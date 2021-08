Viaje a lo mejor del rock psicodélico en los 60

El segundo episodio de la segunda temporada del podcast Discos esenciales, de Rolling Stone, propone un viaje para espíritus melómanos a la historia detrás de los mejores discos del rock psicodélico en los años sesenta. El recorrido incluye clásicos absolutos de The Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Who y Beach Boys, joyas menos conocidas de Love, The Zombies y Byrds, así como también rarezas de grupos como The United States of America, Electric Prunes y Bottom Toes.

LA NACION