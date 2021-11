¿De qué se trata The Gilded Age, la nueva serie del creador de Downton Abbey?

Ya sea por sus personajes, el retrato de clases, los imponentes escenarios o los hermosos vestidos, “Downton Abbey” sigue siendo uno de los mejores dramas de época de la televisión y, sin lugar a dudas, el soap opera británico dejó una huella imborrable en la pantalla chica.

Quizá por todo esto es que la noticia de “The Gilded Age” nos emociona muchísimo. Mix de expectativas y las ganas de volver a disfrutar de esa clase de historias, es un proyecto del cual venimos escuchando hace mucho tiempo y que por fin ahora vemos llevado a la realidad.

Foto gentileza de HBO Max

El por qué del título

Así como “Downton Abbey” tomaba su nombre del castillo en donde vivían y/o trabajaban los principales personajes de la ficción, en este caso Julian Fellowes se inspiró en una época muy particular de Estados Unidos. “The Gilded Age” es la forma en que se conoce la era entre 1870 y 1890, en donde se impusieron nuevos modelos financieros que desataron una ola de corrupción política, fraudes y muchísima producción literaria que salió a criticar la situación.

¿De qué se trata?

Llevándonos a Nueva York de 1882, la historia de “The Gilded Age” nos presenta a Marian Brooks, una joven que viajó desde Pensilvania después de la muerte de su padre. En la gran ciudad vivirá con sus ricas tías, quienes están envueltas en una guerra contra sus vecinos, los Russell. Ambas familias poderosas y con recursos, la fricción surge en la diferencia entre los viejos y nuevos ricos.

Foto gentileza de HBO Max

Quiénes forman parte del elenco

Van a reconocer a muchos de los actores que froman parte de la serie. Las tías de nuestra protagonista son, ni más ni menos, que Christine Baranski (”The Good Wife”) y Cynthia Nixon (”Sex and the City”). Marian Brooks es Louisa Jacobson (¡la hija menor de Meryl Streep!) y los Rusells son interpretados por Morgan Spector (”The Plot Against America”) y Carrie Coon (”The Leftovers”)

Sin fecha confirmada en Argentina

HBO Max confirmó que la ficción estrenará en Estados Unidos el próximo 24 de enero -muy cerquita de la premiere de la segunda película de “Downtown Abbey”- pero lamentablemente todavía no tenemos fecha confirmada para Latinoamérica.

Tenemos el primer teaser oficial

Mientras esperamos la confirmación local sobre el estreno de la serie, la cuenta norteamericana de HBO ya compartió el primer teaser: