribir el Kojiki, la crónica más antigua que conserva Japón.}