Palermo: El nuevo rooftop con una de las mejores vistas de la ciudad, tragos de autor y buena cocina

Desde que abrió sus puertas en 2019 en los pisos más altos del edificio Comega, Trade Sky Bar se convirtió en un punto de encuentro para porteños y turistas en busca de experiencias diferentes. Ahora, sus creadores, MAD Group, responsables también de otros clásicos de la noche porteña como Nicky Harrison y Uptown, celebran la apertura de su segundo rooftop, esta vez en el punto más alto de Palermo.

Ubicado en la estratégica esquina de avenida Juan B. Justo y Honduras, en el piso 28 de la torre Qiub, Trade Sky Club se convirtió en un nuevo eslabón clave en la vida nocturna del barrio con su propuesta en las alturas.

Hay una barra interior y otra al aire libre, con buenas opciones de coctelería de autor

A diferencia de su hermano mayor del Microcentro -consolidado como el rooftop por excelencia para el after office, con atardeceres perfectos-, la versión palermitana traslada ese estándar de calidad a un polo gastronómico más dinámico, con vistas que se extienden hacia ambos lados, desde Puerto Madero hasta la costa de Olivos.

El acceso se realiza a través del lobby principal de Qiub, donde los recepcionistas de Trade reciben a los visitantes y los acompañan hasta el ascensor. Al llegar al piso 28, bastan apenas unos pocos pasos para sentir el impacto: la vista aérea de la ciudad de Buenos Aires se despliega a través de los enormes ventanales.

La propuesta gastronómica lleva la firma de Dante Liporace e incluye tiraditos de pesca blanca curada, tablas de quesos, sushi y pulpo confitado hasta carnes, pastas, risottos, ensaladas y hamburguesas

Un mirador privilegiado

El rooftop suma 600 metros cuadrados cuidadosamente diseñados, con capacidad para 180 personas. Su distribución invita a recorrer el espacio con comodidad e integra un amplio salón principal, una gran barra interior, otra al aire libre y una terraza acondicionada para disfrutar durante todo el año.

Para este nuevo proyecto, el estudio mantuvo los guiños racionalistas y art déco característicos de la marca, aunque renovó por completo los colores. Si el Trade del Comega se mueve entre azules, grises y dorados, el espacio de Palermo apuesta por tonos naranjas, terracotas y verdes agua que le aportan una identidad más fresca y contemporánea.

Las fotos en el piso 28, con la ciudad detrás, son infaltables

La altura funciona mucho más que como un mirador privilegiado: es el escenario de una propuesta integral donde diseño, coctelería, gastronomía, música y las luces de la ciudad se combinan para acompañar noches que comienzan al atardecer y suelen extenderse hasta la madrugada.

“Palermo nos permitió pensar un espacio más versátil y más nocturno, ideal para distintos momentos: desde un after office hasta una cena, una salida de noche o una celebración con vista abierta a Buenos Aires”, señala Andrés Rolando, socio fundador de MAD Group.

Para la ambientación mantuvieron los guiños racionalistas y art déco y apostaron por tonos naranjas y terracotas que le aportan una identidad más fresca y contemporánea.

Cocina con sello propio

La propuesta gastronómica lleva la firma de Dante Liporace, una de las figuras más reconocidas de la cocina argentina contemporánea. Con formación en Europa y un paso emblemático por El Bulli, de Ferran Adrià, el chef construyó una trayectoria que incluye proyectos como Moreno, Tarquino y Mercado de Liniers, además de su participación en otros espacios de MAD Group.

La carta de bebidas combina clásicos de la coctelería internacional, creaciones de autor y una cuidada selección de vinos y espumantes. Gentileza

Para Trade Sky Club diseñó una carta versátil, pensada para compartir y acompañar los distintos momentos de la noche. “Se trata de platos refinados y versátiles que dialogan con el espíritu del lugar, ideales tanto para una cena formal como para compartir algo entre tragos en la barra o disfrutar con amigos”, explican.

La propuesta incluye tiraditos de pesca blanca curada, tablas de quesos, sushi, pulpo confitado y una selección de platos principales que abarca carnes, pastas, risottos, ensaladas y hamburguesas de asado.

La música acompaña la experiencia que se presta para un after office o para una cena tranquila PixelProduxiones

La cocina se integra de manera natural con una carta de bebidas donde conviven clásicos de la coctelería internacional, creaciones de autor, una cuidada selección de vinos y espumantes. A eso se suma una programación musical que refuerza el espíritu de club y acompaña el pulso de la noche.

Trade Sky Club. Av. Juan B. Justo 1500, Palermo. Abre de martes a sábados desde las 18. Se recomienda reservar. Instagram: @trade.skyclub