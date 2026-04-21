Cuáles son las tres frases que dicen las personas pesimistas, según la psicología

Estudios de médicos especialistas en salud mental y psicólogos determinaron que existen tres frases que resumen el estado de ánimo de una persona. En torno a una visión más pesimista de la realidad, cada quien lo demuestra de una manera diferente, aunque hay ciertos patrones que se repiten.

Las personas que no encuentran la felicidad o no se sienten en plenitud suelen repetir tres frases que los identifican a cada momento. Estas expresiones están asociadas a la resignación, falta de control personal y afectan el estado emocional.

Las personas suelen repetir expresiones para marcar su estado de ánimo Imagen de Freepik

La más recurrente de las frases es “nada me sale bien” como una sentencia. Según psicólogos, utilizar esta expresión es generalizar un conjunto de acciones que parten desde una experiencia negativa puntual y se extiende a todas las áreas de la vida.

De esta manera, al enunciar la frase en cuestión, la persona se centra solamente en los disgustos o fracasos que tuvo en la vida, dejando de lado cualquier tipo de logro o avance en otra área.

“Siempre es lo mismo” es otra de las frases negativas que marcan los psicólogos. El uso de este latiguillo contribuye a un estancamiento emocional y personal, reduce la iniciativa a querer modificar el contexto y refuerza la insatisfacción permanente.

Cómo funciona el cerebro de una persona negativa

Por último, otra manifestación que quedó bajo la lupa es “¿Para qué lo voy a intentar si igual va a salir mal?”. Desde una perspectiva científica, esta premisa se vincula estrechamente con el desamparo, un fenómeno documentado por la psicología que describe la parálisis emocional del individuo ante la adversidad recurrente.

Este proceso se desencadena cuando, tras experimentar fracasos sistemáticos, el sujeto internaliza una falta de control sobre su realidad, desistiendo de cualquier intento por modificar su entorno bajo la convicción de que el resultado será invariablemente negativo.