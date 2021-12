¿Qué es Wondermind, la plataforma para mujeres de Selena Gómez con la que busca destigmatizar la salud mental?

Cantante, actriz, productora y escritora, la mayoría de nosotros conocemos a Selena Gómez como una de las tantas artistas que tuvo su primeros pasos en el mundo del espectáculo dentro de la maquinaria Disney. Sin embargo, sobre todo en los últimos años, la actriz de 29 años ha logrado romper con el estigma de los ‘niños Disney’ y no solo forma parte de producciones de gran éxito (el último: “Only Muders In The Building” de Star+), sino que también se convirtió en una de las tantas vocera de la lucha contra la estigmatización de la salud mental.

“Estoy rodeado de personas que se supone que deben guiarme. Algunas lo han hecho y otras no. Me presionan. Hay mucha presión. Tenés que ser sexy, tenés que ser lindo, tenés que ser amable. Tenés que ser todas estas cosas. (...) Me dicen qué ponerme, cómo verme, qué debo decir, cómo debo ser. Hasta hace poco, había cedido a esa presión y perdí de vista quién era. Escuché las opiniones de la gente y probé para cambiar quien soy porque pensé que otros me aceptarían por ello” - Selena Gómez (2014)

Su lucha alrededor de la salud mental

La salud de Selena Gómez fue, durante muchos años, un tema recurrente en los medios de comunicación. Mientras que en 2014 fue diagnosticada con Lopus, en ese momento habló abiertamente sobre los programas en los que participaba y asistencia que estaba recibiendo para trabajar sobre sus trastornos de ansiedad, ataques de pánico y depresión.

“Ya fueran niños o simplemente creciendo en la escuela secundaria más grande del mundo que era Disney Channel, también fueron los adultos los que tuvieron la audacia de decirme cómo debería vivir mi vida. Fue muy confuso para mí, no tenía idea de quién iba a ser, en qué me seguiría convirtiendo” - Selena Gómez (2017)

No fue hasta el 2020 que, en una charla en una serie de transmisiones en vivo que Miley Cyrus hizo bajo el nombre de “Bright Minded”, la actriz contó que le habían diagnosticado trastorno bipolar. En este mismo intercambio fue que dijo que tener el diagnóstico era lo más importante porque ahora sabía qué era lo que estaba pasando: “No me asusta una vez que lo sé. Creo que la gente tiene miedo de eso, ¿verdad?”.

“He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad. He hablado mucho al respecto, pero no es algo que siento que alguna vez voy a superar. No habrá un día en el que piense, ‘Aquí estoy con un lindo vestido ¡Gané!’ Creo que es una batalla que tendré que enfrentar por el resto de mi vida y estoy bien con eso porque sé que me estoy eligiendo a mí misma por encima de cualquier otra cosa” - Selena Gómez (2018)

Se calcula que más de 40 millones de adultos tienen trastornos de ansiedad y alrededor de 17 millones han experimentado depresión.

¿De qué se trata el proyecto Wondermind?

Creada por Selena Gómez, Mandy Teefey (su mamá y CEO de Kicked to the Curb Productions) y Daniella Pierson (CEO de The Newsette), Wondermind será una plataforma que tiene como principal objetivo crear un espacio para -de manera diaria- tener conversaciones sinceras, así como encontrar herramientas físicas, contenido diario y una comunidad de apoyo para mujeres que luchan contrar problemáticas de salud mental.

Según un estudio de 2020 publicado en The Lancet, problemáticas como la ansiedad y la depresión aumentaron en un 25% durante la pandemia.

Disponible a partir de febrero 2022, esta plataforma va a contar con un newsletter diario co información útil e inspiracional, un podcast semanal y herramientas físicas que se han diseñado para ayudarlo a mejorar su bienestar. En cuando el podcast -que va a ser conducido por Teefey- se tratará de una mesa redonda en donde se compartirán charlas con terapeutas, políticos, atletas, maestros, celebridades y expertos en el cerebro.