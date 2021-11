Dickinson: poesía, vestuario de época y una historia feminista. Te contamos por qué deberías mirarla

Las narrativas con perspectiva de género tuvieron un increíble impulso y -como siempre reflexionamos- aunque todavía existe un largo camino por recorrer, la situación de la pantalla chica cambió muchísimo. Tanto que hoy disfrutamos de historias más diversas que rompen con ciertos arquetipos en la construcción de los personajes y con equipos de trabajo mucho más inclusivos.

Desde Orange is the New Black hasta The Spanish Princess, para también llegar a Dickinson. Una de las primeras series de AppleTv+ que combina personajes reales, con una historia sobre la adultez y la lucha por la igualdad de los derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Dickinson. Foto gentileza de AppleTv+

¿Qué tenés que saber si nunca la viste?

Creada por Alena Smith, la primera temporada estrenó a finales del 2019 y conformó el grupo de ficciones que fueron parte del lanzamiento de la plataforma creada por Apple. Definida como una historia coming of age, es decir, una serie sobre la mayoría de edad, el show combina elementos de los dramas históricos y la comedia para compartir una narrativa de empoderamiento, liberación y lucha por la identidad.

¿Cómo lo hace? Se basa en la historia de una persona real y le suma elementos fantásticos para mostrar su recorrido. En este caso hablamos de la escritora estadounidense Emily Dickinson, una pionera y adelantada en su época que en vida no alcanzó mayor reconocimiento pero -luego de su muerte- se convirtió en una de las plumas más importantes de la poesía norteamericana. Interpretada por Hailee Steinfeld, vemos cómo Emily cuestiona las limitaciones de la sociedad, el género, el amor y la familia.

Con 2 temporadas de 10 episodios cada una, este 05 de noviembre llega su tercera y final entrega, la cual estrena de manera semanal en AppleTv+.

En primera persona ¿Qué nos contaron sus protagonistas?

HAILEE STEINFELD

Interpreta a Emily Dickinson

Llega la temporada final ¿Hay algo que hayas aprendido de Emily en esta tercera entrega?

La verdad es que siento que aprendo de ella de manera constante. Ver por todo lo que pasó en la primera y segunda temporada así como cómo hizo frente a un montón de cosas en esta nueva entrega, me ha enseñado muchísimo. Por eso siempre ha sido una alegría ser capaz de acompañarla en este recorrido y entenderla en las decisiones que la llevan a actuar en cada situación que se le presenta. No hay que olvidar que estamos hablando de alguien que empuja el status quo, los preconceptos y las reglas.

Ahora la vamos a encontrar frente a una familia que está en estado de alerta por la Guerra Civil. En ese contexto ella va a ser quien busque comprender cómo convertirse en cierta luz -o la luz- de esa familia y también de su vida. Luchará por ayudar y colaborar con todo lo que está sucediendo. Lo increíble es que seguirá encontrando la manera de expresar sus pensamientos y sentimientos, teniendo impacto en los otros.

Una de las cosas más impresionantes de la poesía de Emily es que cubre una enorme diversidad de temas. Y la serie va hacia ese lado, porque sus textos nos permiten hacerlo ¡Qué lujo poder hacerlo! ¿Verdad? Explorar qué significa la muerte, la pérdida o el proceso de luto. O cómo es sentirse que nadie te comprende y que sos invisible.

ANNA BARYSHNIKOV

Interpreta a Lavinia Dickinson

La relación entre Emily y Lavinia va evolucionando a lo largo de la historia ¿Qué nos podés contar de esa conexión de hermanas?

Existen fuentes maravillosas en donde aprendemos que, en algún punto, Lavinia encuentra los poemas de su hermana y lucha para que sean publicados. Así como esta carta en donde Emily confiesa que llega un momento en el que se siente sumamente estresada cuando Lavinia deja su lado, aunque sea por tan solo una hora. Mientras sabemos que ese es el destino, la temporada inicia con ellas en una típica relación de hermanas: con Lavinia siempre ‘girando sus ojos’ cada vez que Emily dice algo o Emily en desacuerdo con las ideas más tradicionales de Lavinia.

En esta tercera temporada van a ver como crecen juntas y se acercan. Y para mí esas son las escenas más increíbles porque nos permite ver esa conexión genial entre dos mujeres que son completamente diferentes.

Siento que una de las lecciones más importantes que aprendí junto a Lavinia es que, aún cuando una persona recibe un montón de atención por algún talento extraordinario, no significa que las personas a su alrededor son menos interesantes.

Dickinson. Foto gentileza de AppleTv+

ELLA HUNT

Interpreta a Sue Gilbert

¿Cómo fue explorar la maternidad junto a tu personaje?

Simplemente amo cómo fue escrito todo el arco de la maternidad de Sue, porque su reacción a esto es de verdadera sorpresa. Al principio de la tercera temporada tenemos este hermoso momento en donde ella simplemente se siente bien y feliz sobre su vida, así como emocionada por traer un niño al mundo. Pero la maternidad también llega con un montón de preguntas sobre qué es la familia para ella, qué es lo que desea para su vida, qué quiere para Emily y para Austin. Así que pienso que será muy fácil conectar con las cosas que le suceden durante esta temporada porque se pregunta quién es ella como ser humana, más allá de ser ‘una madre’.

Como actores es un lujo poder trabajar con material en donde nuestros personajes evolucionan tanto y ser capaces de mirar hacia atrás y notar que en cada temporada hay tanta evolución y cambios en sus historias. Me hace sentir muchísimo orgullo por toda la serie.

BLAKE ENSCOE

Interpreta a Austin Dickinson

No sé si lo saben pero Apple nos envío un documento repleto de spoilers de la tercera temporada. Me pregunto ¿hay algo de esta entrega que están particularmente emocionados que los fans vean?

Con esta serie siempre tenemos muchísimas sorpresas en cada temporada pero -debo admitir que- uno de mis episodios favoritos de esta entrega hace uso de la sensibilidad musical del elenco. Van a tener la posibilidad de ver a todos expresándose a través de canciones... y no puedo contarte más. Es un capítulo que tiene mucha alegría pero que también se pone bastante oscuro.

Trabajar en medio de la pandemia fue una experiencia completamente diferente. Todo el mundo estaba usando máscaras, éramos testeados todo el tiempo y, por supuesto, no podíamos juntarnos con todo el equipo como hacíamos antes.

CHINAZA UCHE

Interpreta a Henry

Uno de los puntos más interesantes de la segunda temporada fue cómo la serie construyó no solo la cultura afroamericana sino su alegría ¿Cómo es la experiencia de estar en el centro de este tema?

Uno siente cierta responsabilidad ¿Verdad? Pero lo interesante en esta serie es que permite que estos personajes tengan una perspectiva diferente. Entonces es sobre esa alegría, ese dolor, la familia, el amor... y todo se termina resumiendo en que se trata de seres humanos que tenían buenos días, días malos y todo en el medio. Creo que -a veces- algunas historias que viajan a esta época a veces se olvidan de esa complejidad.

Pienso que la mayor dificultad en una relación es entender cómo crecemos junto a nuestra pareja, y eso puede ser muy aterrador cuando. Siento que en esta temporada tanto Henry como Betty crecen y lo hacen hasta con algo de distancia. Eso hace que nos preguntemos “Ok ¿Cómo se mantendrán juntos?”. Personalmente yo me siento muy inspirado por la evolución de estos dos personajes.

AMANDA WARREN

Interpreta a Betty

¿Qué aspectos de la relación entre Henry y Betty estabas más interesada en explorar durante esta temporada?

Para mí se trató de explorar qué significa trabajar en una unión y en el compañerismo de estos dos personajes. Cómo es poner todo tu esfuerzo ahí, poner tu dinero en donde tu boca está, en decir “Esto no es fácil, es un desafío pero seguimos acá. Sigo creyendo en nosotros, sigo teniendo fé en nosotros”.