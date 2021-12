¿Cuáles son los mejores libros de 2021?

Elegir la próxima novela con la cual te vas a enganchar puede ser toda una aventura. Ya sea porque un amigo te la recomendó, leíste una review en un sitio de noticias o que, simplemente, estabas paseando por la librería y el título llamó tu atención.

Dentro de una industria que, sin lugar a dudas, se está transformando y adaptando a las nuevas generaciones (así como a sus usos y costumbres); 2021 fue un año repleto de emociones para la comunidad lectora y son muchas las publicaciones que nos encantaron ¡Hasta nos costó solo elegir 10!

A modo de guia lectora, compartimos algunos de nuestros libros favoritos de este 2021.

La otra hija de Santiago La Rosa

Ficción

Precio : $ 3.100

: $ 3.100 Cantidad de páginas: 256 páginas

El protagonista de la última novela de Santiago La Rosa es un joven que acaba de ser padre de Luna, un suceso que trae miedos y preocupaciones en su vida. Frente a esto hace lo que muchos: busca a su propio papá para escuchar sus consejos y desahogar lo que le está pasando. Pero al hacerlo se encuentra que él desapareció y, en su búsqueda, descubre un costado de la vida de su progenitor que no conocía. ¿Quién es en verdad su padre? ¿Qué lo hizo actuar así? ¿Qué hay de cierto en los relatos que le contó? Con un ritmo implacable y que te engancha desde el primer momento, esta novela es una narrativa perturbadora que logra un gran equilibrio entre lo que se dice y lo que se calla.

Cuál es tu tormento de Sigrid Nunez

Ficción

Precio : $ 2.800

: $ 2.800 Cantidad de páginas: 200 páginas

Autora de libros como “Siempre Susan: A Memoir of Susan Sontag” y “The Last of Her Kind”, el último texto de Sigrid Nunez es -sencillamente- demoledor. Narrado desde la perspectiva de una de las protagonistas, se centra en dos amigas que -una de ellas- tiene un cáncer terminal. Frente a lo que parece el último capítulo de su vida, deciden instalarse juntas y transitarlo acompañándose. A través de charlas, películas, libros y viejos recuerdos, las acompañamos en un texto que nos hace pensar muchísimo en la amistad, la pérdida de un ser querido y el dolor de la muerte.

Transformaciones de Anne Sexto

"Transformaciones" de Anne Sexton

Poesía

Precio : $ 2.500

: $ 2.500 Cantidad de páginas: 128 páginas

Desde una mirada de género súper fuerte y con una pluma que se destaca por su vívida narrativa que mezcla un tono visceral y humor, en este compilado de poemas Anne Sexto reescribe 17 cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Lo hace sumando referencias contemporáneas e ideas feministas, consiguiendo un resultado muy interesante: sacar estas historias del mundo de la fantasía para llevarlas al día a día.

“Dónde estás, mundo bello” de Sally Rooney

Ficción

Precio : $ 2.800

: $ 2.800 Cantidad de páginas: 328 páginas

Muchos conocimos a Sally Rooney después de que su libro “Normal People” fuese adaptado a la pantalla chica y que la serie se convirtiera en un éxito mundial. Bajo ese mismo estilo (de momentos pequeños, repleto de angustias y con una fuerte invitación a reflexionar sobre la vida), “Dónde estás, mundo belllo” es el libro ideal para leer si te enamoraste de su prosa. La historia se centra en dos amigas que viven en ciudades diferentes y que comparten su día a día a través correos electrónicos: qué les sucede, de quién se enamoran, quién les rompió el corazón, cuáles son los problemas de su mundo laboral, a quién engañan o con quién tienen sexo. Todo pasa en ese ida y vuelta virtual.

“El año de la rata” de Dr. Alderete y Mariana Enriquez

Ficción/Ilustrado

Precio : $ 3.300

: $ 3.300 Cantidad de páginas: 160 páginas

“En el horóscopo chino la rata es asociada con la inteligencia, la astucia, la agresión, la riqueza, el carisma y el orden, pero también con la muerte, la guerra, lo oculto, la pestilencia y las atrocidades”, es la primera oración de la sinopsis de este brillante libro que reúne a Mariana Enriquez y a Dr. Alderete. Definido como una crónica gráfica a dos voces, el ilustrador mexicano y la autora argentina creaon 60 historias en las que exploran la vida y la muerte, el placer por las cosas ocultas, la fascinación por las criaturas mitológicas, el horror del día a día y las enfermedades.

“Lo que aprendí de las bestias” de Albertina Carri

Ficción

Precio : $ 1.500

: $ 1.500 Cantidad de páginas: 224 páginas

Novela debut de Albertina Carri, la historia nos lleva a uno de sus escenarios favoritos: el campo. Allí conocemos a nuestra protagonista que, después de que su hermana vuelve a vivir al país con sus hijas, se ve frente a la situación de revivir ciertos recuerdos de su infancia. Fantasmas y demonios del pasado, una niñez rota frente a una situación trágica y el proceso de sanación para encontrar una nueva forma de amor. Con una narrativa brutal y hasta cruel, se convierte en un relato fundamental sobre el sentido de la vida y la soledad.

“Fantasmas. El amor en los tiempos del ghosting” de Dolly Alderton

Ficción

Precio : $ 3.100

: $ 3.100 Cantidad de páginas: 320

Si buscan algo más liviano y divertido la última novela de Dolly Alderton es su próximo libro. Ya reconocida por sus textos sobre el amor en tiempos de redes sociales, esta novela se centra en dos amigas: Nina y Lola. Dos mujeres fuertes, independientes y ya laboralmente establecidas que deciden que es momento de conocer a alguien y tener una relación en serio. Metiéndose en el universo de las aplicaciones de citas, rápido descubren que el juego de conquista cambió muchísimo y que ellas también pueden ser víctimas del ghosting.

“No quiero ser Ricky Martin” de Luis Corbacho

Crónica

Precio : $ 3.100

: $ 3.100 Cantidad de páginas: 240

Con la pregunta siempre presente de “¿Estar en pareja y tener hijos es la única opción de felicidad?”, el libro de Luis Corbacho logra combinar el relato biográfico, una historia romántica y la crónica de la nueva normalidad. En el centro está él, un periodista que vive rodeado de celebrities y que después de cumplir 40 se enamora de Julián. Mientras se imagina una vida perfecta juntos, la pandemia frena al mundo y los encuentra en países diferentes. Con una pluma súper honesta a través de la cual el autor nos involucra de manera constante con las cosas que le van sucediendo, logra convertir su narrativa personal en una historia universal.

“Los dos amores de mi vida” de Taylor Jenkins Reid

Romance

Precio : $ 2.100

: $ 2.100 Cantidad de páginas: 384

Si son lectores de Taylor Jenkins Reid saben qué esperar: una historia repleta de romance, giros inesperados y tramas entrecruzadas. “Los dos amores de mi vida” no es la excepción. La historia se centra en Emma quien -después de un extraño accidente durante un viaje- su marido desaparece y ella es obligada a volver a su casa para buscar la manera de reconstruir su vida. Diez años más tarde se reencuentra con un viejo amigo y se enamora, sintiendo así que vuelve a tener una oportunidad de ser feliz. En medio de sus nuevos planes, su difundo marido reaparece y ahora ella debe decidir qué hacer.

“Los ingratos” de Pedro Simón

Ficción

Precio : $ 3.241

: $ 3.241 Cantidad de páginas: 288

Galardonada con el “Premio Primavera de Novela 2021″, el autor español es responsable de esta novela repleta de nostalgia y de un enorme homenaje a los padres y abuelos que vivieron la guerra y la posguerra. La historia nos lleva a 1975 y transcurre en un pequeño pueblo que parece ‘vaciarse’ hasta que llega una nueva maestra con sus dos hijos. Cuando una niñera llega a sus vidas, todo parece cambiar: mientras David -el más chico de ambos- tiene que aprender a adaptarse a su nueva rutina rural, ella aprenderá de él todo sobre las cicatrices del cuerpo y las heridas del alma.