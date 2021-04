Conocé The Nevers, la nueva serie del creador de Buffy, la cazavampiros

Desde el estreno de “Game of Thrones” hace diez años, el universo de las serie de aventuras fantásticas y de ciencia ficción no ha hecho más que crecer. Con proyectos enormes como “The Last of Us” (HBO), “Foundation” (AppleTv+) y “Lord of the Rings” (Amazon Prime Video), también nos encontramos con títulos menos ambiciosos como “Carnival Row”, “His Dark Materials” o “ ”. Es a esta lista que se suma “The Nevers”, una ficción entretenida con la cual vas a poder pasar un buen rato, disfrutar de ese momento de desconexión tan necesario pero que -también es verdad- no va a marcar tu mundo seriéfilo. Antes de darle play al primer episodio, te contamos todo lo que tenés que saber sobre el último estreno de HBO.

The Nevers Prensa HBO

Fantasía en la era victoriana

Con una narrativa que tiene elementos que nos pueden hacer recordar a los “X-Men” de MARVEL, “The Nevers” es definida como una historia de fantasía, aventura y acción. Llevándonos a Londres durante los últimos años del reinado de la reina Victoria, este es el escenario para presentarnos a un grupo de personas (conocidas como los “Tocados”) que manifiestan habilidades sobrenaturales. En este punto es donde, si son fanáticas del género, encontrarán la conexión con sus series preferidas: “los tocados” no solo tienen defensores y detractores, sino que también las habilidades en sí mismas pueden ser tan encantadoras como perturbadoras. Acá es donde algunos de los conflictos de la serie tienen su principal origen.

Nuestro presente está nominado por la tecnología ¡Estamos ahora mismo charlando a través de un videollamada! Si lo pensamos la era victoriana es justo después de la Revolución Industrial, lo que podemos pensar como el puntapié inicial de lo que hoy vivimos - Ann Skelly

Historias de mujeres líderes

Con un elenco que tiene una gran presencia femenina, las construcciones de cada uno de sus personajes y sus historias, responden a lo que la televisión actual necesita. Desde su dupla protagónica (Ann Skelly como Penance Adair, y Laura Donnelly como Amalia True) o el hecho de que estas habilidades mágicas tienden a manifestarse en las mujeres; para también aprovechar al máximo a la fantasía como plataforma para hablar de discriminación, marginalidad, sexismo y empoderamiento.

“El trabajo que amo hacer es aquel que tiene más capas que el simple entretenimiento y es por eso que esta serie me gusta tanto. ‘The Nevers’ es súper entretenida, es graciosa y está repleta de escenas de acción, pero también hay algunas conversaciones que estamos teniendo a partir de esas escenas que son charlas sobre problemáticas con las cuales estamos lidiando hoy en nuestro presente: racimos, sexismo, el ideal de equidad y justicia, así como la búsqueda de crear una sociedad que efectivamente es más igualitaria y justa” - Laura Donnelly

The Nevers

Un elenco de lujo

Con Laura Donnelly (a quien todas recordarán por “Outlander”) y Ann Skelly como las actrices que encabezan el elenco, las fanáticas de la televisión británica van a encontrar más de una cara conocida. Olivia Williams da vida a Lavinia, una mujer que defiende a los Tocados. James Norton es Hugo, un joven rico que se especializa la extorsión. Tom Riley interpreta a Augustus, hermano de Lavinia y el genial Pip Torrens (que lo venimos viendo en “The Crown”), es Lord Massen, un gran escéptico y detractor de este grupo con habilidades especiales.

“Penance Adair es una genia inventora, que también es parte del grupo de los Tocados. Es una persona muy amorosa, abierta y se preocupa mucho por las personas” - Ann Skelly

A ellos se suman Denis O’Hare, Rochelle Neil, Amy Manson, Zackary Momoh, Eleanor Tomlinson, Nick Frost, Elizabeth Berrington, Viola Prettejohn, Anna Devlin, Kiran Sonia Sawa, Ben Chaplin y Ella Smith.

“[Amalia True] es la líder de los Tocados. Ella es bastante misteriosa, no sabemos mucho sobre su vida, pero rápido aprendemos que es muy práctica y sentimental” - Laura Donnelly

Joss Whedon fue el creador de esta serie

Si fueron fanáticas de “Buffy, la cazavampiros” o “Angel”, este nombre les va a resultar más que conocido. Es que Joss Whedon es la mente detrás de estos proyectos y en “The Nevers” no solo vuelve al mundo de la fantasía y la aventura, sino que también regresa para construir personajes femeninos líderes y con habilidades que van mucho más allá de lo humanamente posible.

“Amaría que la idea de empatía y compasión, de buscar crear una sociedad que sea justa con todos, sea algo que la audiencia de ‘The Nevers’ pueda tomar del show. Que si tenemos empatía y un sentido de comunidad -más allá de cualquier diferencia- es el camino para que ese tipo de mundo funcione” - Laura Donnelly

Guionista del primer episodio y director de tres capítulos de la temporada, Whedon sigue apareciendo en los créditos de la ficción pero abandonó el proyecto bajo la explicación de encontrarse emocionalmente agotado por las complicaciones de filmar en contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Junto con esto -además- fue acusado de acoso laboral por Ray Fisher y Jason Momoa, actores que compartieron pantalla en “La Liga de la Justicia”, película dirigida por Joss Whedon.

Ya disponible en HBO

Mientras que la primera temporada tuvo que cerrar con tan solo seis episodios por las complicaciones generadas al tener que producir en un contexto de pandemia, “The Nevers” estrenó el 11 de abril y ya están disponibles sus primeros episodios en HBOGo.