AppleTv+ compartió el avance oficial de Pachinko, la serie que une a Corea, Japón y Estados Unidos

El mercado de la televisión es súper dinámico y quiénes son los jugadores fuertes del partido, puede cambiar de un mes al otro. Así como HBO y Netflix supieron llevar la bandera de las plataformas con ficciones más innovadoras y disruptivas, hoy ese título se lo lleva -sin dudas- AppleTv+ . Con una propuesta que pone foco en la calidad antes que en la calidad, la diversidad en sus series entra en la categoría de lujos seriéfilos. Desde Ted Lasso hasta Severance, para pasar por producciones magníficas como The Shrink Next Door o The Last Days of Ptolemy Grey ¡la lista quizá suene corta pero es súper interesante!

Pachinko llega para seguir alimentando su catálogo. Adaptación de la novela de Min Jin Lee, el 25 de marzo estrenan los primeros tres episodios y luego tendremos un nuevo capítulo cada semana. La historia arranca con un amor prohibido pero éste es solo el punto de partida ya que se convierte en una inolvidable odisea sobre la guerra, la paz, el amor, la pérdida, el triunfo y los ajustes de cuenta.

Foto gentileza de AppleTv+

La historia inicia en Corea del Sur a principios del siglo XX y, narrada a través de la mirada de la matriarca de una familia coreana que se ve obligada a emigrar, contará sus odiseas a través de cuatro generaciones (culminando su recorrido durante la década de los 80).

Pachinko fue creada, escrita y producida por Soo Hugh (The Terror, The Killing) y quien también es el showrunner de la producción. Como directores tenemos a Kogonada y Justin Chon (responsables de cuatro episodios cada uno).

Dicen que hay proyectos que llegan y cambian la esencia misma de quién eres como cineasta y como persona. Sin duda, Pachinko es ese proyecto para mí - Soo Hugh