Pizza con cerveza libre, locro con vino y un pop-up de omakase: la agenda gastro de la semana

La semana gastronómica del 18 al 25 de mayo llega con propuestas para distintos momentos del día: cenas por pasos, pop ups, degustaciones de vino, tapeo con vermut, shows de tango, cerveza artesanal y planes especiales por el 25 de Mayo.

Entre los destacados aparecen el cruce entre Ultramarinos y Buri Omakase en Belgrano, una cena de Nacho Feibelmann con Darío Gualtieri en Carmen, una degustación maridada en L’Atelier Bistró, el aniversario de Desarmadero, el Drag Bingo de ORNO y un menú patrio en Gordo Chanta.

Lunes 18 de mayo

Plato especial por el Día de la Escarapela en Raíces

Plato especial por el Día de la Escarapela en Raíces Gentileza Gentileza

Raíces Cocina Casera ofrecerá un plato creado para el Día de la Escarapela, disponible durante toda la jornada. La propuesta consiste en una pasta artesanal rellena de pollo, panceta ahumada, puerros y ricota, servida sobre una salsa de curry con vegetales cortados en brunoise.

El plato se integra al concepto de “Cocina de la Memoria” que desarrolla el restaurante de Saavedra, creado por la chef Fernanda Tabares.

Cuándo: lunes 18 de mayo, durante toda la jornada.

lunes 18 de mayo, durante toda la jornada. ¿Dónde? Crisólogo Larralde 3995, Saavedra.

Crisólogo Larralde 3995, Saavedra. Instagram: @raicescocinacasera

Martes 19 de mayo

Pop up de Ultramarinos y Buri Omakase

Pop up de Ultramarinos y Buri Omakase Gentileza

Ultramarinos tendrá una nueva edición de Cool Lab, su ciclo de colaboraciones con cocineros invitados. En esta oportunidad, el chef Maximiliano Rossi recibe a Marcello Elefoso, de Buri Omakase, para presentar una carta especial que cruza producto de mar argentino con tradición japonesa.

La propuesta incluirá ostras con yuzukoshō, handrolls de centolla, bocata de chipirón y chistorra, costillas de pacú con yakiniku, cochiglione con tartar de langostinos y guanciale, además de especiales del día. La música estará a cargo de Javier Zuker.

Cuándo: martes 19 de mayo.

martes 19 de mayo. ¿Dónde? Pasaje Arribeños 1980, Belgrano.

Pasaje Arribeños 1980, Belgrano. Reservas: Meitre.

Meitre. Instagram: @ultramarinos.ba

Menú degustación con vinos de Siesta en L’Atelier Bistró

Menú degustación con vinos de Siesta en L’Atelier Bistró Gentileza

En Martínez, L’Atelier Bistró realizará una nueva edición de su ciclo de cenas degustación junto a la bodega Siesta, del proyecto vitivinícola Tahuan de Ernesto Catena. Los chefs y dueños Verónica Morello y Charly Forbes diseñaron un menú de inspiración francesa maridado con etiquetas seleccionadas.

El recorrido incluirá sopa fría de zanahorias, naranja y jengibre con tartare de langostinos; paté choux de queso de cabra con chutney de membrillos; risotto de rúcula y queso azul; lomo de cordero con hierbas; y tarte au citron con pomelos y tomillo.

Cuándo: martes 19 de mayo, a las 20.30.

martes 19 de mayo, a las 20.30. ¿Dónde? Av. del Libertador 14520, Martínez.

Av. del Libertador 14520, Martínez. Precio: $85.000 por persona; 10% de descuento abonando en efectivo. Incluye agua y café Nespresso.

$85.000 por persona; 10% de descuento abonando en efectivo. Incluye agua y café Nespresso. Reservas: 2169-4438.

2169-4438. Instagram: @bistrolatelier

Miércoles 20 de mayo

Nacho Feibelmann recibe a Darío Gualtieri en Carmen

Nacho Feibelmann recibe a Darío Gualtieri en Carmen Gentileza

Carmen será escenario de un pop up que reunirá a Nacho Feibelmann y Darío Gualtieri en un menú de seis pasos. La experiencia propone un cruce de estilos, técnicas y productos, con platos salados y dulces pensados para la ocasión.

El menú tendrá sorbete de Aperol Spritz, macarones de abadejo, bagna cauda, molleja al kamado, pato con salsa guiso de lentejas, tortelli de langostinos en bisqué y postres como helado de parmesano con oliva y focaccia, además de helado de chocolate, cremoso, savarín y crumbles. La propuesta incluye una copa por paso de Catena Appellation Vista Flores Malbec y Catena Appellation Tupungato Chardonnay.

Cuándo: miércoles 20 de mayo, desde las 20.

miércoles 20 de mayo, desde las 20. ¿Dónde? Gurruchaga 1428, Palermo.

Gurruchaga 1428, Palermo. Precio: $75.000 con todo incluido.

$75.000 con todo incluido. Reservas: Woki.

Woki. Instagram: @carmen.pasta

Mendoza II en Sendero Costanera

Mendoza II en Sendero Costanera, participarán bodegas como Catena Zapata y El Enemigo, entre otras Gentileza

Sendero Costanera realizará Mendoza II, la segunda edición de El Sendero del Vino Argentino. La propuesta invita a recorrer estaciones de bodegas, conversar con sus representantes y probar etiquetas en un formato social y descontracturado.

Participarán bodegas como Catena Zapata y El Enemigo, entre otras. La experiencia incluirá degustación libre durante la noche y un menú especial de tres pasos.

Cuándo: miércoles 20 de mayo, desde las 20.30.

miércoles 20 de mayo, desde las 20.30. ¿Dónde? Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte.

Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte. Instagram: @senderocostanera

Clases abiertas y shows de tango en Cantina Recoleta

Show de tango en Cantina Recoleta Gentileza

Cantina Recoleta continúa con su agenda cultural de los miércoles, con clases abiertas y shows de tango en vivo a cargo del grupo Expresión Tango. La propuesta incluye músicos, bailarines y una dinámica pensada para que el público pueda sumarse a la experiencia.

El ciclo se integra a la propuesta del restaurante, una cantina moderna de formato all day que combina cocina a la leña, platos para compartir y distintos espacios para disfrutar de una salida con gastronomía y música.

Cuándo: todos los miércoles, desde las 20.

todos los miércoles, desde las 20. ¿Dónde? Av. Santa Fe 1430, Recoleta.

Av. Santa Fe 1430, Recoleta. Instagram: @cantinarecoleta

Jueves 21 de mayo

Cena de cuatro pasos con maridaje en Tomate Estación Rosedal

Cena de cuatro pasos con maridaje en Tomate Estación Rosedal Gentileza

Tomate Estación Rosedal realizará una cena de cuatro pasos con maridaje guiada por la sommelier Claudia Piedrabuena y vinos de Etchart Salta.

La secuencia incluye arancini de queso ahumado y pomodoro; langostinos de Chubut con polenta crispy, alioli verde y polvo de aceitunas negras —con opción de tempura de vegetales—; canelones de ternera braseada con crema de parmesano —o versión vegetariana con portobellos y gírgolas—; y tarta tibia de chocolate con helado de crema, salsa de caramelo salado y praliné de avellanas.

Cuándo: jueves 21 de mayo, a las 20.30.

jueves 21 de mayo, a las 20.30. ¿Dónde? Av. Infanta Isabel 555, Palermo, Rosedal.

Av. Infanta Isabel 555, Palermo, Rosedal. Precio: $49.000 por persona.

$49.000 por persona. Reservas: meitre.com

meitre.com Instagram: @tomate.estacion

Drag Bingo con pizza Detroit y cerveza libre en ORNO

Karaoke en Orno

ORNO Cantina tendrá una nueva edición de su Drag Bingo, una propuesta que combina juego, humor, música, performances en vivo y gastronomía. La anfitriona será Socorro.

La experiencia incluye pizza estilo Detroit y cerveza libre. También se destacan los helados soft de la casa, con sabores como tiramisú y dulce de leche.

Cuándo: jueves 21 de mayo, a las 22.

jueves 21 de mayo, a las 22. ¿Dónde? Beruti 3336, Palermo OFF.

Beruti 3336, Palermo OFF. Precio: pizza estilo Detroit y cerveza libre por $50.000.

pizza estilo Detroit y cerveza libre por $50.000. Instagram: @orno.pizzeria.cantina

Viernes 22 de mayo

Día de la Paloma en Gordo Chanta

La esquina de Gordo Chanta

Gordo Chanta celebrará el Día de la Paloma, la bebida mexicana a base de tequila y pomelo, con la visita de Taquería Díaz. La propuesta tendrá un versus de palomas y tostadas de pesca: las versiones de la casa frente a las de los invitados.

¿Cuándo? viernes 22 de mayo.

viernes 22 de mayo. ¿Dónde? Juan Ramírez de Velasco 1200, Villa Crespo.

Juan Ramírez de Velasco 1200, Villa Crespo. Instagram: @gordochantapizza

Domingo 24 de mayo

Desarmadero celebra su 9° aniversario en Palermo

Buenos Aires 9ene2025. Nota de Bares y Terrazas en la ciudad de buenos Aires. Desarmadero Street Bar, en Gorriti 4295 Rodrigo Néspolo

Desarmadero Bar y Desarmadero Session festejarán su 9° aniversario con una celebración que incluirá DJ en vivo, stands de marcas, sorteos, fotos instantáneas, activaciones especiales y más de 40 canillas de cerveza artesanal.

Durante la jornada habrá una Copa Aniversario de edición limitada, stand de Fernet Branca, glitter, mirror para fotos y barriles especiales de productores locales. La carta incluirá tapas calientes, hamburguesas, sándwiches, ensaladas, tablas para compartir, coctelería clásica y tragos de autor.

Cuándo: domingo 24 de mayo, desde las 18.

domingo 24 de mayo, desde las 18. ¿Dónde? Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo. Instagram: @desarmaderobar / @desarmadero_session

Lunes 25 de mayo

Menú patrio en Gordo Chanta

Por el 25 de Mayo, Gordo Chanta abrirá en horario especial y ofrecerá un menú patrio hecho entre amigos. La propuesta incluye empanada de matambre, locro, flan mixto, pastelito de membrillo de regalo y una botella de vino cada dos personas.

Cuándo: lunes 25 de mayo, de 12 a 16.

lunes 25 de mayo, de 12 a 16. Precio: $45.000.

Todos los días

Tardes de vermut y tapeo en Rioba Bodegón

Tardes de vermut y tapeo en Rioba Bodegón Gentileza

Rioba Bodegón suma “Tardes de vermut y tapeo”, una propuesta para el horario intermedio con platos simples y bebidas a elección. Entre las opciones aparecen buñuelos de acelga, bomba de papa, ensaladilla rusa, sándwiches de jamón y picadas con salamín, queso y aceitunas.

Para beber, se puede elegir entre vermut del día, sidra tirada, copa de vino o cerveza con triolet.