El nuevo hotel boutique con suites XL y piletas privadas en un barrio top de Mendoza

El flamante lujito de Chacras de Coria fue proyectado minuciosamente a la medida de un público sofisticado. Sus siete suites con pileta privada rodean un patio con plantas, palmeras y hasta una cascadita: un oasis en este tradicional barrio arbolado a sólo 15 minutos del centro y cerca de las principales bodegas de Luján de Cuyo.

Hemingway es una de las elegantes habitaciones inspiradas en escritores que miden entre 70 m² y 120 m² Maira García

A cargo del diseño estuvo Laura Lacroix, quien, junto con el arquitecto Renzo Amici, dejó su huella en este Santa Fe style donde se combinan muros de gran espesor, piedras, colores tierra y tirantes circulares tipo rollizos en los techos. Los convocó su dueño, Ernesto Villarruel, un ingeniero electromecánico radicado en Texas, que trajo de allá detalles como la grifería, las mesadas de mármol, muebles especiales, espejos con luces y un sistema domótico único en Mendoza: abre cortinas, enciende luces, climatiza y pone la música deseada con una simple orden.

Todas las habitaciones tienen piletas privadas con agua climatizada, ideal para refrescarse en los meses de calor Maira García

El fogón central reúne a los huéspedes con una picada y vino cada atardecer Maira García

Además de su tamaño descomunal –entre 70 m² y 120 m²–, cada habitación ofrece un minispa: un sauna seco, una ducha doble (algunas con techos de vidrio que dejan entrar la luz durante el día y observar las estrellas de noche) y una espectacular bañera de madera maciza hecha a mano a pasos de la cama. Algunas también tienen sauna húmedo y cocina- comedor con horno, vajilla y heladera, ideal para una estadía independiente.

Simone de Beauvoir es otra de las habitaciones inspirada en la figura de la filósofa francesa: incluye una bañera de madera tallada a mano, mucha tecnología y detalles de confort Maira García

Con nombres de escritores (Borges, Simone de Beauvoir, Isabel Allende, García Márquez, Hemingway), todas las suites incluyen libros de dichos autores, además de su retrato y frases célebres en la pared.

Algunas habitaciones incluyen cocina completa con comedor, ideal para los que prefieren cocinar y hacer estadía independiente Maira García

El hotel hace un seguimiento personalizado de cada huésped desde el momento de la reserva: consultan sus intereses y preferencias para el desayuno, sugieren visitas y agasajan con pequeños mimos como una picada con vino en el fogón cuando cae la tarde.

Cada suite garantiza privacidad y confort Maira García

Datos útiles

La María Hotel Boutique

Darragueira 1551.

T: (0261) 658-5846.

reservas@hotelboutiquelamaria.com

La doble desde u$s 470 (hasta el 15 de abril de 2026) y u$s 340 (del 16 de abril al 30 de junio de 2026). Incluye copa de bienvenida, desayuno, wine cooler en la habitación y estacionamiento.