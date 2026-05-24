Se conoció el video de la detención a Britney Spears por manejar bajo los efectos del alcohol

A poco menos de tres meses de que Britney Spears fuera arrestada por manejar bajo los efectos del alcohol en California, Estados Unidos, la Patrulla de Autopistas local dio a conocer la grabación del momento en que la artista fue interceptada por los agentes de tránsito luego de realizar una serie de maniobras peligrosas en una autopista.

Las imágenes —que fueron captadas por las cámaras instaladas en el capó del patrullero— mostraron cómo tres efectivos se acercaron al BMW en el que iba la artista de 44 años. “¿Estuviste tomando alcohol?“, le preguntó uno de ellos. ”Estuve bailando“, le respondió ella.

Tras una breve revisión de salud protocolar desde el vehículo, los policías del condado de Ventura le señalaron que había indicios de olor a alcohol que salía del auto, por lo que iban a tener que pedirle que bajara.

“Es mi auto, es la primera vez que lo conduzco”, dijo Spears. En todo momento, el tono de voz de la cantante se mantenía bajo y casi errático. Cuando le dijeron que debía bajar del auto para que lo muevan hacia la banquina, cambió su actitud y comenzó a negarse.

La detención

“No lo haré, no iré a su auto. No, señor. Puedo conducir, estoy perfectamente bien así que sé mis derechos. Sé lo que hago ahora, vamos. Tengo manos, soy una mujer. Conozco mis derechos, no he hecho nada malo", decía, aún sin bajarse de su vehículo y con los oficiales a su alrededor.

Sin embargo, terminó por ceder y se bajó al control policial. Ya fuera del plano de la cámara, se escucha en voz en off que los oficiales le preguntan nuevamente si tomó alcohol; ella les cuenta lo que comió durante el día.

Uno de los policías le dice que va a hacerle unas preguntas más y que, si todo está en regla, va a poder seguir su camino. Finalmente, la cantante, según reveló el portal TMZ, fue esposada por los agentes de tránsito de California a las 21.30 del 6 de marzo y detenida por el departamento de policía varias horas después, alrededor de las 3 de la madrugada.

Otra de las grabaciones que fueron publicadas por la Patrulla de Autopistas de California fue el audio del traslado hasta la comisaría. Spears trata de entablar conversación con los oficiales y, según un informe de detención publicado por The New York Times, parecía tener cambios de humor drásticos y, en ocasiones, hablar sin sentido. Asimismo, encontraron anfetaminas sin receta y una copa de vino vacía en su auto.

La detención de Britney Spears en California

Algunos de los diálogos que tuvieron lugar tuvieron que ver con preguntas sobre sus pertenencias. “¿Me quitaron mi teléfono?“, le preguntó a los efectivos, que le contestaron: ”Sí, tu teléfono está en el bolso". “¿Debería creerles?“, cuestionó ella.

“¿Creés que estoy borracha?“, pregunta, en otro momento. ”Creo que sí“, le responde uno de los policías. “¿Cómo?“, interroga la artista. ”Simplemente no creo que pueda conducir un vehículo de manera segura", le lanza el oficial. Ella parece no entender, por lo que él reitera que está “ebria hasta el punto de no poder conducir un vehículo de manera segura”.

En ese momento, el efectivo hace alusión a que, en un primer lugar, la detención fue porque el vehículo fue visto en la autopista yendo de un carril al otro y realizando maniobras peligrosas.

Según los documentos oficiales, Spears recuperó su libertad a las 6 de la mañana y fue trasladada a un hospital para determinar su nivel de alcohol en sangre. Además, el medio estadounidense pudo averiguar que al momento de la detención estaba sola, que se encontraba en Westlake Village, cerca de su casa y que no estaba herida.

El arresto fue registrado, informó la revista People, como una “citación y liberación” y la artista compareció ante el tribunal por el incidente el 4 de mayo. Allí se declaró culpable de un cargo menor —conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y las drogas— y cumplirá 12 meses de libertad condicional.