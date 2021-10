Cómo suena ‘Siervo’, el último disco de Palo Pandolfo

Track 1 - “Doble Corazón”: Suena un ritmo marcial con la guitarra marcando el tiempo. “No tengo casa…, toda mi vida en una flor”. Palo Pandolfo rapea, habla de “la luz naranja, de la sanación”. Tiene un eco confesional a “Sangre”, aquella canción bandera de Los Visitantes pero llevada a 2021 con una carga emocional que casi asfixia.

Track 2 - “Párpados”: Acompañado por Fito Páez. El rosarino la escuchó y quedó fascinado. “Sale a reptar por América”, canta Palo y la explosión pop también puede ser acústica.

Track 3 - “Ovni”: Suena Lulo en violoncelo, y Palo flota en una melodía que habla sobre la Luna y la libertad. La canción se revela en varias melodías y las cuerdas acarician al cantor místico. “Ovni” tranquilamente puede dialogar y competir con “Desarma y sangra”, de Charly García.

Palo Pandolfo Leo Vaca - S-Music

Track 4 - “El alma partida”: Tiene una clave rítmica del afro-pop y fue el primer adelanto de Siervo, tal vez el mejor reflejo sin oportunismo ni golpes bajos del daño y el dolor en tiempos pandémicos. Aquí Palo adelantaba la sonoridad del disco, acústico. “Nació a partir de retomar la frase de un poema que escribí hace un tiempo”, dijo el músico.

Track 5 - “La idea”: Suena como a un tema perdido de Paul McCartney, etapa Wings. Pura cadencia y dulzura. Palo toca todos los instrumentos, guitarra, batería y percusión. “Acá va a cantar Mora Navarro”, dice Belvis.

Track 6 - “El viento”: Un motivo folclórico con aires de chacarera y toques psicodélicos. Palo enumera todo lo que se llevó el vendaval, la tristeza de la letra no gana la pelea porque el groove domina a la canción. Aún falta agregar la voz de Sofía Viola y un arpa de voz a cargo de Daniel Melingo.

Track 7 - “Endemoniado”: “Ando siniestrándome, cosas que no quiero hacer”, canta Palo y luego dice “me elevo y no puedo ver, no quiero ver”. Suena despojado y la canción es una de las mejores baladas confesionales que haya escrito Pandolfo.

Track 8 - “Tu amor”: La idea de Belvis es retomar la primera versión del tema, sin guitarras eléctricas ni voces invitadas. Volver al espíritu Tanguito que tenía originalmente, con el tambor prestado a The Meters.

Track 9 - “Fe”: Suena a Ritual criollo. Es una de las primeras canciones que nacieron de la alianza Belvis-Pandolfo. Todavía le falta una mezcla, aunque la letra tiene algo de suave himno combativo: “La fe es una estrella”, dice.

Track 10 - “Madrigal”: “La compuso en una de las clases con el Performer, cuando llegué a la casa me dijo: ‘Hice un réquiem para un pibe que murió en Moreno’”, dice Belvis. La canción sigue la línea de “Barro tal vez” e incluye el sonido de unos grillos como aquella grabación de Luis Alberto Spinetta en Parque Leloir. “Son tomas de cinco minutos de grabaciones de grillos. Él me decía que eran los mismos grillos, 40 años después. Fue de las cosas que cuando murió dije: ‘¡No me dio el audio de los grillos!’. Y busco nuestro chat con Palo, y decía: ‘Van los grillos’. Fue lo último que tuvo que hacer y lo hizo”.

Track 11 - “Humo al aire”. Por una cuestión mística, Palo quería que fuesen 11 temas y la carga se percibe en la letra, llena de mensajes no tan ocultos: “Como pavo real floto en cadencias atmosféricas”. Se escucha una armónica a cargo del padre de Don Cornelio. “Me contó que era armoniquista en los 80, pero que en aquella época era mal visto en el ambiente punk y dejó de tocar”, dice Belvis.