Boom Boom Kid festeja los 20 años de ‘Okey Dokey’ con un show vía streaming

Este sábado 14, en modo streaming, el imparable Boom Boom Kid se animará a surfear la ola de conciertos mono-discográficos, es decir aquellos en los que un artista interpreta un álbum completo y en orden. De su amplia discografía, no eligió al azar: repasará las 22 canciones de Okey Dokey, es decir su primer trabajo post Fun People, que por estos días cumple nada menos que veinte años.

“Vamos a tocar todo el disco, incluso va a estar aquella niña que dice “¡hey boy!” al principio, que es la hija de Álvaro Villagra, el técnico con el que grabamos. La misma, ¡veinte años después!”, se entusiasma BBK, el cantante y productor de mil formatos diferentes, pero siempre en modo hazlo tú mismo. “Lo vamos a presentar tal cual es, en el orden original, no va a faltar ni siquiera la canción ‘Pei Pa Koa’, donde toco solo, y con Villagra en la operación de sonido”.

El concierto, desde el estudio de la banda, comenzará a la medianoche y las entradas se puede comprar a través de este link.

Ya se autorizaron los shows con público, ¿por qué optás por el streaming en este caso?

En primer lugar, porque, si bien no somos una banda masiva tenemos una convocatoria para la que los lugares todavía no están habilitados. Hicimos tres shows cuando se abrió esa posibilidad y las entradas se agotaron en menos de una hora y quedó mucha gente afuera. Además, los costos para un show presencial son altísimos, cuando lo hicimos tuvimos que subir muchísimo los precios de las entradas, muy a disgusto nuestro, porque las cosas hay que pagarlas igual. De esta manera, por otra parte, vamos a registrar el show y en unos meses saldrá en VHS para el que lo quiera ver.

¡¿Dijiste VHS?!

¡Claro, está buenísimo! La filmación la hicimos con un amigo, Bandini, alias DJ Zurita. A los dos nos gusta mucho ese formato del videocassette, las cajitas, la estética del contenido, todo muy al estilo de Target Video (nota: productora undeground legendaria de San Francisco que publicaba en VHS videos de bandas punks como Deak Kennedys y The Damned). Será una tirada muy limitada. Al final, el olvidado Tomata Do Plenty (nota: el cantante de la oscurísima banda punk de Los Angeles The Screamers) tenía razón: en el futuro, todo será a través de una pantalla.

¿También están trabajando en música nueva?

De a poco vamos preparando el disco nuevo. Ya sacamos un primer single, como adelanto: “Estado de Si, Tio”, con coros de Uki Goñi, de Los Helicóperos (nota: banda pop argentina de los 80), y vamos a lanzar el segundo single el 21 de septiembre. Estoy haciendo mil cosas, como siempre, incluso edito un fanzine mensual, que sale siempre con un vinilo…

¿Qué significó Okey Dokey para vos en aquel momento?

Fue un nuevo comienzo, un “largamos”, luego de la terminación de un ciclo. Y a la vez fue una continuación de esta hermosa locura en la que vivo metido, de poner color donde no hay. Ese Okey Dokey significó “dale que está todo bien”, para mí mismo: Okey Dokey, sé vos, no más.