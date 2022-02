A 17 años de la muerte de Pappo, la opinión de B.B. King: “Era un buen amigo y un gran músico”

Se cumplen 17 años de la trágica muerte de Norberto “Pappo” Napolitano, y a la hora de pensar en los puntos más altos de su trayectoria, la noche del 10 de agosto de 1993 aparece como un mojón inolvidable. En el Madison Square Garden, de Nueva York, B.B. King lo invitó a tocar con todos los honores.

Muchos años después, el 16 de septiembre de 2004, B.B. King cumplió 79 años. Ese mismo día, el periodista uruguayo Enrique Lopetegui pudo cumplir un viejo sueño: entrevistar al Rey del Blues y hablar sobre su relación con Pappo.

B.B. King iba a tocar el 26 de septiembre en el teatro Majestic de San Antonio, Texas, y él me llamó desde algún punto de su gira por Estados Unidos.

Luego hablarían de nuevo (esta vez en persona) en 2005, pocos meses después de la muerte del Carpo. Lo que sigue es un resumen de esos dos reportajes, que serán publicados en Nobody Told Me Nada: Latin Pop, Llama Poop & Other Unexpected Writings, una compilación de artículos en inglés escritos por el autor, radicado en Estados Unidos desde mediados de los 80, entre 1992 y 2021.

Pappo y B.B. King en el Madison Square Garden:

¿Se acuerda de Pappo?

Sí, lo conozco a Pappo. Vino a mi hotel la primera vez que fui a Argentina. Se apareció con una botella de vino y un gran queso.

¿¿Un gran queso??

Sí, un gran queso. Un queso enoooorme, redondo. Desde entonces, lo recuerdo como “The Cheeseman”. Pappo es “The Cheeseman”.

¿Qué tal estaba el queso?

¿Me estás bromeando? ¡Excelente! Los dos: el queso y el vino.

No sé si usted sabe esto, pero usted, de cierta manera, revivió su carrera.

No lo sabía. Pero sé que somos amigos y hemos sido amigos desde que estuve [en Argentina en 1994].

Los años pasan y siempre quedan personas que dicen que, a menos que uno sea negro o, por lo menos, anglo, no puede tocar blues. De una vez por todas: ¿Pueden los latinos blancos tocar blues?

Pappo es un buen guitarrista, un buen amigo y un gran músico. No sé de dónde salen esas cosas, pero creo que, en este mundo, cualquier persona puede aprender cualquier cosa. ¿Sos hispano, verdad? ¡Y aquí estás hablando en inglés conmigo! Si podés hablar en inglés… Yo no puedo hablar en español fluidamente, sólo sé unas pocas palabras. Pero ahí está la prueba: si vos podés hablar en inglés y yo conozco algunas palabras en español, eso significa que cualquier persona puede aprender lo que quiera. Eso contradice lo que esas personas dicen, ¿no? No creo [que los blancos o latinos no puedan tocar blues]. La música es para todos.

Pappo con el camión de gira de B.B.King en Nueva York, agosto de 1993. G. Iguana Records

Usted hizo trizas a otro mito: que tocar “bien” significa tocar “rápido”. Usted siempre hizo énfasis en la precisión y el buen gusto más que en la velocidad.

No soy muy rápido. Simplemente, hago lo que hago. No trato de hacer lo que tú haces o lo que ellos hacen o lo que alguien más hace. Sólo hago lo que hago y trato de hacerlo de la mejor manera que pueda. Stevie Ray Vaughan era muy rápido, y hay muchos hoy — podría mencionarte muchos otros guitarristas — que son extremadamente rápidos y hacen lo que hacen muy bien. Muchas veces deseo poder hacer lo que ellos hacen. Pero debo aceptar el hecho de que yo soy yo y solamente puedo hacer lo que hago. Llega un momento en el que te das cuenta que vos sos vos. No importa quién sea tu ídolo. Te das cuenta de que la mejor versión de tu ser es cuando te dedicás a lo que mejor hacés, y eso es ser vos mismo. Ese es mi consejo para los músicos jóvenes.

Sin dudas, usted es la mayor leyenda viviente del blues y…

[interrumpiendo] Yo diría “con dudas”, porque no lo veo así. [se ríe]

¿Quién, entonces?

Hay tantos… No soy un crítico musical. No podría decirte quién es. Excepto por esto: creo que Eric Clapton es el guitarrista número uno del rock and roll, y toca el blues mejor que muchos de nosotros..

¿Incluso mejor que usted?

Sí. Pero hay tantos guitarristas… Y tantos estilos, como el flamenco. La mayoría de los españoles e hispanos son líderes de flamenco y otros estilos de guitarra. Tengo un amigo en España, no puedo recordar su nombre ahora…

¿Raimundo Amador?

¡Sí, sí! Es fantástico. Lo que quiero decir es: además del blues, hay mucha gente en otros estilos que son excepcionales. Hubo un español llamado Andrés Segovia. Para mí, él es el padre de la guitarra. Nadie es mejor que él. Y dentro de la tradición del blues, en mi opinión nadie es mejor que Muddy Waters y otros en ese nivel. Mucha gente cree que Robert Johnson fue el mejor. No discuto con ellos, pero no estoy de acuerdo. Pienso que [Alfonzo] “Lonnie” Johnson [1899-1970] fue el mejor guitarrista de blues de la historia. Esa es mi opinión. Pero cuando la gente dice que los blancos, hispanos o gente de otros países no pueden tocar blues, es un mito. No es cierto.

***

Casi un año después, hablamos en persona, en el autobús personal de King, antes del concierto que iba a dar en Sunset Station (San Antonio) el 10 de mayo de 2005, casi dos meses después de la muerte de Pappo.

Del autobús salió Willie, su hijo y mánager. Me miró, sonrió, y me dijo “¿Enrique? Vamos. El Sr. King te está esperando”.

B.B. King estaba sentado frente a su computadora, leyendo muy detenidamente una página sobre “Noisy Reptiles”, o algo así. Sonrió y saludó muy dulce y respetuosamente a mi esposa y nos sentamos a hablar.

“Naaaa… No te preocupes por eso”, me dijo cuando le dije que “trataré de ser breve” porque nos habían dado poco tiempo.

Nos ofreció algo de tomar, me regaló una púa con su firma y nos pusimos a hablar.

¿Cuándo se enteró de la muerte de Pappo?

Mucho más tarde, quizás una semana después de que pasó. Algunos amigos me dijeron. Después me mandaron los diarios y me describieron en inglés lo que decían los diarios.

Podemos ponernos sentimentales y decir que “murió en su ley, haciendo lo que le gustaba”, o podemos ponernos prácticos y decir que fue “un terrible accidente”, o podemos decir que cometió un error porque está mal beber y manejar. ¿Quién sabe?

Vos lo dijiste: ¿Quién sabe? Respondiste tu propia pregunta: ¿Quién sabe? Yo no lo sé. No estuve ahí. Lo único que sé es lo que me dijeron mis amigos.

¿Cuál fue su reacción al enterarse?

No voy a hablar mucho al respecto porque era un amigo. Igual que mi hijo, que se está muriendo de cáncer. Puedo decir “Sí, se está muriendo de cáncer y le quedan menos de dos años de vida”, pero no voy a hablar de eso. Pappo era un buen amigo, y a un buen amigo lo extrañás. Pero creo en Dios. Creo que Dios nos lleva cuando [Dios] está listo. Y sin importar lo que el hombre esté tratando de hacer, creo que cuando Dios está listo, nos lleva. ¿Quién soy yo para criticar a Pappo o a cualquier otra persona? Soy simplemente una persona. Y creo que, lo que sea que Pappo haya estado haciendo, estoy seguro de que lo estaba disfrutando. Y si él estaba feliz, yo estoy feliz por él, incluso si a veces hacemos o no hacemos cosas que otros piensen que debemos o no debemos hacer. Pero si alguien hace algo por sí mismo, sin tratar de lastimar a nadie, yo estoy con esa persona. Cien por ciento. Cada hombre debe vivir su propia vida y cada mujer debe vivir su propia vida. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? No somos Dios. No podemos decirle a nadie lo que debe hacer. La gente es crítica. Yo no.

En términos musicales, ¿cómo describiría la técnica de Pappo como guitarrista?

No podría, Pappo es Pappo. Como yo. Yo soy yo. Vos lo describís, ella lo describe, ellos lo describen, pero yo soy B.B. King y toco como B.B. King. Así era Pappo. Por lo menos para mí.