Indio Solari: “La derecha me acusa porque soy un millonario de izquierda”

El jueves 31 de marzo, en Razzmatazz, una emblemática sala de conciertos de Barcelona, Los Fundamentalistas de Aire Acondicionado inician su primera gira española, que incluye conciertos en Palma de Mallorca, Madrid, Valencia y Málaga. Por ese motivo, el Indio Solari brindó una entrevista exclusiva al Mariskal Romero, recordado por su paso en los 90 por la Rock & Pop, emitida por la radio española Rock FM.

El Indio nunca estuvo en España. Ni de paseo, ni con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ni con su proyecto solista. “Nunca fui muy amigo de la salida internacional de los grupos argentinos en su momento. Ibas a un festival y la noche anterior tenías que ir a un programa de televisión a hacer una especie de playback y a posteriori a un lugar donde bajaba Paloma San Basilio y subías vos. Por eso nos hemos quedado acá y nos ha ido bien”.

Solari expresó su admiración por todos sus compañeros de ruta: “Yo estoy muy contento de haber participado de las dos bandas más importantes que hubo en el país. Yo digo bandas porque no me considero solista. Soy un cantante, un songwriter, un escritor de canciones que prefiere ser frontman, porque ahí está la comunicación con la gente. Y esas dos bandas que he tenido han sido maravillosas, con excelentes músicos. Me ha tocado en suerte eso.”

También aportó una mirada más filosófica sobre su concepción del arte y su propia obra. “La mía ha sido una banda de combate, no de entretenimiento”, explicó Solari. “Entonces, está determinado por circunstancias de una política que no es la política partidaria, sino por la política del éxtasis, que viene de los años 60, cuando los jóvenes se levantaron contraculturalmente. Y me parece que eso ha dejado una marca importante”.

El afiche del tour, realizado por Serafín Sera:

Cuando el Mariskal Romero lo definió como un bon-vivant y le preguntó sobre sus gustos por la buena vida, Solari respondió: “A mí si. La derecha me acusa porque soy un millonario de izquierda. Pero casualmente, cuando uno tiene una profesión independiente, tiene que poder luchar contra el poder. Porque si no, te talan y te dejan seco. Y por otro lado, yo no vendo productos de primera necesidad. Aquél que compra un CD, sabe por qué lo hace. Porque no es ni el pan, ni la carne, que lo necesita urgente. No es un objeto suntuario, pero en épocas de crisis, comprar un CD es una decisión que toma cada uno.”

El Indio se refirió también al Mal de Parkinson, la enfermedad que padece desde hace siente años y que hizo pública en la previa de su concierto de Tandil, en 2016. “Es una enfermedad muy jodida, muy invalidante. Voy camino a eso, se nota, la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida. También tengo la posibilidad de hacer un tratamiento, desde hace siete años, que me mantiene. Esto jode todo el tiempo. A mi no se me da por temblar, pero me agarra una contractura y quedo como un enano de yeso. Pero me imagino, y me emociona eso, porque es una de las problemáticas sociales, qué es lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo pero que no tiene ni el kinesiólogo, ni los medicamentos, ni la pileta con agua tibia para hacer su gimnasia de elongación. Debe ser un padecimiento mucho mayor, y en un par de años se lo lleva.”

El Indio volvió a elogiar a Los Fundamentalistas: “Van a ver una banda de la reputamadre. Sinceramente, no es porque sea la banda que me ha acompañado desde hace muchos años. Creo que es la banda que mejor sonido tiene en directo de todas las que vi en mi vida acá en la Argentina. No recuerdo una banda que suene tan afianzada, tan metida, tan bien… Y son músicos que trabajan ponen la emoción. A veces me jode la gente con que no entiende las letras, y yo lo que digo es que tendrían que estar agradecidos si llego a emocionarlos sin pasar por la aduana del entendimiento. Es mejor tener una lírica ambigua, que pueda ser interpretada de distintos modos en distintas circunstancias. Y creo que esa es la llave por lo cuál ha pasado desde hace tantos años, de padres a hijos, y a nietos en algunos casos de todo ese cancionero mío y de Los Redondos, compartido con Skay”.

El Mariskal Romero comparó la poesía de Solari con la literatura de Borges, y el Indio agregó: “Borges es el típico escritor donde las metáforas son de una sutileza tan grande. A tal punto de que es querido a pesar de que fue un tipo de una derecha recalcitrante. Pero ha sido como Shakespeare, esos escritores que son populares a pesar de lo que se les adjudica.”