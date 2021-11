¿Cómo se filman las escenas de sexo en las películas y cuál es el trabajo del coordinador de intimidad?

En los últimos años existen dos los fenómenos que revolucionaron a la industria hollywoodense: por un lado muchísimos trabajadores empezaron a animarse a hablar sobre las situaciones de abuso que se encontraban totalmente naturalizadas y, por el otro, las actrices comenzaron a poner límites sobre sus escenas de desnudez, qué partes del cuerpo estaban cómodas mostrando y hasta cómo estas secuencias debían filmarse.

Y esto se ve reflejado en las noticias que leemos a diario: desde el abuso que sufrió María Schneider por parte de Marlon Brando, los escándalos que rodean series históricas como “Grey’s Anatomy” o cómo -en distintos momentos- varias de las actrices de “Game of Thrones” se negaron a realizar escenas en donde ellas aparecían desnudas o donde contaron que se sintieron poco cuidadas.

Desde un inocente beso hasta la escena de sexo más violenta, a partir del 2017 las producciones sumaron la figura del coordinador de intimidad. Un rol que en el teatro ya existe desde hace mucho tiempo pero que -cada vez más- en el cine y la televisión se convierte un trabajo esencial. Tuvimos la oportunidad de charlar con Marci Liroff (quien hoy está trabajando en “Hightown” de Starz Play y que ha trabajado en “This Is Us” o “From Scratch”) sobre cómo se filman estas escenas y cuál es su papel durante la filmación.

Foto gentileza de Star+ Latinoamérica

Hace relativamente poco empezamos a escuchar esto del “coordinador de intimidad” ¿Cómo se filmaban las escenas de sexo antes?

Marci Liroff. Tenés razón, es bastante nuevo. No empezamos a ‘existir’ si no hasta finales de 2017 y, previo a ese momento, los actores eran dejados solos con la tarea de cuidarse a sí mismos en el set. Entonces, en muchas situaciones, lamentablemente, se aprovecharon de ellos en tanto obligarlos a hacer cosas que realmente no querían. Presionándolos con que no se podía perder tiempo, que todo es dinero y “Estás acá ¿por qué no lo haces? Lo hiciste en tu última película”.

Entonces, todo este nuevo rol gira alrededor del consenso. Pero el verdadero consenso verdadero que, en mi entrenamiento, lo llaman ‘consenso entusiasta’. Lo que significa que el actor -de verdad- emocionado de hacer esa escena, que no está siendo cohercionado o presionado por nadie dentro del set.

Así que antes, no era tan raro que cuando el actor llegaba al set no había una coreografía pautada para estas escenas, no sucedía la charla previa sobre ‘qué sí y qué no’ (por ejemplo “¿Dónde no quiero que me toques?”). Así que ahora todo esto es lo que yo debato con el director y luego con los actores de manera privada, para asegurarme de que no están siendo presionados. Así como estar durante la filmación como una aliada para ellos así como con el director que -aquello que estamos filmando- se ve y se siente real.

Creo que todos reaprendimos qué es el consenso. Lo revalorizamos y hasta incorporamos reglas en situaciones diarias ¿No? En este sentido y volviendo a algo que me comentaste ¿Por qué crees que el rol del coordinador de intimidad es tan importante?

Marci Liroff. Cuando iniciamos a finales del 2017 fue el momento en que el movimiento de #MeToo arrancó y, tanto hombres como mujeres, estaban encontrando su voz alrededor de situaciones de consenso. Algo que intentó terminar con generaciones enteras en donde sus opiniones y voces fueron calladas.

Así que nuestro trabajo hizo clic con eso y la serie que realmente lo inició todo fue “The Deuce” de HBO que tenía lugar en el universo de la pornografía y prostitución. Estaban volviendo al set para su segunda temporada y muchas de las actrices se sentían súper vulnerables, entonces fueron con los productores ejecutivos y reclamaron que haya un aliado durante la filmación de las escenas de sexo. Describieron exactamente qué querían y la producción incorporó a Alicia Rodis quien era una actriz de reparto y hacía este trabajo en teatro (en donde este rol existe desde hace mucho tiempo).

Marci Liroff, coordinadora de intimidad de "Hightown"

En general existen muchas fantasías alrededor de cómo estas escenas se filman ¿Podés contarnos un poco sobre cómo es ese proceso en realidad?

Marci Liroff. Una vez que llegamos al set, ya tuvimos muchísimas conversaciones con todas las personas involucradas en esa escena. Charlé con el director y con los actores cómo será la coreografía y, en términos de desnudez, qué vamos a estar mostrando en esta secuencia de sexo simulado. Y digo “sexo simulado” porque es fundamental que los espectadores sepan que los actores -de verdad- no están teniendo sexo. Aunque parezca real, no lo es.

El proceso de filmación es realmente poco sexy. Lo hacemos ver muy bien, pero es muy poco sensual.

El trabajo del coordinador de intimidad es muy similar a lo que hace el coordinador de dobles. En el sexo simulado, cada movimiento es parte de una coreografía, así que parte de mis tareas es crear la secuencia de los movimientos (para algo que tomé un entrenamiento especial). A veces el director sabe exacto lo que busca y no me necesita en ese sentido, pero estoy ahí para ayudar a crear esa escena y que se sienta real. Entonces, cuando los actores están uno sobre el otro y parece que se están tocando, en realidad hay una sábana de por medio y quizá su entrepierna está más abajo de la pevils de ella y ni siquiera se están tocando.

El secreto está en el ritmo, la coordinación, cómo se miran y la respiración. Estos son los elementos que le dan verosimilitud.

Mientras que debe ser algo súper personal, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos para actores y actrices a la hora de filmar estas escenas?

Marci Liroff. Creo que uno de los desafíos más grandes sucede antes de filmar y pienso que -como actor- te tenés que conocer muy bien a vos mismo. Tenés que saber con qué te sentís cómodo y tenés que ser capaz de articularlo y decirlo. Me he encontrado con muchos actores que no tienen las palabras y cuando llego al set digo “Bueno ¿Dónde te sentís cómodo que te toquen?” y me dicen “¡Oh! Estoy bien, no tengo problemas con esto”. Entonces repregunto “¿Entonces está ok si toca tus genitales?” y es: “¡Oh! No, no, no. Eso nunca sucederá”. Pienso que no terminan de comprender que tienen el poder de hablar y ser realmente específicos sobre lo que sí harían y aquello con lo que no están de acuerdo.

Ahora estás trabajando en “Hightown”. Una serie que no solo tiene muchas escenas de sexo, sino que su protagonista está en una situación bastante complicada de autodestrucción, consumo de drogas y demás ¿Cómo es tu trabajo en esta serie?

Marci Liroff. La temporada tiene 10 episodios y cada uno tiene un director diferente, así que la experiencia fue muy diferente ya que algunos de ellos no me necesitaron tanto y otros buscaron que esté más involucrada. En tanto los actores, ellos no tuvieron un coordinador de intimidad en la primera temporada, así que fue una curva de aprendizaje para todos.

Pero como decís, en esta serie hay muchas escenas íntimas así que creo que fueron los actores los primeros en darse cuenta que mi presencia en el set hacía su vida mucho más sencilla porque -de esta manera- podían dedicarse a su trabajo y relajarse en tanto que ‘todo se viera bien’, que ‘nada se saliera de su lugar’ o mismo que la escena se sintiera real.