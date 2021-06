Especial TV. De ‘Los Simpson’ y ‘Seinfeld’ a ‘Veep’ y ‘Brockmire’: cuáles son las 50 mejores sitcoms de la historia

50 NewsRadio / 1995-99

Esta serie es la gema olvidada de su época, una comedia tan inteligente como tonta que no logró ganarle a The Single Guy ni a Veronica’s Closet para tener un lugar junto a los gigantes como Friends o Seinfeld. Pero en su mejor versión, NewsRadio y su maravilloso elenco (con Dave Foley, Stephen Root, Maura Tierney y el fallecido Phil Hartman) eran tan graciosos como cualquier sitcom de la época, y quizás más.

49 Barney Miller / 1975-82

Una sitcom de un policía desprolijo con Hal Linden en el papel de un hombre sano en una ciudad cada vez más loca. La unidad diversa de oficiales malhumorados de Barney (entre otros, Ron Glass, Abe Vigoda, Jack Soo y Steve Landesberg) apenas sale de la oficina, y en general no hacen más que papeleos, ofreciendo uno de los retratos más realistas del trabajo policial en la televisión. También uno de los más graciosos.

48 The Jeffersons / 1975-85

El mejor de muchos de los spinoffs de All in the Family fue una vidriera para Sherman Hemsley. En el papel de George Jefferson, el ex vecino de Archie Bunker que se mudó con su esposa Louise (Isabel Sanford), también conocida como Weezy, a un departamento de lujo en el cielo, Hemsley hace alarde de su genio cómico en cada escena. Pero el programa entendió que George no era tan poderoso como pensaba.

47 The Fresh Prince of Bel-Air / 1990-96

Esta es la historia de cómo Will Smith pasó de rapero a ícono, en el papel de un chico de pueblo que se ajusta a la vida con su tío rico Phil (James Avery) y su primo aburrido Carlton (Alfonso Ribeiro). Aunque no tuviera experiencia en la actuación más allá de los videos musicales, Smith fue un talento natural desde el minuto uno.

46 The Good Place / 2016-20

Más que una comedia se trató de una épica metafísica sobre la forma ideal de vivir la vida, y la vida después de la muerte. Eleanor (Kristen Bell) y sus amigos se esfuerzan por reparar el cielo y la tierra, con tantas subtramas que darían miedo a otras series. Además, The Good Place era increíblemente inventiva a la hora de retratar lo mejor y lo peor de la humanidad.

45 Broad City / 2014-19

Una comedia de amigas millennials, creada y protagonizada por Abbi Jacobson e Ilana Glazer, era tan aguda como dispersas eran sus heroínas. En una época en la que muchas “comedias” apenas apuntaban a que el espectador sonriera, Broad City generaba risotadas grandes con una mezcla de payasadas, locura y obscenidades sin tapujos.

44 Veep / 2012-19

Esta sátira política mordaz de Armando Iannucci trataba los insultos como armas letales, tanto los proferidos por la cobarde vicepresidenta devenida presidenta Selina Meyer (Julia Louis-Dreyer, en la cima de su gloriosa carrera en las sitcoms) como por los muchos charlatanes de su administración. ¿Se acuerdan de cuando al tosco Jonah (Timothy Simons) le dijeron “el Molestador de Nubes”?

43 Brooklyn Nine-Nine / 2013- actualidad

¿Puede seguir siendo graciosa una sitcom progresista de policías en la época de Black Lives Matter? Lo sabremos la próxima temporada. Pero no va a disminuir los tontos placeres de los años previos, en los que el detective juvenil Jake Peralta interpretado por Andy Samberg, y el robótico capitán Holt de Andre Braugher, sacan lo mejor (y lo peor) de cada uno.

42 Brockmire / 2017-20

El genial actor de voces de Los Simpson Hank Azaria prestó sus cuerdas vocales para Jim Brockmire, un presentador de béisbol desafortunado que intenta volver luego de años de desenfrenos humillantes. Jim narra su propia vida tragicómica, y la voz de Azaria jamás fue más graciosa y más humana.

41 Los reyes de la colina / 1997-2010

Una comedia animada sobre el vendedor de propano Hank Hill (el cocreador Mike Judge), que está convencido de que el mundo se va al infierno y lo mejor que puede hacer es cuidar su jardín y a su familia inmediata, en ese orden. Pamela Adlon hizo un trabajo de voces adorable en el papel de Bobby, el hijo de Hank aspirante a cómico.

40 Review / 2014-17

El “reseñista de la vida” de Andy Daly Forrest MacNeil debe diseccionar y calificar lo que sea que le pide su audiencia de ficción: desde comerse 15 panqueques de una hasta divorciarse de su esposa. La serie muestra el impacto de cada reseña en la psique de Forrest hasta que la simple idea de que haga cualquier cosa ya se vuelve penosamente graciosa.

39 Black-ish / 2014- actualidad

La cima de la nueva ola de sitcoms familiares de ABC con miradas frescas. En este caso, el publicista rico Dre Johnson (Anthony Anderson) teme que su familia no sea lo suficientemente negra en un mundo de cada vez mayor complejidad racial. Creada por Kenya Barris, es tan inteligente como absurda.

38 Friends / 1994-2004

El fenómeno que convirtió en estrellas a Jennifer Aniston y el resto del elenco eclipsó los méritos del programa, pero en realidad Friends es una buena comedia, en especial gracias a la química indudable entre sus seis protagonistas. La idea de que los amigos son la familia que uno elige es poderosa, y más aún con amigos como estos.

37 Bob’s Burger / 2011- actualidad

Esta comedia familiar animada sobre una cuchara sucia al borde de la calamidad pasó de ser un programa para pocos inspirado en Los Simpson y Padre de familia a un imperio irresistible en derecho propio. Y Bob (H. Jon Benjamin) se transformó en uno de los mejores hombres hétero de la televisión.

36 Sex and the City / 1998-2004

Tan crucial para el ascenso de HBO como Los Soprano, esta serie empezó como una antropología social algo torpe y terminó siendo un drama puro, en especial en relación a la búsqueda de amor verdadero de Carrie (Sarah Jessica Parker). Pero entre medio era un festín de juegos de palabras banales, romance y amistad, y conversaciones sin tapujos sobre el esperma raro y otros detalles de la vida de la gente soltera.

35 Everybody Loves Raymond / 1996-2005

En la época de Seinfeld y Friends, Phil Rosenthal se puso clásico con una comedia sobre una familia en un suburbio inspirada en su vida y la de la estrella Ray Romano. Cada episodio contaba una historia diferente (en general acerca de Ray y su esposa peleándose con sus padres o su hermano) que transformaba algo pequeño (una valija que nadie mete en el armario) en un símbolo de un problema mayor.

34 Bob Esponja / 1999- actualidad

¿Quién vive en un ananá bajo el mar? El héroe del programa infantil surrealista más adorable de la historia. Bob Esponja es ridículo en el mejor sentido, pueden pasar cosas extravagantes en cualquier momento, pero siempre tienen algún sentido en las reglas elásticas del mundo maravilloso creado por Stephen Hillenburg.

33 Better Things / 2016- actualidad

En esta serie levemente autobiográfica de Pamela Adlon acerca de ser madre soltera hay historias, pero lo que más importa es la sensación general, la calidez y la autenticidad palpables en cada escena. Better Things no recibió el mismo elogio que otras comedias dramáticas del boom de fines de los 2010, pero es una gema absoluta.

32 The Golden Girls / 1985-92

Cuatro señoras mayores picantes viven la vida loca en una casa de Miami: Dorothy, la inteligente (Bea Arthur); Rose, la distraída (Betty White); Blanche, la bomba sexual (Rue McClanahan); y Sophia, la madre siciliana de Dorothy interpretada por Estelle Getty. Reunidas cada noche alrededor de la mesa, comparten tortas y padecimientos, en especial con los hombres solteros. Como se lamenta Dorothy: “El problema de salir con un tipo con respirador artificial es que siempre tenés que ir a su casa”.

31 Fawlty Towers / 1975-79

Esta obra maestra de John Cleese después de los Python introdujo al mundo a Basil Fawlty, el dueño de hotel más nervioso de Inglaterra, y la encarnación de las aspiraciones de clase británicas venidas a menos por una hospitalidad dispéptica. Chefs borrachos, ratas, una esposa que se queja, un mozo tonto (“¡Manuel!”), artistas del engaño, invitados groseros; era Basil contra el mundo. Y en el caos coreografiado de los 12 episodios de la serie, ganaba siempre el mundo.

30 The Office (Reino Unido) / 2001-03

La creación de Ricky Gervais y Stephen Merchant fue eclipsada por la duración y la popularidad de la remake americana, pero era mucho más consistente y clara acerca de la tiranía de su jefe, David Brent (Gervais), sobre empleados como Tim (Martin Freeman) y Dawn (Lucy Davis). Su estilo de documental falso tuvo una enorme influencia en la comedia moderna.

29 It’s Always Sunny in Philadelphia / 2005- actualidad

Una comedia increíblemente inteligente sobre gente increíblemente estúpida. Rob McElhenney creó Sunny como una vidriera para él y sus amigos Glenn Howerton y Charlie Day. Catorce temporadas después, el abordaje irreverente del humor de actualidad sigue siendo extrañamente gracioso, en un momento en que muchas otras comedias se han quedado sin nafta.

28 Malcolm / 2000-06

Un tremendo sistema para hacer reír, gracias a actuaciones de genios de la sitcom familiar como Jane Kaczmarek y Bryan Cranston. En un momento en que el formato estaba por morir, Malcolm tuvo un gran éxito con cámara única y sin risas pregrabadas. Les abrió el camino a Arrested Development, Scrubs y The Office, entre otras.

27 Louie / 2010-15

La creación de Louis C.K. es la comedia más influyente de la última década, por su abordaje autobiográfico y lo impredecibles que podían ser las historias semana a semana. También es radiactiva, ahora que se reveló que C.K. ha sido un abusador sexual serial, un comportamiento que da otra perspectiva a la mirada curiosa y empatica de Louie y la transforma en una pose hipócrita.

26 The Bob Newhart Show / 1972-78

Newhart fue una leyenda del vinilo con sus exitosos discos de los 60 con monólogos cómicos. (Es el único comediante que ganó un Grammy como Mejor Artista Nuevo). Pero la pegó aún más en la televisión como un psicólogo impasible casi tan neurótico como sus pacientes. La MVP es Suzanne Pleshette como su esposa Emily, en uno de los matrimonios más cool e inteligentes de la televisión de los setenta.

25 Atlanta / 2016-la actualidad

La serie de Donald Glover sobre un chico que deja la universidad y se vuelve manager de su primo rapero (el hilarante Brian Tyree Henry) está ambientada en un pequeño sector de la escena del hip-hop de Atlanta, pero las posibilidades del programa son infinitas. Puede ser una farsa un día y una tragedia al día siguiente, y adoptar con maestría cualquier tono o perspectiva en el camino.

24 Community / 2009-15

Una comedia de universitarios marginales se transformó en una celebración metaficcional de la experiencia de mirar televisión y amarla, mientras ofrece un pastiche raro e inteligente de nuestra cultura pop, desde concursos de paintball estilo película de acción hasta un homenaje a My Dinner with Andre con personajes con disfraces de Pulp Fiction.

23 The Office (Estados Unidos) / 2005-13

Es raro pensar que esta serie acabó siendo tan gratificante. Hay partes que son difíciles de aguantar, como si estuviéramos atrapados con Jim (John Krasinski), Pam (Jenna Fischer) y el resto de la Dunder Mifflin Paper Company, obligados a padecer a su jefe incompetente Michael Scott (Steve Carell) con ellos. Pero su larga popularidad es una medida de lo humana y universal que puede ser la comedia.

22 South Park / 1997-la actualidad

Bienvenidos a South Park, un pueblo emblemáticamente estadounidense repleto de chicos bocasucias como Stan, Cartman, Butters, Kyle, Wendy y el siempre fallecido Kenny. Trey Parker y Matt Stone lograron mantener a sus dibujitos extravagantes, ofensivos y caóticos durante casi 25 años sin ofrecer ningún valor social como compensación. Un logro histórico, ¿mmmmkay?

21 Fleabag / 2016-19

Adaptando su obra teatral sobre una mujer que elige mal en sus relaciones con amigos, familia y amantes, Phoebe Waller-Bridge transformó el viejo truco de hablarle directo al público en un arma. Su personaje nos habla a nosotros porque nadie más la escucha, lo que puede ser gracioso pero también devastador, en particular en la genial segunda temporada.

20 BoJack Horseman / 2014-20

BoJack es el relato de una estrella de sitcom venida a menos que lastima a todo el que se cruza en su camino, y también una gran sátira de Hollywood y los muchos antihéroes que acoge, tanto fuera como dentro de la pantalla. También fue un examen sincero y cada tanto devastador de lo que mueve a esos antihéroes, aunque en este caso se trate de un caballo antropomórfico animado.

19 Roseanne / 1988-97

Pocas series han sido tan inteligentes a la hora de retratar los desafíos de vivir en Estados Unidos cuando falta el dinero. Liderada por la matriarca picante y firme de Roseanne Barr, la comedia se enfocaba en las dificultades financieras de la familia de clase trabajadora, pero también hacía reír con sus peleas. También es uno de esos extraños programas cuyo revival (ahora se llama The Conners, tras la salida de Barr por unos tuits racistas) tiene sentido, ahora que los tiempos difíciles son aún más difíciles.

18 30 Rock / 2006-13

Tina Fey decidió que TGS, el SNL de ficción de su personaje guionista Liz Lemon, no era demasiado bueno. Y sin el peso de tener que crear sketches falsos convincentes, Fey puso su energía en que el propio 30 Rock fuera una carta de amor envenenada a la televisión, los actores, las corporaciones estadounidenses (representadas por Jack Donaghy, el personaje de Alec Baldwin) y más.

17 Taxi / 1978-82/1982-83

Taxi es una comedia versátil sobre taxistas que esperan que sus sueños se hagan realidad. Por momentos profundizaba con personajes realistas como Alex, de Judd Hirsch, y por momentos con retratos de trazo más grueso como Jim, el quemado sesentoso de Christopher Lloyd y el cruel Louie, de Danny DeVito. En sus mejores momentos, el programa hacía cosas inesperadas, y le sacaba risotadas a Alex y lágrimas a Jim.

16 The Cosby Show / 1984-92

Es muy difícil separar el arte (es decir, una sitcom reconocida por haber salvado el género y cambiado actitudes acerca de las familias afroamericanas) del depredador sexual serial que la inspiró. The Cosby Show, protagonizada por Bill Cosby y en parte basada en su vida, no debe ser olvidada, aunque sus crímenes hacen que sea imposible ver la serie hoy.

15 Arrested Development / 2003-06/2013-19

Ninguna sitcom usó tantos ni tan buenos chistes prolongados como esta sátira sobre la caída de una generación de ricos. Desde bailes de pollo hasta el Blue Man Group, las referencias internas podían hacer que Arrested fuera impenetrable para los recién llegados, pero un placer para aquellos que la empezaron a ver antes de que Michael (Jason Bateman) se diera cuenta de que había dinero en el puesto de bananas.

14 The Andy Griffith Show / 1960-68

¿Hay un personaje más gentil y agradable en toda la televisión que el sheriff Andy Taylor de Griffith, un viudo que cría a su hijo Opie (Ron Howard)? Esta sitcom fue el primer programa donde no pasaba nada, y en el que el encanto sencillo de Griffith y la vida de pueblo chico de Mayberry habrían sido atractivos incluso sin la energía cómica de Don Knotts, el incompetente Barney Fife, de Andy.

13 Frasier / 1993-2004

El mejor spin-off de la historia. Al mandar a Frasier Crane (Kelsey Grammer), el psiquiatra malhumorado de Cheers, a su Seattle natal (y al rodearlo de colegas imperturbables, como Peri Gilpin en el papel de Roz, compañeros de departamento excéntricos, como Jane Leeves haciendo de Daphne, y parientes difíciles, como David Hyde Pierce en el papel del hermano Niles y John Mahoney en el de su padre Martin) Frasier usó la afectación del personaje del título para piezas cómicas que eran tan intelectuales como chabacanas.

12 Curb Your Enthusiasm / 2000-actualidad

Esencialmente Larry David relanzó Seinfeld en un mundo alternativo en el que él hacía de George, solo que más rico sin el más mínimo temor de las consecuencias sociales. Seinfeld era más consistente y revolucionaria, pero en su mejor versión, como el capítulo “Palestinian Chicken”, ¿no es Curb más graciosa que Seinfeld en su pico (“The Contest”)? Nos inclinamos por Curb.

11 The Dick Van Dyke Show / 1961-66

Carl Reiner agarró su experiencia como actor y guionista de Your Show of Shows, el programa de variedades de Sid Caesar de los 50, le agregó a la estrella de Broadway Van Dyke y a la ingenua Mary Tyler Moore, e hizo magia. The Dick Van Dyke Show fue la primera comedia sobre un espacio de trabajo, y su mezcla de payasadas, juegos de palabras y sofisticación reverbera en incontables programas de hoy.

10 The Larry Sanders Show / 1992-98

Tras docenas de apariciones como invitado en lo de Johnny Carson, Garry Shandling tenía un conocimiento de primera mano del negocio de los programas de “late night”. ¿Quién mejor que él para transformar una comedia sobre un conductor de un programa de “late night” neurótico y narcisista en una sátira del género, con celebridades haciendo de versiones desagradables de sí mismas? El propio David Letterman le dijo a Shandling: “Este programa es como cada día de mi vida”.

9 Parks and Recreation / 2009-15

Al principio, Leslie Knope, la funcionaria civil de Amy Poehler, parecía una prima ingenua de Michael Scott de The Office. Pero los creadores de Parks (veteranos de The Office) Greg Daniels y Michael Schur se dieron cuenta de que los otros personajes debían reaccionar al entusiasmo exagerado de Leslie no con irritación sino con maravilla. Y la diferencia fue clave. La calidez de las relaciones de Leslie con sus amigos hace que se pueda ver Parks una y otra vez y reírse a carcajadas con uno de los elencos más profundos de la historia de las sitcoms.

8 The Honeymooners / 1955-56

La cocina del edificio del volátil chofer de ómnibus Ralph Kramden (Jackie Gleason) y su desilusionada esposa Alice (Audrey Meadows) podría haber sido el escenario para una obra teatral trágica sobre gente desesperada luchando contra la pequeñez de su vida. Pero en The Honeymooners lo usaron para ambientar las ridículas interacciones entre Ralph, Alice y sus vecinos Ed y Triste Norton. Gracias a sus actuaciones geniales, cada chiste es como un alivio para las penosas circunstancias de Ralph y Alice.

7 The Mary Tyler Moore Show / 1970-77

Moore inventó un nuevo arquetipo para la televisión en los 70: una mujer soltera en la gran ciudad, donde va a tener éxito después de todo. A su lado había un elenco estelar, que incluía a Valerie Harper como Rhoda, la mejor amiga de Mary, y Ed Asner, Betty White, y Ted Knight como colegas en su canal de noticias en Minneapolis. El momento más icónico: Mary se esfuerza por no reírse en el funeral del payaso Chuckles.

6 M*A*S*H / 1972-83

A lo largo de 11 temporadas ambientadas en la Guerra de Corea, M*A*S*H era varios programas en uno: una farsa anti-establishment a la manera de la película de Robert Altman que la había inspirado, luego una sitcom más liviana, y finalmente una comedia dramática sobre las secuelas de la guerra en médicos como Hawkeye, de Alan Alda. Fue con este último tono que M*A*S*H nos dio su emocionante final, que sigue siendo el episodio más visto en la historia de la televisión aún hoy.

5 All in the Family / 1971-79

Norman Lear empezó una revolución de comedias de actualidad con este programa sobre el patriarca conservador Archie Bunker (Carroll O’Connor) que se pelea con su yerno liberal (Rob Reiner). Archie era racista, machista y homofóbico, y un test de Rorschach que determina quién es tu héroe y quién tu villano según tu inclinación política. Lear llevó temas de actualidad y un humor crudo al horario central, despejando el camino para que los ejecutivos de la televisión y los espectadores empezaran a aceptar a los antihéroes.

4 I Love Lucy / 1951-57

El programa más influyente e imitado de la historia del medio. Las productoras y estrellas Lucille Ball y Desi Arnaz inventaron la sitcom de cámaras múltiples y la idea de grabar episodios para la posteridad. Cuando le agregás esas innovaciones a lo maravillosas que parecen algunas piezas como Lucy y Ethel en la fábrica de chocolate aún décadas después (y si bien las políticas de género no envejecieron muy bien, con la ama de casa Lucy siempre pidiéndole perdón al paternalista Ricky), pocas comedias están a su altura.

3 Seinfeld / 1989-98

Las frases de Seinfeld se metieron tanto en el uso cotidiano que casi consumen el legado del resto de la serie. Quizás sea porque una de esas frases, “un programa sobre nada”, subestima lo que Seinfeld hacía de manera tan brillante. Jerry Seinfeld y Larry David se obsesionan sobre fenómenos banales, pero con mucha precisión cómica, en particular en el modo en que las diferentes historias se chocan al final de cada episodio. Es un regalo que no se acaba nunca.

2 Cheers / 1982-93

¿Lo van a hacer o no? Esa simple pregunta animó la mejor sitcom de la historia e inspiró a incontables otras, en la que la camarera pretenciosa Diane (Shelley Long) y el barman lisonjero Sam (Ted Danson) desarrollan un coqueteo histórico. Cuando Long dejó para dedicarse a las películas y llegó Kirstie Alley en el papel de la caótica Rebecca, Cheers pasó a ser una comedia grupal, compensando con chistes lo que había perdido con la química entre Long y Danson.

1 Los Simpson / 1989-la actualidad

No hay dudas. Algún personaje como el dueño de la tienda de cómics de la serie criticarían la segunda, tercera y ahora cuarta década de la comedia, pero para nosotros no hay dudas. Hay más material bueno en esas temporadas más nuevas de lo que te imaginás. Además, los primeros diez años de la serie cubren tanto en términos de temas, estilo y densidad de humor que el resto no importa. Al mismo tiempo una comedia de familia y una sátira social, el programa nos regaló un meme para casi cualquier situación que te puedas imaginar (Homero desapareciendo en un arbusto, el Viejo que le Grita a la Nube). Al principio, Los Simpson fue condenada por los conservadores como una atrocidad que destruiría la civilización occidental. Pero en realidad ningún programa sería un mejor documento de cómo era la civilización a ambos lados del cambio del milenio.