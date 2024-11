Paul Hobbs y Michel Rolland: un encuentro en el Faena con los arquitectos del vino argentino moderno

Dos leyendas de la enología mundial regresan a Argentina para un evento único: Wine 2 Wine. Una noche inolvidable que celebrará su legado en el vino argentino CON catas exclusivas, gastronomía de primer nivel y música en vivo.

Escuchar Nota

Este jueves 28 de noviembre, Buenos Aires será testigo de un acontecimiento histórico para el mundo del vino: Wine 2 Wine, un evento que reúne por primera vez a Paul Hobbs y Michel Rolland, dos de los enólogos más influyentes del planeta. El escenario elegido, el Faena Art Center, será el punto de encuentro para celebrar el legado y la visión de quienes marcaron un antes y un después en la historia reciente del vino argentino.

Flyer del evento.

A finales de los años 80, cuando el vino argentino era prácticamente invisible en el escenario internacional, Hobbs y Rolland llegaron al país como asesores de bodegas locales. Más que consultores, se convirtieron en agentes de cambio. Paul Hobbs, trabajando para Catena Zapata, introdujo las primeras barricas de roble francés y fue pionero en fermentar un vino blanco en roble en Argentina. Fue un hito en la producción vitivinícola. Por su parte, Michel Rolland no dudó en señalar que los vinos argentinos de la época no estaban a la altura para exportar, pero no se limitó a la crítica: compartió su conocimiento y se convirtió en un aliado clave para transformar la calidad y el enfoque de los vinos locales.

Paul Hobbs, trabajando para Catena Zapata, introdujo las primeras barricas de roble francés. Gentileza Wine 2 Wines

“Ambos vieron en el Malbec y en los terroirs argentinos un potencial que los bodegueros locales no lograban identificar”, reflexiona Fabricio Portelli, crítico y moderador de este evento único. “No solo dieron mensajes claros, sino que lideraron con el ejemplo, invirtiendo recursos y apostando por la Argentina”, agrega. Hobbs fundó en 1998 Viña Cobos, mientras que Rolland impulsó el emblemático proyecto Clos de los Siete y adquirió el viñedo Val de Flores en Vista Flores. En sus trayectorias dejaron una marca indeleble que hoy posiciona al vino argentino, y en especial al Malbec, como un referente mundial.

Michell Roland compartió su conocimiento y se convirtió en un aliado clave para transformar la calidad y el enfoque de los vinos locales. Gentileza Wine 2 Wine

Un recorrido sensorial único

Wine 2 Wine ofrecerá una masterclass irrepetible, en la que Hobbs y Rolland guiarán personalmente a los asistentes a través de seis vinos seleccionados que narran su legado y visión. La cata comenzará con el Vinculum Chardonnay 2023, un vino que representa la evolución de esta cepa en Argentina, impulsada desde sus inicios por Hobbs. Seguirá con el Clos de los Siete 2021, símbolo del emprendimiento vitivinícola más importante del mundo, y el Mariflor Merlot 2022, un homenaje a las raíces francesas de Rolland y a su maestría con una de las cepas más nobles.

Clos de los Siete.

La experiencia continuará con el Bramare Cabernet Sauvignon 2020, una muestra del dominio de Hobbs sobre esta variedad tanto en Mendoza como en California. Para el cierre, dos Malbec excepcionales reflejarán la evolución de la cepa insignia de Argentina: el Viña Cobos Chañares Estate 2019, con el sello único de Hobbs, y el Val de Flores 2020, un testimonio del terroir de Vista Flores según la visión de Rolland. “Estos vinos, presentados juntos y por ellos mismos, hacen que esta degustación sea imperdible”, asegura Portelli.

Viña Cobos.

Más que un evento, una celebración del vino

La jornada no termina con la masterclass. El encuentro continuará con un cóctel en el salón principal del Faena Art Center, donde los asistentes podrán degustar vinos especialmente seleccionados para la ocasión, en un ambiente diseñado para compartir impresiones y conectar con otros amantes del vino.

Finalmente, la velada culminará con una cena de pasos maridada, donde seis vinos, tres de cada bodega, acompañarán platos creados especialmente para resaltar sus características únicas. El cierre, acompañado por música en vivo, promete ser una celebración a la altura de dos figuras legendarias de la enología.

Una oportunidad irrepetible

Wine 2 Wine es un homenaje a quienes vieron en el Malbec y en Argentina un diamante en bruto que supieron pulir con trabajo, visión y pasión. Las entradas, disponibles exclusivamente en bit.ly/3BqhOzV, ofrecen la posibilidad de formar parte de una noche que promete quedar en la historia del vino argentino.

LA NACION

Temas VinosLugaresTurismoGastronomíaViajes