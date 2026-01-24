Cuánto cuesta y dónde se puede aprender a jugar el deporte de élite que atrae a extranjeros

De Cañuelas a La Plata, los clubes de campo y hoteles que ofrecen clases para principiantes

Clases de polo en la estancia Puesto Viejo

Un clásico argentino que se destaca en todo el mundo. Un deporte de élite que ahora se abre a quien quiera montar, taquear y marcar la bocha. No hace falta tener experiencia, ni contar con la indumentaria. Las clases de polo están destinadas a acercar la experiencia del polo, vivir por unas horas lo que sienten los jugadores con hándicaps profesionales que ganan torneos y medallas.

Del Abierto Argentino a la Triple Corona, el polo deja su huella indeleble y cada vez suma más fanáticos de esta actividad ligada a la cultura y la tradición del país. Con profesores especializados, clases individuales o grupales, clínicas, entrenamientos y días de polo, la oferta apunta a integrar este deporte con el entorno natural y el conocimiento profundo de los caballos. Desde Cañuelas, cuna del polo nacional, a La Plata y San Antonio de Areco, las opciones para trotar al ritmo de los tacos y las bochas admiten distintos programas.

Hay caballos mansos para niños de todas las edades Gentileza Puesto Viejo

En Cañuelas, la experiencia ecuestre se vive, entre otros sitios, en Puesto Viejo, una estancia con club de polo, hotel boutique y glamping a una hora de Capital. La iniciación parte de una jornada inmersiva que combina práctica guiada con instructor profesional y un cierre con práctica, mini partido y almuerzo. El club que alberga 30 torneos anuales cuenta con 7 canchas profesionales, 2 canchas de taqueo y 3 pistas de vareo. Además de las clases, los principiantes pueden recorrer los establos e interactuar con los caballos entrenados que se alojan en 220 boxes.

El polo tiene mucho de conexión con el caballo Gentileza Puesto Viejo

“Hay caballos aptos para jinetes de todos los niveles de experiencia, desde principiantes absolutos hasta los más avanzados”, señalan en Puesto Viejo, donde la opción “Lado a Lado” es una de las experiencias más destacadas. “Esta expresión es muy común entre los jinetes que cabalgan juntos libremente por el campo. Es exactamente lo que hacemos y cómo entrenamos a los jinetes utilizando nuestro método de enseñanza y aprendizaje A la Par”, explican sobre la técnica de cabalgar codo con codo, juntos, pegados, haciendo sentir seguro al jinete y a la vez enseñando, guiando y transmitiendo conocimiento. Las prácticas guiadas no solo están diseñadas para aprender las técnicas y perfeccionar los movimientos, sino que además persiguen la misión de conocer las necesidades de los caballos y entender su lenguaje.

Clases de polo en Estancia La Sofía

“El polo es cultura, deporte y experiencia compartida”, desliza Silke Oscher de Estancia La Sofía Boutique & Polo Ranch. En San Antonio de Areco, los bautismos articulan jornadas intensivas con tiempo para embeberse de la pasión y la intensidad que rodean al deporte. “No hace falta experiencia previa, sí ganas de conocer desde adentro la actividad, que se desarrolla bajo acompañamiento permanente, pensado para que el primer contacto con el polo sea seguro y accesible”, afirma Oscher.

Allí funciona la escuela para niños de 6 a 8 años (sábados) que dirige su hija, Sofía Lolita Antín, con un enfoque que prioriza el vínculo con el caballo, el juego, la confianza y el disfrute como base de la formación. En el equipo de instructores también está Julián Antín, con varios años de experiencia formando jugadores en La Sofía y una trayectoria activa como jugador profesional en Europa. “Diseñamos los entrenamientos a medida, según el nivel y los objetivos de cada participante. Se busca que cada jugador sienta el ritmo, la exigencia y la pasión del polo, en contacto directo con la cancha, los caballos y la vida de la estancia”, dicen los hermanos Antín.

El laberitno de la estancia Puesto Viejo

Los niños se entusiasman con el deporte Gentileza Hotel Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort

“El objetivo es que el polo no sea un complemento de la estadía, sino parte de la identidad del proyecto para vivir el polo desde adentro”, arranca Juan Eiras, Polo Manager de Sheraton Greenville Polo & Resort, en Hudson, a 30 kilómetros de la ciudad. El predio de 130 hectáreas combina los amenities de un hotel 5 estrellas –piscina de 100 metros de largo y spa– con canchas profesionales, caballerizas y un programa progresivo de actividades ecuestres que invita a ensillar el caballo, calzarse el casco y las polainas para dar los primeros pasos con las técnicas de taqueo. “Iniciamos las prácticas con charlas teóricas, instrucciones guiadas y lo que más disfrutan los chicos: el cuidado, la alimentación, el ensillado y técnicas básicas”, señala Eiras. Allí los chicos desde los 6 años y sin experiencia previa pueden iniciarse en el deporte. Y cada participante recibe las instrucciones necesarias según su nivel.

Hay buenas canchas cerca de Capital Federal Gentileza Hotel Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort

“El polo no es solo un deporte, es un estilo de vida”, subraya Eiras, del Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort. Un estilo que gana popularidad y hasta se ofrece como opción en Civitatis, la plataforma de actividades, circuitos y visitas guiadas. Entre el menú de posibilidades se destaca el polo nocturno, en La Carona Polo Club, una de las pocas canchas profesionales iluminadas de la región. En la visita se explican las reglas, la historia y la evolución del polo, que llegó a la Argentina en 1875 de la mano de inmigrantes ingleses. El primer abierto se realizó en 1893 en Hurlingham, y desde entonces la destreza de los jinetes y la potencia de los caballos criollos no deja de sorprender.

Clases de polo en Estancia La Sofía

Entre las opciones de Civitatis también figuran las prácticas de taqueo, cabalgatas y paseos. Desde 45 dólares en adelante, el polo invita a desarrollar coordinación, equilibrio y control corporal. También, a incorporar nociones de trabajo en equipo, estrategia y lectura del juego en un deporte colectivo, en contacto directo con los caballos y en un entorno natural.

Y como se aprende mirando, en Argentina Polo Day también suman accesos a partidos, visitas a los palenques y los secretos del linaje de los caballos. Los partidos constan de 4 chukkers (períodos de 7 minutos de juego) con más de 30 caballos en juego. “La experiencia del polo se vive desde adentro, con todo lo que implica ser polista por un día”, asegura Celia Alfie desde Capilla del Señor.

Datos útiles

Estancia Puesto Viejo. En Cañuelas. polo@puestoviejo.com. T: (11) 2410-6636. Desde 80 dólares.

Estancia La Sofía. reservation@estancialasofia.com. T: (2325) 15 415980 / (2325) 15 415999.

Argentina Polo Day. En Capilla del Señor. celia@argentinapoloday.com.ar. T: (11) 6738-2422.

Hotel Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort. En Hudson. reservas@sheratonbuenosairesgreenville.com T: (11) 7103-2271. Desde 45 dólares.

Civitatis. Tienen un programa de polo nocturno que promocionan por la web.