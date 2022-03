Nueva York. 7 museos para entrar gratis o pagando lo que se pueda

Es obvio que Nueva York concentra algunos de los museos más fabulosos del mundo. La mala noticia: en estos momentos, los precios de las entradas resultan siderales para nuestra economía dólar dependiente. La buena nueva: existen algunos atajos para aprovecharlos sin tener que desembolsar esos u$s 20, u$s 25 promedio que cuesta la visita . Hay que estar atentos a los días y horarios en los que la entrada es gratuita o se paga lo que se puede (“pay what you wish”), y ser previsores: la gran mayoría requiere reserva online . Otro tema básico: tener a mano la prueba de la vacunación, acompañada del correspondiente documento de identidad.

1. The Museum at Fashion Institute of Technology

The Museum at Fashion Institute of Technology, concebido por y para la moda.

Forma parte de la prestigiosa universidad Fashion Institute of Technology y es el único museo de NY dedicado exclusivamente a la moda. Hasta el 8 de mayo estará Head to Toe, una exposición que explora más de dos siglos de vestimenta femenina , desde 1800 hasta principios del siglo XXI. Datazo: no piden reserva anticipada.

2. The Morgan Library & Museum

El espléndido palacio de 1900 donde funciona The Morgan Library. Graham Haber

Los viernes, entre las 17 y las 19, se puede recorrer libremente, siempre que se reserve con una semana de anticipación. Institución privada compuesta de varios edificios, el original es un espléndido palazzo de 1900 y la última incorporación está firmada por Renzo Piano, el mismo italiano que proyectó el Whitney. ¿Qué ver? Arte egipcio, pinturas del Renacimiento, papiros de Egipto que incluyen las primeras ediciones de libros infantiles.

3. Rubin Museum of Art

La entrada al Rubin Museum of Art. Jeff Greenberg - Universal Images Group Editorial

De bajo perfil y gran carisma, la colección contiene pinturas, esculturas, grabados, textiles y objetos rituales del Tíbet, Bután, Nepal y Mongolia del siglo II al XX. Agendarse los viernes de 18 a 21.30 y, aunque no es obligatorio, recomiendan reservar para asegurarse un lugar dado el aforo limitado.

4. New Museum

New Museum, en Lower East Side, Manhattan. Julienne Schaer

Todos los jueves, entre las 19 y las 21, esta institución de arte contemporáneo producido en los últimos diez años permite pagar lo que se desea, aunque, vale decirlo claramente, al hacer la reserva en la web, sugieren el desembolso mínimo de u$s 2 por persona. El edificio en sí vale una visita: es una joya arquitectónica proyectada por el prestigioso estudio japonés SANAA .

5. Whitney Museum

Whitney Museum. Gentileza Whitney Museum/ Karin Jobst

Muy cerca de la entrada al High Line se erige este museo que alberga una magnífica colección de artistas americanos del XX y del XXI . Bajo la modalidad de “pay what you wish”, agendarse los viernes entre las 19 y las 22: en lugar de pagar u$s 25, se reserva online ofreciendo un dólar.

6. Neue Galerie New York

El retrato de Adele Bloch-Bauer pintado en 1914 por Gustav Klimt, en Neue Galerie.

Sólo el primer viernes de cada mes, entre las 16 y las 19, esta elegantísima mansión sobre la Quinta Avenida abre de forma libre con reserva anticipada. En su interior atesora obras de grandes artistas y diseñadores de Alemania y Austria de principios del XX. La gran estrella es el bellísimo retrato de Adele Bloch-Bauer pintado en 1914 por el vienés Gustav Klimt (1862-1918) en óleo, oro y plata sobre tela.

7. The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, en Long Island, Queens. The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum

Hay que tener suerte y coincidir: el primer viernes de cada mes la entrada es libre, siempre y cuando se haga la reserva online dos semanas antes. Uno de los museos más exquisitos, ubicado en Long Island, Queens, cumple con su mandato: divulgar la obra de Noguchi (Los Ángeles,1904-1988), gran maestro del siglo XX. Su extraordinaria colección de esculturas, mobiliario, cerámica y sus aclamadas lámparas de papel Akari (en venta en el shop) se distribuyen dentro de este edificio industrial que perteneció al polifacético artista de sangre japonesa.