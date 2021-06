Roger Waters respondió a un pedido de Facebook para usar su música: “No seré parte de esta mierda, Mark Zuckerberg”.

En un evento público a favor de Julian Assange, Roger Waters le contó a la prensa que Facebook le solicitó permiso para usar el clásico de Pink Floyd de 1979 “Another Brick in the Wall, Part 2” para una publicidad de Instagram.

“Llegó esta mañana [la propuesta], con una oferta por una enorme cantidad de dinero”, dijo Waters. “Y la respuesta fue ‘Andate a la mierda. De ninguna maldita manera’”. “Solo menciono esto porque este es un movimiento insidioso de ellos para apoderarse de absolutamente todo”, continuó. “No seré parte de esta mierda, [Mark] Zuckerberg”.

Consultada por Rolling Stone, Facebook no quiso hacer comentarios sobre el tema.

Durante el evento, Waters leyó una carta que, según él, provenía de Facebook. “Queremos agradecerle por considerar este proyecto”, leyó. “Creemos que el sentimiento central de esta canción sigue siendo tan frecuente y tan necesario hoy, lo que habla de lo atemporal que es el trabajo”.

“Y, sin embargo, quieren usarlo para hacer que Facebook e Instagram sean más poderosos de lo que ya son”, respondió Waters a la plataforma, “para que pueda continuar censurándonos a todos en esta sala y evitar que esta historia sobre Julian Assange salga a la luz para que el público en general pueda decir: ‘¿Qué es esto? No. No lo queremos más‘”.

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo — La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021

Waters terminó su intervención al mencionar FaceMash, el sitio web anterior a Facebook que Zuckerberg creó en Harvard en 2003 para comparar la apariencia de las mujeres en el campus. El incidente fue dramatizado en la película de 2010 The Social Network. “¿Cómo este pequeño capullo que empezó como ‘Ella es bonita, le daremos un cuatro de cinco, es fea, le daremos un cuatro de cinco’, cómo le dimos algo de poder?” preguntó el músico. “Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo”.

Waters también arremetió recientemente contra su ex compañero de banda de Pink Floyd, David Gilmour, por supuestamente bloquear su acceso a las cuentas de redes sociales del grupo y vetar notas para el box set de Animals. Actualmente, Waters está trabajando en un libro de memorias, donde finalmente compartirá su versión de la historia de Pink Floyd.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición web de Rolling Stone Estados Unidos.