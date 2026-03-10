Día Nacional del Guitarrista: el nacimiento de Pappo y la historia de su último show, marcado por una tregua histórica con Charly García

Este martes 10 de marzo se celebra el Dia Nacional del Guitarrista por uno de los máximos exponentes argentinos: Norberto “Pappo” Napolitano. La fecha no fue elegida al azar, sino que recuerda su nacimiento, un día como hoy pero en 1950 en La Paternal.

Pappo cumpliría 76 años Eduardo Grossman

Día Nacional del Guitarrista: por qué se celebra hoy y cómo fue el último show de Pappo en Cosquín Rock

El Día Nacional del Guitarrista se celebra por el aniversario de cumpleaños de Pappo, nacido el 10 de marzo de 1950. A lo largo de su vida, Napolitano se convirtió en uno de los dioses argentinos de la guitarra, formando su estilo musical al costado de figuras centrales en la historia de la música como John Bonham, de Led Zeppelin, y Peter Green.

A través de bandas como Pappo’s Blues o Riff (entre otras), o su carrera solista, el músico supo dar entidad al rock en la Argentina y es por eso que hoy se lo recuerda con el Día Nacional del Guitarrista.

Pappo, B.B. King y Luis Salinas Gentileza

En su día, muchos recuerdan al guitarrista argentino (que supo compartir escenario con figuras como B.B. King) en una de sus apariciones más destacadas: el 3 de febrero de 2005 en el Cosquín Rock, donde estuvo en el mismo escenario que Charly García. Este fue un recital de suma importancia al ser la última vez que tocó en vivo antes de la trágica noche del 25 de febrero de ese año, donde murió tras un accidente de tránsito.

En el recital, Napolitano fue presentado al igual que en los shows de los grandes músicos de blues en Estados Unidos y comenzó con un setlist que recorrió distintas épocas de su carrera y algunos covers. La gran sorpresa de este show fue la aparición de Charly García (con el cual Pappo no tenía la mejor de las relaciones) para tocar tres temas. Dos de ellos fueron de la autoría del guitarrista y otro de Serú Girán, una de las formaciones de García. Tocaron el blues “Desconfío” donde García se extendió con un solo de piano eléctrico imitando la guitarra, “Popotitos”, de Serú Girán, y "Sucio y desprolijo", un tema blues-rock mucho más pesado.

Pappo y Charly García LA NACION

El video de Pappo y Charly García en el Cosquín Rock 2005

Sucio y desprolijo', Pappo y Charly García en Cosquín Rock 2005

Setlist completo del Cosquín Rock 2005