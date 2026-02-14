Madrid en Buenos Aires: El bar de tapas con carta 100% española que conquistó una esquina porteña

En la esquina de Méndez de Andes y Martín de Gainza, a pocas cuadras de la cancha de Club Ferro Carril Oeste, el ritual empieza siempre igual: una caña bien tirada, el murmullo de la barra, una fuente de croquetas que viaja de mano en mano. El sol de la tarde cae sobre las casas bajas de Caballito Norte y, por un momento, la escena podría pertenecer a Madrid. Pero no. Es Buenos Aires. Y es Casa Luis.

Abierta en abril de 2025, esta tapería nació del impulso compartido de dos amigos —Matías Torreta y Matías Debole— que ya habían incursionado en la gastronomía con Feca Café de Especialidad, proyecto que hoy suma tres locales propios y una franquicia en camino. “Somos parte de un grupo de amigos y socios que empezamos a interesarnos por el rubro gastronómico hace algunos años”, cuenta Torreta. “Con este mismo grupo comenzó a gestarse la idea de Casa Luis”.

La semilla fue un viaje. “Viajar a Madrid y hacer el recorrido de bares probando cañas y tapas fue el punto de partida”, recuerdan. Lo que los fascinó no fue solo la comida, sino el formato: la barra como epicentro, la alta rotación, la posibilidad de que dos desconocidos compartan mesa y terminen conversando. “Nos encantó la idea de poder replicar esa experiencia en Argentina, que Casa Luis sea un punto de encuentro como sucede en las taperías de toda España”.

No es casual la elección del barrio. “Somos todos de Caballito y estamos muy arraigados”, explican. Caballito Norte, con su trama de casas bajas y veredas amplias, ofrecía el escenario justo para una propuesta de este estilo, en una zona que crece y suma nuevos proyectos gastronómicos. La esquina cumplía con todo lo que buscaban: visibilidad, sol, movimiento de barrio. Desde su apertura, el salón —con pocas mesas y mucha barra— funciona con dinámica ágil, ideal para encuentros informales y salidas entre amigos.

La carta es clara y coherente: 100% española. “Justamente queríamos representar de la mejor manera posible la cultura española, tanto en lo conceptual como en la gastronomía. Por eso decidimos no fusionar la propuesta”, afirman. La consigna fue simple: armar el bar de tapas al que ellos mismos irían.

Entre los clásicos que ya piden nombre propio están las croquetas de jamón ibérico o de langostinos, los huevos rotos, la tortilla esponjosa con alioli, la chistorra a la sidra y los pinchos que van cambiando según el día. El combo que mejor sintetiza la experiencia es, según ellos, infalible: “Sentarse en la barra, pedirse una caña, unas croquetas de ibérico y un bocata de calamares”.

La propuesta se completa con vinos españoles bien elegidos —incluido el refrescante tinto de verano— y precios que buscan sostener una buena relación costo-calidad en una ciudad donde salir a comer puede volverse complejo. La respuesta del público acompañó desde el inicio. “La recepción, por suerte, es muy buena. Estamos contentos”, dicen. Y lo que más disfrutan es observar la escena que se arma casi sola: “Muchas veces se sientan desconocidos y comienzan a socializar, como pasa en España”.

Los viernes por la tarde condensan ese espíritu. “Nos encanta cuando empezamos a ver a la gente tomando una cañita y comiendo una tapa bajo el sol”. A veces, la experiencia se expande hacia la vereda: noches de flamenco, paellas al aire libre, música que se mezcla con el rumor del barrio. Recientemente sumaron un nuevo salón con cava, ampliando el espacio sin perder el pulso original.

En una ciudad marcada por la influencia española —desde los viejos bodegones hasta las casas de comida regional— Casa Luis se inscribe en esa tradición con una decisión poco frecuente: sostener la identidad sin atajos. Nada de reinterpretaciones forzadas. Tapas como en Madrid o Barcelona. Barra viva. Cerveza que fluye. Conversación que se enciende.

A veces, viajar empieza a la vuelta de casa. En Caballito, basta cruzar una esquina y pedir una caña.

Datos útiles

Méndez de Andés 1002

IG: @casa.luis.ba

Abre martes y miércoles, de 17 a 00; jueves y domingos, de 12 a 00; y viernes y sábados, de 12 a 1.