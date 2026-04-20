Gabriel Rolón: “La persona que te ama es aquella capaz de aceptarte con tus debilidades”
El psicólogo analizó la importancia de la vulnerabilidad dentro de las relaciones y destacó de qué manera valorar aquellos gestos que las definen como sentimientos verdaderos
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Vivir en pareja no solo implica el día a día de a dos, sino acompañar en todo momento al otro, desde sus avances hasta sus tropiezos. En este punto, Gabriel Rolón hizo hincapié y analizó el verdadero amor y el gesto profundo que lo identifica.
Durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play), el psicólogo y escritor sostuvo que el verdadero afecto se manifiesta cuando alguien es capaz de aceptar las debilidades ajenas sin juzgar la vergüenza que estas provocan.
“Las cosas que te pasan no solo te angustian, sino que te avergüenzan. Y permitime decir que la persona que te ama es aquella capaz de alojar tus debilidades, de aceptarte con tus debilidades y, si es posible, ayudarte de algún modo a que te duelan un poco menos y exponerte las suyas”, explicó el profesional de la salud mental.
Además, indicó que se trata de una acción recíproca. Si uno ayuda, el otro también puede ayudar. Es un acto de compañía en favor de mejorar el ánimo y el sentimiento de dolor. “Hay allí algo con lo que uno después sí decide si puede o no puede. Nadie es tan omnipotente como para poder con todo. Pero sí, la pareja debe conocerse lo más que pueda para saber dónde le aprieta el zapato al otro”, sostuvo.
De esta manera, Rolón entiende que, al compartir las fragilidades propias, se construye un espacio de apoyo mutuo donde la angustia se vuelve más tolerable. La convivencia saludable depende de conocer íntimamente las inseguridades del otro para ofrecer un consuelo genuino.
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