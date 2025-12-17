El nuevo hotel boutique con suites XL y piletas privadas en un barrio top de Mendoza

Ubicado a minutos de las principales bodegas, este oasis urbano combina confort, lujo y atención personalizada que cuida los detalles
El flamante lujito de Chacras de Coria fue proyectado minuciosamente a la medida de un público sofisticado. Sus siete suites con pileta privada rodean un patio con plantas, palmeras y hasta una cascadita: un oasis en este tradicional barrio arbolado a sólo 15 minutos del centro y cerca de las principales bodegas de Luján de Cuyo.
A cargo del diseño estuvo Laura Lacroix, quien, junto con el arquitecto Renzo Amici, dejó su huella en este Santa Fe style donde se combinan muros de gran espesor, piedras, colores tierra y tirantes circulares tipo rollizos en los techos. Los convocó su dueño, Ernesto Villarruel, un ingeniero electromecánico radicado en Texas, que trajo de allá detalles como la grifería, las mesadas de mármol, muebles especiales, espejos con luces y un sistema domótico único en Mendoza: abre cortinas, enciende luces, climatiza y pone la música deseada con una simple orden.
Además de su tamaño descomunal –entre 70 m² y 120 m²–, cada habitación ofrece un minispa: un sauna seco, una ducha doble (algunas con techos de vidrio que dejan entrar la luz durante el día y observar las estrellas de noche) y una espectacular bañera de madera maciza hecha a mano a pasos de la cama. Algunas también tienen sauna húmedo y cocina- comedor con horno, vajilla y heladera, ideal para una estadía independiente.
Con nombres de escritores (Borges, Simone de Beauvoir, Isabel Allende, García Márquez, Hemingway), todas las suites incluyen libros de dichos autores, además de su retrato y frases célebres en la pared.
El hotel hace un seguimiento personalizado de cada huésped desde el momento de la reserva: consultan sus intereses y preferencias para el desayuno, sugieren visitas y agasajan con pequeños mimos como una picada con vino en el fogón cuando cae la tarde.
Datos útiles
Darragueira 1551.
T: (0261) 658-5846.
reservas@hotelboutiquelamaria.com
La doble desde u$s 470 (hasta el 15 de abril de 2026) y u$s 340 (del 16 de abril al 30 de junio de 2026). Incluye copa de bienvenida, desayuno, wine cooler en la habitación y estacionamiento.
