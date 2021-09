Britney vs. Spears. 5 cosas que tenés que saber sobre el nuevo documental de Netflix acerca la estrella del pop

Ayer por la tarde el gigante del streaming nos sorprendió con el primer avance oficial de Britney vs. Spears, el nuevo documental alrededor de la cantante norteamericana que busca seguir explorando la vida privada de una de las artistas más importantes de las últimas décadas.

Mientras esperamos su estreno, acá todo lo que tenés que saber sobre esta película que promete llevarnos al verdadero detrás de escena de Britney Spears.

ARCHIVO - Foto Chris Pizzello/Invision/AP, Archivo

Las diferencias con el documental anterior

Mientras que “The New York Times Presents: Framing Britney Spears” se concentró en la vida pública de Britney Spears y cómo, a lo largo de su carrera, sufrió de acoso, discriminación y sexismo, situaciones que la dejaron en una situación de fragilidad absoluta, con “Britney vs. Spears” el gigante del streaming nos promete que ir al detrás de bambalinas. Alejándose del personaje y de las luces hollywoodense, presentará una una línea de tiempo en su lucha por su volver a ser libre.

Va a tener mucha data nueva

Con dos años y medio de investigación detrás, este documental va a tener nuevas entrevistas exclusivas así como documentos y muchísimo material de plataforma.

Específicamente tomé la decisión creativa de que no íbamos a utilizar las mismas imágenes que ella definió como traumatizantes. Es decir, no vamos a mostrar los incidentes que ocurrieron en 2007 durante uno de los episodios en el hospital - Erin Lee Carr

Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo

Quién es el equipo detrás

Creado por dos mujeres, las líderes de este proyecto son Erin Lee Carr (”How To Fix a Drug Scandal”, “At The Heart of Gold: Inside The USA Gymnastics Scandal” y “Dirty Money”), quien además es la directora, y la periodista norteamericana Jenny Eliscu (Rolling Stone).

No, no hay entrevista a Britney

Britney no fue entrevistada exclusivamente para este documental pero, ojo, sí vamos a escuchar diferentes testimonios de la artista a lo largo del tiempo.

Ya tenemos avance oficial

Junto con la confirmación de su fecha de estreno, ayer mismo Netflix compartió el primer tráiler y afiche promocional: