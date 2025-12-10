Revista Lugares 356. Diciembre 2025.

1
- Sicilia. La isla más grande del Mediterráneo: de Palermo a Siracusa, pasando por Erice, Agrigento, Taormina y más.
- Ascoli Piceno. Fiestas, riqueza cultural y delicias locales.
- Roma. Más allá de los clásicos, rincones e hitos para probar y conocer en la capital italiana.
- La Toscana. La campiña cultivada y los pueblos medievales, hasta llegar al mar Tirreno.
- Florencia. A puro esplendor humanista, ideas y circuitos para recorrerla –y disfrutarla– aun en temporada alta.
- Apertura. Comisión de Estudios Hidrológicos.
- Edificios. The Twist.
- Guía de hoteles. Propuestas para alojarse en la Ciudad Eterna.
