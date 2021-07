Discos esenciales: las grandes películas que nadie debería dejar de escuchar

El primer episodio de la segunda temporada del podcast Discos esenciales, de Rolling Stone, repasa las mejores películas de temática rockera en la historia del cine: desde Submarino Amarillo (The Beatles) hasta la reciente ganadora del Oscar, Sound of Metal, pasando por Tommy (The Who) y Wayne’s World. Junto con músicos y críticos invitados como Flavio Cianciarulo (Los Fabulosos Cadillacs), Kevin Johansen, Lula Bertoldi (Eruca Sativa), Juanchi Baleiron (Pericos), el equipo de la revista revive grandes escenas y reescucha algunas bandas de sonido indispensables.

