La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena del hijo de Pappo por violencia de género

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia por la que Luciano Napolitano, el hijo del mítico guitarrista Norberto “Pappo” Napolitano, había sido condenado a la pena de tres años y ocho meses de prisión por los delitos de por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia de arma de guerra.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del máximo tribunal del país. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación de la defensa por inconsistencias formales de la presentación.

Según el expediente judicial, el 21 de noviembre de 2020 Napolitano, de 50 años, “luego de hostigar, humillar y denigrar a su entonces pareja, Mariel Oleiro”, la agredió y amenazó, y, “para hacerlo, esgrimió un arma de fuego tipo revólver calibre 38″.

Además, el 24 de mayo de 2021, cuando Oleiro se encontraba en la casa familiar de Benavídez, en el partido de Tigre, Napolitano “comenzó a hostigarla, humillarla y denigrarla para luego, valiéndose de su condición de género, tomarla del cuello apretándolo fuertemente hasta provocarle dificultad para respirar mientras le refería dichos amenazantes”.

Tras ese ataque, la víctima hizo la denuncia. La investigación estuvo a cargo del fiscal Diego Callegari, quien por esa época era uno de los funcionarios a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género de Tigre.

El revólver que le habían secuestrado al hijo de Pappo

En un acuerdo de juicio abreviado ante el Juzgado Correccional N°4 de San Isidro, Napolitano fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por dos hechos de violencia de género contra Oleiro.

Pero, el 30 de diciembre de 2023, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó la condena. Los jueces Juan Eduardo Stepañiuc y Leonardo Gabriel Pitlevnik absolvieron a Napolitano y ordenaron su libertad.

El Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado recurrieron la sentencia del tribunal de alzada. En diciembre del 2024, la Suprema Corte de Justicia bonaerense hizo lugar a la apelación, revocó la decisión y dejó en pie la condena dictada en primer término.

“De acuerdo al máximo tribunal provincial, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro incurrió ‘en una consideración fragmentaria y aislada que le impidió una visión de conjunto, seleccionando únicamente las pruebas que sustentaban la absolución del acusado, sin confrontarlas críticamente con la múltiple variedad producida en la causa’”, explicaron fuentes judiciales.

La defensa intentó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara la decisión, pero el máximo tribunal rechazó el recurso de queja por incumplimiento del reglamento de la acordada 4/2007, dijeron las fuentes consultadas.