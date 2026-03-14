Mucho más que carreras: la F1 apuesta al streaming y el drama para conquistar a nuevas audiencias

La Fórmula 1 estableció desde el inicio el estándar de glamour, celebridad y atractivo masivo en el deporte. Entre quienes pilotaban los autos en el primer gran premio de la historia, disputado en Silverstone Circuit en 1950, había un barón suizo, un príncipe tailandés y un músico de jazz belga. Entre los más de 100.000 espectadores presentes estaba el rey George VI. Lo que alguna vez fue un hobby costoso para caballeros aficionados se transformó con el tiempo en un negocio global del entretenimiento. La última aceleración de la F1 llegó bajo el mando de Liberty Media, un grupo estadounidense de medios.

La nueva temporada comenzó hace una semana en Australia, poco después del estreno de la octava temporada de Drive to Survive, el documental de Netflix sobre la F1. En la pista, la gran pregunta será si el británico Lando Norris puede retener el título o si el neerlandés Max Verstappen logra recuperarlo. Fuera de ella, la duda es si Liberty, que posee la F1 y los derechos comerciales exclusivos del campeonato, podrá mantener el pie en el acelerador de las ganancias. La compañía compró esta marca global ya exitosa al fondo de capital privado CVC Capital Partners por unos US$8000 millones en 2017. Pero entonces, dice Stefano Domenicali, jefe de la F1, el negocio no iba en la dirección correcta.

Desde entonces, el plan fue llevar el espectáculo a una audiencia joven que aún no estaba explotada, para preparar el crecimiento futuro del deporte. Generar contenido fuera de los fines de semana de carrera permite que los fans interactúen con la F1 entre grandes premios y más allá de una temporada que se extiende de marzo a diciembre. Julian McManus, del gestor de fondos Janus Henderson, cree que Liberty ha “entendido la magnitud de la oportunidad”.

Desde que Liberty tomó el volante, los ingresos de la F1 se más que duplicaron hasta llegar a US$3900 millones en 2025. También lo hicieron las ganancias operativas, que alcanzaron US$950 millones. El valor bursátil de la F1 también se disparó, superando los US$21.000 millones. Las tres principales fuentes de ingresos —las tarifas pagadas por los promotores de carreras, la venta de derechos de transmisión y el patrocinio y la publicidad— crecieron con fuerza.

Fuentes de ingresos

Las tarifas de los circuitos aportaron alrededor de US$1000 millones el año pasado. Dieciocho pistas tienen contratos hasta al menos 2030 y pagarán más cada año. Pero, como señala Caroline Reid, de la consultora Formula Money, aquí la F1 empieza a quedarse sin margen de crecimiento. Aunque el número de carreras subió a 24, frente a 20 en 2017, el máximo acordado con los equipos es 25. También será difícil aumentar el número de “carreras lejanas”, en lugares fuera del corazón europeo del deporte, como China o Arabia Saudita. A diferencia de los promotores europeos más orientados al negocio, los gobiernos de esos países están dispuestos a pagar más y absorber pérdidas por el prestigio de organizar un gran premio.

Los derechos de transmisión también se volvieron más lucrativos. Con US$1200 millones, representan la mayor parte de los ingresos. El auge del streaming impulsó la competencia entre plataformas por el deporte en vivo de alta calidad. Sin embargo, las audiencias televisivas de las carreras han caído. En 2019 Liberty reportó 1900 millones de “visualizaciones acumuladas”, pero solo 1600 millones en 2024, la última vez que publicó el dato. La explicación de Domenicali es que la F1 es “más que un deporte”: es una “plataforma de negocios y entretenimiento” donde “la forma de interactuar está cambiando”.

Un acuerdo firmado con Apple para Apple TV+ en octubre, por US$750 millones durante cinco años por los derechos de transmisión en Estados Unidos, ilustra la búsqueda de nuevos seguidores. En un mundo dominado por Instagram y TikTok, la “fragmentación de la distribución” implica que ver una carrera es “solo una parte de algo mucho más grande”, dice Derek Chang, CEO de Liberty. Una nueva generación de seguidores —que no queda reflejada en las cifras de audiencia— es igual de importante para el futuro de la F1.

Algunos fans, tal vez atraídos por Drive to Survive —cuyas primeras siete temporadas suman 1000 millones de visualizaciones según Netflix—, se sienten seducidos por el drama que rodea a la competencia. Tal vez “apenas miren la carrera”, pero quieren saber “qué cenó Lewis Hamilton”, bromea Chang. Parece estar funcionando. La F1 afirma tener ahora una “base global de fans” de 827 millones, un aumento del 60% desde 2018. Incluye 115 millones de seguidores en redes sociales, seis veces más que entonces. Es cierto que, medido por suscriptores, Apple TV está muy por detrás de los principales streamers de Estados Unidos. Pero ofrece “mucho más que eso”, dice Chang.

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El ecosistema de Apple —que incluye noticias, música y retail— también puede expandir el contenido de la F1. Además de financiar F1, una película protagonizada por Brad Pitt estrenada el año pasado, Apple firmó un acuerdo con Netflix para compartir en Estados Unidos las transmisiones en vivo de carreras y la serie Drive to Survive. Esto podría convertirse en un modelo para acuerdos futuros en otros países y, al mismo tiempo, ayudar a construir audiencia en Estados Unidos, el mayor mercado mediático del mundo, donde la F1 todavía es “muy, muy pequeña”, admite Domenicali.

Reimaginar la F1 como una marca de entretenimiento y estilo de vida, que atrae a algo más que fanáticos del automovilismo, parece agradar a los sponsors, que aportan poco más de una quinta parte de los ingresos. El número de socios globales oficiales creció de seis en 2020 a diez hoy. Entre ellos figuran marcas de lujo como LVMH, que habría pagado US$1000 millones por un acuerdo de diez años. Nuevos patrocinadores, como Disney y Lego, reflejan el creciente interés por el público joven.

En busca de una audiencia aún mayor para los deportes motor, en 2025 Liberty pagó €4200 millones (US$4900 millones) por el 84% de MotoGP. El equivalente de la F1 en motociclismo tiene la mitad de los fans y una décima parte del patrocinio. Liberty espera aplicar las mismas estrategias para acelerar el negocio. Reconoce, sin embargo, que —igual que ocurrió al atraer fans jóvenes a la F1— llevará tiempo ver resultados. Como señala Chang, un niño que se cruza con un auto de F1 en una tienda de Lego no está viendo las carreras. “Al menos, todavía no.”