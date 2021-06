Lanzó una app gratuita que ofrece abogados especializados en todo el mundo

Durante años, Silvana Stochetti trabajó como abogada en el mundo corporativo. En un viaje se interesó por las plataformas que conectaban profesionales con usuarios. Así nació la idea de Legalify, una plataforma gratuita de servicios legales que permite conseguir un abogado calificado de manera virtual. El objetivo es romper las barreras geográficas y físicas, y recomendar al especialista indicado para cada situación. La startup ya tiene más de 300 abogadas y abogados que brindan asesoramiento continuo.

¿Cómo lo hizo?

“En 2018 hice un estudio de mercado sobre este tipo de aplicaciones y vi que no había en Argentina. Arrancó como un sueño muy grande y ambicioso”, relata Silvana. Contactó desarrolladores, pero la idea quedó hibernando algunos años. Durante la pandemia, con Tribunales cerrado, Silvana retomó el emprendimiento. “Primero hice una encuesta con Google Forms entre mis conocidos, para ver si la gente buscaría un abogado online. Se la mandé a todo el mundo”, cuenta. Entre los destinatarios estaba Karina Rasic, que se entusiasmó tanto que se hizo su socia. A fines de enero de este año, lanzaron la aplicación en versión beta y en poco tiempo sumaron abogados de distintas partes del país. “Chequeamos que el abogado tenga sus credenciales y a la persona no se le pide nada, solo unos datos muy básicos de registro”, asegura.

Apuntan a crear una herramienta que elimine las barreras. Por un lado, geográficas, como necesitar un abogado en una provincia diferente a la de residencia. Por otro, que la búsqueda no dependa del boca en boca. “Legalify te facilita muchísimo ese primer encuentro. Además, si no estás conforme con el abogado o no te gustó la propuesta, podés elegir otro. Eso con el boca en boca no lo lograrías. Quizás necesitás un especialista en desalojo, pero tu vecino conoce a alguien que sabe de familia. Empieza a una cadena que es complicada de resolver y te hace perder un montón de tiempo”, explica.

El modelo de suscripción

El match entre abogado y cliente es gratis. En la versión beta ni los profesionales ni los clientes tienen que pagar, pero la idea que tienen es, más adelante, implementar un modelo de negocio que implique una suscripción para el profesional. “Después el usuario se pone de acuerdo con el abogado sobre los honorarios. También queremos ser un puente para poder financiar al que no puede pagar”, aclara.

Legalify no solo generó interés en el país, sino que ya se anotaron profesionales de Colombia y Chile, y hasta de Italia. El objetivo de la plataforma es que más gente tenga acceso a la justicia. “Si vos no defendés tus derechos a tiempo, porque no sabés o porque no tenés idea de cómo buscar un abogado, o porque pensás que es caro y no lo podés pagar, tu derecho se extingue, se vence el plazo y no lo podés ejercer nunca más. Generar un impacto positivo en la sociedad es para mí lo que más valor aporta esta app”, afirma Silvana.

Los consejos de Silvana

“Es indispensable asesorarse y capacitarse en emprendedurismo, porque no es lo mismo estar en cargos gerenciales que ser tu propio jefe. Investigá y buscá programas de mentoreo, aceleradoras, fondos de inversión y semilleros, porque hay muchos programas que tienen fondos especiales para mujeres”.

“Asesorate legal y financieramente. Si no, te podés llegar a ahogar en el papeleo y las planillas y meter la pata. Es fundamental patentar la marca apenas empezás”.

“Tejé redes. Cuando hacés alianzas, tu experiencia puede servirle a otros y la de los demás, a vos. Sé generosa, perdele el miedo a que te copien”.

“Tené disciplina y responsabilidad. El día que no tenés ganas de trabajar, tenés que trabajar igual y no desanimarte con los errores que seguramente vas a cometer”.

En números

15.000 dólares fue la inversión inicial

dólares fue la inversión inicial 300 abogados inscriptos

abogados inscriptos 1500 consultas en 3 meses

consultas en 3 meses Planean una inversión de 150 mil dólares en los próximos seis meses para incorporar funcionalidades

en los próximos seis meses para incorporar funcionalidades Están en las 23 provincias del país y CABA