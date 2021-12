¿En dónde podés ver Matrix, la película de 1999?

Ya sea porque sos un fanático de primera hora de las películas de las Hermanas Wachowski o que, simplemente, tenés ganas de sumarte a la emoción cinéfila que rodea este estreno, en Argentina existen dos opciones principales para que puedas verla trilogía de Matrix compuesta por: The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (20003).

Keanu Reeves y Hugo Weaving en The Matrix Revolutions Archivo

Con suscripción mensual: HBO Max

Si ya estás suscripto a HBO Max (plataforma que reemplazó a HBO Go y que ahora reúne todos los estrenos de HBO, Warner Channel, Cartoon Network, Cinemax y WB Movies, etc), es súper fácil encontrarlas:

Abrís la aplicación desde tu dispositivo (sea el celular o la tablet) o ingresás al sitio de HBO Max desde el navegador de tu computadora.

Ya logueado, vas al buscador (que tiene el símbolo de la lupita) y simplemente ingresas la palabra “Matrix”. Rápidamente te van a aparecer las tres películas disponibles y listas para disfrutar.

Alquiler online: YouTube

Quizá no lo sabías pero YouTube tiene toda una sección llamada “Movies” en donde, con solo un par de clics, podés alquilar diferentes películas de su catálogo. The Matrix (1999) y The Matrix Revolutions (20003), son dos de ellas: