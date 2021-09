Britney vs. Spears: cómo es el documental de Netflix sobre la batalla legal de la cantante

El martes se anunció a través de las redes oficiales de Netflix un adelanto que causó sorpresa. El teaser estaba acompañado de un texto: “El siguiente audio es un mensaje de voz de Britney Spears a un abogado el 21 de enero de 2009 a las 12:29 AM”, sucedido de una voz en off de la famosa cantante. “Hola, mi nombre es Britney Spears, te llamé antes. Llamo otra vez porque solo quería asegurarme que durante el proceso de eliminación de la tutela...”, se podía escuchar, antes de que apareciera la placa con el nombre del documental: Britney vs. Spears.

Tras horas de muchas especulaciones, finalmente la plataforma de streaming difundió este miércoles el trailer de la producción que se estrena el próximo martes 28 de septiembre.

Luego de la conmoción que generó el documental de FX nominado al Emmy, Framing Britney Spears, dirigido por Samantha Stark, Netflix estrena su propio trabajo sobre la batalla legal de la cantante por recuperar su tutela y, de esta forma, el control de su vida, en todos los aspectos de la misma. Con la frase “No más secretos, no más silencio”, la plataforma lanzó el trailer definitivo de la obra de la realizadora Erin Lee Carr, responsable, entre otras producciones, del excelente documental Mommy Dead and Dearest, que luego se adaptó en formato miniserie con la exitosa The Act.

Carr viene trabajando desde hace un año en Britney vs. Spears y, de acuerdo a lo informado por el portal Variety, su producción buscará “hacerse preguntas sobre la necesidad de un acuerdo legal altamente inusual y la supuesta corrupción del padre de Britney [Jamie Spears] en dicho arreglo, además de tópicos más amplios, como el sistema judicial”.

Más allá de algunas frases que se escuchan en el adelanto, no ha trascendido quiénes darán testimonio en el documental, pero sí se confirmó que se dará a conocer un documento confidencial que fue filtrado por alguien involucrado en la tutela de Britney.

Carr también oficia como productora del film, junto a Sarah Gibson, Kate Barry, Dan Cogan, Liz Garbus, Jon Bardin, Julie Gaither, Jenny Eliscu y Amy Herdy.

El flamante compromiso de Britney Spears

Britney Spears y Sam Asghari, comprometidos

En una de las últimas noticias vinculadas a la artista, se confirmó que la princesa del pop está comprometida con su pareja, el entrenador físico Sam Asghari. El 13 de septiembre, la cantante aseveró mediante un video en su cuenta de Instagram que podía tomar decisiones sobre su propia vida. Abrazada a su pareja, Spears mostró su anillo de compromiso de diamantes, que tiene la palabra “lioness” (leona) grabada. “No puedo creerlo”, escribió en su publicación.

Al mismo tiempo, su prometido compartió una foto donde se veía a la intérprete mostrando su anillo en el dedo anular a la cámara. Spears y Asghari llevan saliendo 4 años. Se conocieron en el set durante la grabación del video del tema de la cantante “Slumber Party”, en 2016. Desde entonces, jamás se separaron. La noticia de los planes de boda llegó poco tiempo después de que su padre, Jamie Spears, se apartara de la tutela que tenía sobre ella, que le permitió durante 13 años manejar los asuntos financieros y personales de la intérprete de “Toxic”.

Este año, la querida artista decidió romper el silencio en medio del movimiento #FreeBritney (“Liberen a Britney”) en una audiencia, de la que participó por Zoom, en la que pedía que su padre dejara de manejar su vida y sus finanzas. El desgarrador testimonio de la cantante mostró su versión de los últimos 13 años de su vida, que fueron controlados por la tutela de Jamie. Asimismo, contó que cualquier afirmación de que tiene demencia es absolutamente falsa.

Trailer de "Framing Britney Spears" - Fuente: FX/ Hulu

“Las personas que me hicieron esto [obligarla a trabajar todos los días] no deberían poder escapar y alejarse fácilmente”, dijo. “Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine, y que mi novio pueda llevarme en su auto. Y honestamente, quiero poder demandar a mi familia”, añadió. Por otro lado, Britney compartió que durante toda la década que pasó no pudo tener autonomía de su propio cuerpo, ya que le dijeron que no se le permitía casarse ni tener otro hijo y reveló que le colocaron un DIU en contra de su voluntad, para evitar que quedara embarazada. “Realmente creo que esta tutela es abusiva”, aseveró la estrella.

Jamie Spears renunció a la tutela de su hija

La fuerte voz de la opinón pública y el durísimo testimonio de su hija condujeron a Jamie Spears a renunciar de la tutela. El hombre presentó su respuesta a la petición de la cantante ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, en la que anunció su decisión de dimitir, aunque su abogado afirmó que no había motivos reales para suspenderlo o destituirlo. El letrado citó la “batalla pública con su hija” como su argumento para dimitir.

Un fanático de Britney Spears ondea una bandera con el lema #FreeBritney afuera de la corte durante una audiencia realizada en junio sobre la curaduría que controla la vida y finanzas de la estrella pop

“De hecho, no existen motivos reales para suspender o destituir al Sr. Spears como curador de la herencia según la sección 2650 del Código de sucesiones. Y es muy debatible si un cambio de curador en este momento sería lo mejor para los intereses de la Sra. Spears”, rezaba el documento presentado en la Corte.